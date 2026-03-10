Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Todo lo que tienes que saber de La Granja VIP, de Panamericana TV.

Panamericana Televisión presenta uno de los lanzamientos más esperados de la temporada: La Granja VIP, un reality de convivencia que promete transformar la dinámica de la televisión peruana. El programa se estrenará el lunes 16 de marzo y contará con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, dos figuras reconocidas del espectáculo nacional. Durante trece semanas, dieciséis celebridades deberán adaptarse a una vida rural, alejados del lujo y la comodidad urbana en una propuesta distinta para el horario prime.

¿De qué trata ‘La Granja VIP’?

El formato propone un desafío poco común en la pantalla local: los participantes vivirán completamente aislados, sin acceso a teléfonos, redes sociales ni contacto con el exterior. En este entorno, asumirán tareas agrícolas, el cuidado de animales y deberán superar distintos retos físicos y emocionales para mantenerse en competencia. La convivencia será registrada por cámaras las 24 horas, lo que llevará a los famosos a mostrar facetas inéditas ante el público.

Los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi posan sonrientes para la promoción de 'La Granja VIP', el nuevo reality de convivencia que promete grandes sorpresas. (La Granja VIP Perú)

La meta de cada concursante es sobrevivir semana a semana a las pruebas y nominaciones, mientras compiten por un incentivo significativo: un premio de S/ 100.000. A lo largo del proceso, se espera que surjan alianzas, conflictos y estrategias que aporten dinamismo y sorpresa a la competencia.

Fecha de estreno y horario

La Granja VIP debutará el lunes 16 de marzo a las 8:30 p. m. en la señal de Panamericana Televisión y se emitirá de lunes a sábado. El formato busca captar la atención de una audiencia ávida de propuestas originales, presentando la transformación y adaptación de los famosos en un entorno completamente distinto al que están acostumbrados.

La imagen promociona el gran estreno de "La Granja VIP" el lunes 16 de marzo a las 8:30 PM, con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como anfitriones. (La Granja VIP Perú)

Conductores y dinámica

La conducción estará a cargo de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes acompañarán a los participantes en el desarrollo de las actividades rurales y en la dinámica diaria del programa. Ambos presentadores cuentan con una trayectoria reconocida y aportan carisma, experiencia y cercanía con el público.

El reality apuesta por la transformación personal y el aislamiento completo, lo que pondrá a prueba la capacidad de adaptación, la resistencia física y la inteligencia emocional de los famosos. Cada semana, la competencia directa y la exposición a situaciones inusuales buscarán generar contenido atractivo y espontáneo para la audiencia.

Participantes confirmados y expectativa

Hasta el momento, nueve participantes han sido anunciados por la producción:

Mark Vito

Mónica Torres

Renato Rossini Jr.

Yiddá Eslava

Gabriela Herrera

Celine Aguirre

Miguel Vergara

La Mackyna

Pamela López

Yiddá Eslava posa eufórica para "La Granja VIP" tras confirmar su soltería, con una expresión divertida y gesto de "rock and roll" frente al logo del programa de Panamericana. (Yiddá Eslava)

La lista final sumará un total de 16 figuras reconocidas del espectáculo. La producción ha optado por revelar los nombres de manera progresiva, manteniendo el interés y la conversación en redes sociales.

El elenco reúne personalidades de perfiles diversos, desde actores y conductores hasta influencers y figuras mediáticas. Este abanico de trayectorias promete una convivencia cargada de matices, posibles choques de carácter y relaciones inesperadas.

Mark Vito será parte de La Granja VIP. Panamericana TV

Un formato que apuesta por el realismo y la competencia

La falta de comodidades habituales y el trabajo constante en la granja son algunos de los atractivos principales del reality. Los participantes deberán adaptarse a condiciones muy diferentes a sus rutinas habituales, lo que pondrá a prueba tanto su capacidad de trabajo en equipo como su fortaleza individual.

El aislamiento, la convivencia bajo vigilancia permanente y la exigencia física y emocional buscan ofrecer imágenes inéditas y reacciones genuinas de los concursantes. El programa también apunta a mostrar la transformación personal de los famosos en un entorno que les exige salir de su zona de confort.

Expectativa antes del estreno

A pocos días del debut, la expectativa crece tanto entre el público como entre los propios participantes. El formato, orientado a la convivencia real y el desafío personal, busca consolidarse como uno de los principales contenidos de la temporada en la televisión peruana. La interacción en redes sociales, la estrategia en la presentación de los participantes y la promesa de situaciones intensas apuntan a captar la atención de una audiencia cada vez más exigente.

La Granja VIP se perfila como una apuesta fuerte de Panamericana TV, sumándose a la tendencia internacional de realities de aislamiento y autoabastecimiento, pero adaptada a la idiosincrasia y el interés del público local.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo serán los conductores de ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV.