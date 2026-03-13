Yaco Eskenazi y Ethel Pozo vuelven a la TV con ‘La Granja VIP’: Asi fue su reencuentro tras estar dos años distanciados

Los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo explicaron cómo se dio su reencuentro para un nuevo proyecto televisivo tras dos años de distanciamiento. Ambos recordaron que su amistad se retomó de inmediato | Infobae / Ana Morocho

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo regresan a la pantalla chica como dupla de conductores en La Granja VIP, el nuevo reality de Panamericana TV que se estrena este lunes 16 de marzo. Tras dos años de distanciamiento, ambos compartieron detalles sobre su reconciliación y la emoción de trabajar nuevamente juntos en un formato que promete renovar el entretenimiento nacional.

“Estoy emocionado y agradecido con la vida. Siento que las cosas llegan en el momento exacto. Hace dos años que no estoy en televisión y vuelvo a hacer dupla con una amiga a quien quiero mucho. Por cosas de la vida, y que todos saben, nos distanciamos, pero como en toda amistad, todo se conversa y se resuelve. Para mí es un lujo y una bendición volver con Ethel, con quien compartí cinco años en un formato que la rompió y donde hicimos una amistad muy grande,” aseguró Eskenazi, visiblemente entusiasmado por el reto.

Por su parte, Ethel Pozo destacó el valor de la oportunidad y la energía positiva que rodea al proyecto. “Yo siento mucha motivación. Siempre veo lo positivo. Si estábamos en otro lugar, decían que todo funcionaba y no era por ti. Aquí nos la jugamos todos y vamos a calentarlo. Me encanta que sea así,” expresó la conductora, conocida por su carisma y su cercanía con el público.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sonríen juntos en la presentación de "La Granja VIP", el nuevo reality que conducirán en Panamericana TV. (Ana Morocho)

Un reencuentro sin resentimientos

El regreso de la dupla no solo sorprendió a la audiencia, sino que también fue una experiencia emotiva para ambos conductores, quienes hablaron abiertamente sobre cómo se produjo el acercamiento tras la separación profesional.

Ethel Pozo relató entre risas cómo se dio el primer paso: “Me dijeron: ‘Parece que ya está Yaco, hay que darle la bienvenida’. Y ahí viene quién da el primer paso de escribir, porque en estos dos años de distanciamiento… Entonces le escribí y le dije: ‘Bienvenida a la ganga’. Lo demás ni siquiera lo recuerdo porque la amistad volvió al segundo. No hubo momento incómodo ni formalidades. Todo fluyó.”

Para Yaco Eskenazi, la clave estuvo en reconocer que las etapas de la vida a veces separan a las personas, pero la verdadera amistad siempre encuentra el camino de regreso. “La vida te distancia, pero igual que te distancia, te reconecta. Nosotros trabajamos cinco años juntos y no tuvimos una sola discusión. Nunca hubo conflictos. Simplemente la vida nos llevó por caminos distintos, pero bastó sentarnos a conversar y todo volvió a ser como antes,” afirmó.

Ambos coincidieron en que nunca existieron peleas profundas ni resentimientos. “Quizás como amigos nunca tuvimos esos pequeños conflictos que a veces ayudan a fortalecer un vínculo. En nuestro caso, simplemente nos distanciamos, pero no hubo nada que sanar,” reconoció Pozo, destacando la madurez con la que ambos abordaron la situación.

En la presentación de su nuevo programa, Yaco Eskenazi dedicó unas palabras a su compañera Ethel Pozo, con quien vuelve a hacer dupla. Confesó que, aunque tuvieron que distanciarse, la amistad prevaleció y está feliz de este nuevo comienzo | Infobae / Ana Morocho

Renovados y listos para el reto de La Granja VIP

La presentación de La Granja VIP marca una nueva etapa para Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. El reality, que apuesta por un formato fresco y competitivo, contará con la participación de figuras de la televisión y la supervisión de un equipo de profesionales, dos críticos que prometen dinamizar la competencia.

“Es un proyecto grande y generoso. Siento que Panamericana está apostando por algo diferente, con una mano nueva que quiere que esto se vea distinto. Estamos aquí Rocío, Flor, nuestros críticos, los participantes, para que esto crezca y se caliente cuando tenga que calentarse,” comentó Eskenazi durante la presentación.

Ethel Pozo, fiel a su estilo, subrayó la importancia del esfuerzo colectivo y la esperanza de que el público acompañe la propuesta. “Vamos a trabajar duro y, si Dios quiere, la audiencia nos acompaña para que, en algún tiempo, podamos decir: la hicimos,” manifestó.

Para ambos conductores, el regreso a la televisión no solo representa un nuevo reto profesional, sino también una oportunidad para disfrutar del reencuentro y fortalecer una amistad que, pese a las pausas, demostró ser más fuerte que cualquier distancia.

En plena conferencia de prensa, los conductores de un nuevo programa expresan su entusiasmo y motivación por el proyecto. 'Aquí nos la jugamos todos', afirman, prometiendo un show grande y diferente para la audiencia de Panamericana | Infobae / Ana Morocho

Sin conflictos ni rencores

En el cierre de la presentación, Yaco Eskenazi compartió una reflexión sobre la importancia de vivir sin cargas ni conflictos innecesarios. “Yo no soy una persona que guarda rencor. Creo que la vida se tiene que vivir hoy. Mientras estemos vivos, tenemos que tratar de estar bien con todos, no tener conflictos. No sabemos cuándo nos vamos a ir, y yo no quiero irme de este plano peleado con nadie,” declaró.

Ethel Pozo recordó, entre bromas, cómo el reencuentro fue inmediato y sin tensión: “Nos juntamos en mi casa, solo tú y yo, y todo fue natural. Las palabras sobraban,” dijo, resaltando la química intacta entre ambos.

Con el estreno de La Granja VIP, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo apuestan por un formato diferente y muestran que, en la televisión y en la vida, la verdadera amistad siempre encuentra el camino de regreso. La expectativa está puesta en el regreso de la dupla y en el éxito de un reality que promete sorprender a la audiencia peruana desde este lunes por Panamericana TV.

Todo lo que tienes que saber de La Granja VIP, de Panamericana TV.