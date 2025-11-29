Pati Lorena, exproductora de ‘Mi mamá Cocina’ rompe su silencio y aclara rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y supuesta relación con Yaco Eskenazi. ATV/ Magaly TV La Firme

Los rumores sobre un supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, surgidos a partir de un audio difundido en un pódcast, encendieron las redes sociales y generaron una ola de especulaciones.

Sin embargo, una de las voces con mayor autoridad para hablar del tema, Pati Lorena, exproductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, decidió romper su silencio y aclarar de una vez por todas qué ocurrió realmente durante la etapa en la que ambos compartieron conducción.

La versión que circuló se volvió tendencia en cuestión de horas, y el portal Instarándula, dirigido por el periodista Samuel Suárez, acudió directamente a la exproductora para conocer su postura. Lejos de alimentar el morbo digital, Lorena fue categórica: todo es completamente falso.

El origen del rumor que encendió las redes

Todo comenzó en una transmisión del espacio digital ‘Good Floro’, donde una usuaria anónima aseguró conocer detalles de un supuesto vínculo sentimental entre “la hija de una conductora muy querida del país” y un presentador que “estaba casado con una señorita muy hermosa”.

Aunque la voz no mencionó nombres, la descripción fue suficiente para que los seguidores conectaran rápidamente las piezas: Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, y Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz.

Ambos trabajaron como conductores juntos en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, lo que hizo que la versión se difundiera con velocidad, impulsada por el morbo y la especulación típica del universo digital. La historia afirmaba que la supuesta cercanía habría llegado incluso a los camerinos del canal y que esto habría provocado problemas en la vida matrimonial del conductor.

El audio anónimo aseguraba incluso que todo “era sabido por todos” y que la relación se habría mantenido a escondidas. Con semejante afirmación, los usuarios no tardaron en viralizar el contenido, mientras otros pedían pruebas que nunca llegaron.

Ethel Pozo responde a rumores que la vinculan con Yaco Eskenazi.

La versión de Pati Lorena

A raíz del revuelo, el portal 'Instarándula’ decidió contrastar la versión y acudir a alguien que sí estuvo presente en la producción del programa y que tuvo contacto directo con ambos conductores: Pati Lorena, recordada productora de GV Producciones.

Su respuesta fue inmediata y firme: “Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Sí hubo el rumor. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira”, afirmó Lorena en conversación con Instarándula.

La exproductora dejó claro que si algo de eso hubiese ocurrido, ella lo habría sabido. Su versión no solo desmonta el rumor, sino que también reafirma la relación estrictamente profesional que, según su experiencia, mantuvieron Pozo y Eskenazi durante su colaboración televisiva.

Para muchos seguidores de la farándula, sus palabras se convirtieron en el punto más sólido dentro de un mar de especulaciones sin pruebas. Lorena, conocida por su cercanía con varias figuras de la televisión y su trabajo en diversos formatos de entretenimiento, insistió en que nada de lo dicho en el pódcast tenía sustento real.

Pati Lorena, exproductora de ‘Mi mamá Cocina’ clara rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. IG

Ethel Pozo responde tajante acerca de supuesto romance

Aunque su nombre no fue mencionado de forma explícita en el audio viral, Ethel Pozo decidió responder a las crecientes especulaciones. Lo hizo a través de un comentario en redes sociales, donde se le consultó directamente sobre el supuesto romance con Yaco.

La conductora no solo negó la historia, sino que calificó el rumor como un invento absurdo:

“Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, escribió Pozo, evidenciando su incomodidad ante la facilidad con la que se viralizan contenidos sin pruebas.

Su mensaje cerró la puerta a las interpretaciones, dejando claro que nunca existió nada más allá del ámbito profesional con el esposo de Natalie Vértiz.

Ethel Pozo responde tajante acerca de supuesto romance con Yaco Eskenazi. TikTok.

Magaly Medina arremete contra conductores que desataron rumores

Magaly Medina dedicó parte de su programa del viernes 28 de noviembre a abordar el supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La conductora rechazó de plano la difusión de estas especulaciones, sobre todo cuando provienen de un anónimo que no presenta pruebas ni sustento alguno.

La periodista calificó de “irresponsable” la expansión de rumores sin evidencias en redes sociales y pódcast. Desde su set, advirtió sobre el crecimiento de lo que considera una peligrosa ola de “fake news”, impulsada por plataformas que, según dijo, convierten versiones infundadas en contenidos virales con enorme facilidad y sin ningún filtro.

“Hay muchas fake news en TikTok. Hay que saber distinguir la paja del trigo… pero a mí me asombra cuando en ciertos pódcast se dejan seducir por el chisme barato, sin pruebas de ningún tipo, y pueden mandar a la cárcel así a cualquiera”, sentenció Medina, cuestionando la liviandad con la que algunos espacios digitales manejan rumores sobre figuras públicas.

La conductora no solo desestimó la versión del supuesto romance, sino que también arremetió contra quienes amplifican estas historias sin verificar. “Ponme el comentario que hacen los infelices que están ahí. (...) Lo que dice la pobre diabla a la que le dieron voz y voto en eso. Es una NN que seguramente escuchó un chisme de pasillo monstruoso que ellos validaron poniéndolo al aire. Yo no lo voy a validar más”, afirmó con dureza.

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.