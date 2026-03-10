Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Panamericana Televisión presenta uno de los lanzamientos más esperados de la temporada: La Granja VIP, un reality de convivencia que promete transformar la dinámica de la televisión peruana. El programa se estrenará el lunes 16 de marzo y contará con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, dos figuras reconocidas del espectáculo nacional. Durante trece semanas, dieciséis celebridades deberán adaptarse a una vida rural, alejados del lujo y la comodidad urbana en una propuesta distinta para el horario prime.
¿De qué trata ‘La Granja VIP’?
El formato propone un desafío poco común en la pantalla local: los participantes vivirán completamente aislados, sin acceso a teléfonos, redes sociales ni contacto con el exterior. En este entorno, asumirán tareas agrícolas, el cuidado de animales y deberán superar distintos retos físicos y emocionales para mantenerse en competencia. La convivencia será registrada por cámaras las 24 horas, lo que llevará a los famosos a mostrar facetas inéditas ante el público.
La meta de cada concursante es sobrevivir semana a semana a las pruebas y nominaciones, mientras compiten por un incentivo significativo: un premio de S/ 100.000. A lo largo del proceso, se espera que surjan alianzas, conflictos y estrategias que aporten dinamismo y sorpresa a la competencia.
Fecha de estreno y horario
La Granja VIP debutará el lunes 16 de marzo a las 8:30 p. m. en la señal de Panamericana Televisión y se emitirá de lunes a sábado. El formato busca captar la atención de una audiencia ávida de propuestas originales, presentando la transformación y adaptación de los famosos en un entorno completamente distinto al que están acostumbrados.
Conductores y dinámica
La conducción estará a cargo de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes acompañarán a los participantes en el desarrollo de las actividades rurales y en la dinámica diaria del programa. Ambos presentadores cuentan con una trayectoria reconocida y aportan carisma, experiencia y cercanía con el público.
El reality apuesta por la transformación personal y el aislamiento completo, lo que pondrá a prueba la capacidad de adaptación, la resistencia física y la inteligencia emocional de los famosos. Cada semana, la competencia directa y la exposición a situaciones inusuales buscarán generar contenido atractivo y espontáneo para la audiencia.
Participantes confirmados y expectativa
Hasta el momento, nueve participantes han sido anunciados por la producción:
- Mark Vito
- Mónica Torres
- Renato Rossini Jr.
- Yiddá Eslava
- Gabriela Herrera
- Celine Aguirre
- Miguel Vergara
- La Mackyna
- Pamela López
La lista final sumará un total de 16 figuras reconocidas del espectáculo. La producción ha optado por revelar los nombres de manera progresiva, manteniendo el interés y la conversación en redes sociales.
El elenco reúne personalidades de perfiles diversos, desde actores y conductores hasta influencers y figuras mediáticas. Este abanico de trayectorias promete una convivencia cargada de matices, posibles choques de carácter y relaciones inesperadas.
Un formato que apuesta por el realismo y la competencia
La falta de comodidades habituales y el trabajo constante en la granja son algunos de los atractivos principales del reality. Los participantes deberán adaptarse a condiciones muy diferentes a sus rutinas habituales, lo que pondrá a prueba tanto su capacidad de trabajo en equipo como su fortaleza individual.
El aislamiento, la convivencia bajo vigilancia permanente y la exigencia física y emocional buscan ofrecer imágenes inéditas y reacciones genuinas de los concursantes. El programa también apunta a mostrar la transformación personal de los famosos en un entorno que les exige salir de su zona de confort.
Expectativa antes del estreno
A pocos días del debut, la expectativa crece tanto entre el público como entre los propios participantes. El formato, orientado a la convivencia real y el desafío personal, busca consolidarse como uno de los principales contenidos de la temporada en la televisión peruana. La interacción en redes sociales, la estrategia en la presentación de los participantes y la promesa de situaciones intensas apuntan a captar la atención de una audiencia cada vez más exigente.
La Granja VIP se perfila como una apuesta fuerte de Panamericana TV, sumándose a la tendencia internacional de realities de aislamiento y autoabastecimiento, pero adaptada a la idiosincrasia y el interés del público local.