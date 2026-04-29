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La primera baja confirmada de Sporting Cristal para el partido clave ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Jugador importante en el esquema de Zé Ricardo no podrá estar frente al ‘verdad’, en un duelo que podría marcar el liderato del Grupo F del torneo internacional

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Sporting Cristal – Gustavo Cazonatti – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 29 abril
La suspensión de Gustavo Cazonatti por acumulación de tarjetas obliga al técnico Zé Ricardo a replantear el mediocampo de Sporting Cristal para el decisivo duelo ante Palmeiras, en el que los limeños buscan retener la cima del grupo F (Conmebol Libertadores)

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Palmeiras por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026 se jugará el martes 5 de mayo a las 17:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. La escuadra dirigida por Zé Ricardo llega motivada tras superar 2-0 a Junior de Barranquilla, resultado que le permitió posicionarse en la cima provisional del Grupo F con seis unidades.

Sin embargo, la baja del mediocampista brasileño Gustavo Cazonatti, sancionado por acumulación de amonestaciones, representa un desafío adicional para el conjunto limeño en su objetivo de clasificar a los octavos de final.

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El equipo de Sporting Cristal confirmó que Cazonatti, pieza clave en el mediocampo, no podrá estar presente frente al ‘verdao’ tras recibir su tercera tarjeta amarilla en la presente edición de la Copa Libertadores, durante el compromiso ante Junior.

Esta sanción obliga al cuerpo técnico a reorganizar la zona media para enfrentar a un rival directo por el liderato del grupo. Además, la plantilla celeste deberá extremar precauciones, ya que Cristiano Da Silva, Santiago González y Catriel Cabellos también acumulan dos tarjetas y, de ser amonestados, se perderían el siguiente duelo ante Junior en Barranquilla.

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La baja de Gustavo Cazonatti: impacto en la alineación de Cristal

El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

La ausencia de Gustavo Cazonatti modifica el esquema táctico que venía empleando Zé Ricardo en los compromisos internacionales. El mediocampista brasileño, quien fue amonestado durante los primeros minutos del partido contra Junior en Matute, será reemplazado en una zona donde el club peruano ha encontrado solidez en las últimas fechas. La directiva de Sporting Cristal confirmó que el futbolista no estará disponible, lo que obliga a buscar alternativas para mantener el equilibrio en el mediocampo.

En el último encuentro, Sporting Cristal se impuso gracias a los goles de Santiago González y Catriel Cabellos, lo que consolidó su liderazgo en la tabla y renovó las expectativas de sus seguidores. El plantel también debe gestionar la situación disciplinaria de varios jugadores, ya que acumulaciones adicionales de tarjetas podrían reducir el margen de maniobra del entrenador para los próximos compromisos.

La victoria ante Junior no solo otorgó tres puntos, sino que también revitalizó la moral del equipo tras dos caídas en el torneo local. El club aspira a prolongar su buen momento internacional a pesar de las ausencias obligadas.

Entradas para el partido ante Palmeiras: precios y puntos de venta

Sporting Cristal – Gustavo Cazonatti – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 29 abril
Sporting Cristal puso a la venta las entradas para el choque ante Palmeiras con una alta expectativa de asistencia, reflejando la relevancia del encuentro en la definición del grupo. (Facebook / Sporting Cristal)

Sporting Cristal habilitó la venta de entradas para el encuentro frente a Palmeiras a través de la plataforma Joinnus, con precios diferenciados según las ubicaciones disponibles en el estadio Alejandro Villanueva. Los aficionados pueden adquirir boletos para la tribuna Norte por S/. 44,90 soles, Oriente por S/. 89,90 soles, Oriente visita a S/. 119,90 soles, Occidente Lateral Sur y Norte a S/. 109,90 soles, Occidente Central a S/. 169,90 soles y Palco a S/. 199,90 soles.

La demanda de localidades refleja la importancia del compromiso, que puede resultar determinante en la campaña internacional del club celeste. Desde la directiva se ha hecho un llamado a la hinchada para llenar el estadio y respaldar al equipo en un duelo de alto voltaje frente a uno de los favoritos del torneo. La expectativa es alta, ya que el resultado puede definir parte del destino de Sporting Cristal en la actual edición de la Copa Libertadores.

La organización del evento refuerza las medidas de seguridad y logística para asegurar el ingreso ordenado de los asistentes y garantizar un espectáculo acorde con la relevancia de la cita continental.

Dónde y cómo ver el partido

Sporting Cristal – Gustavo Cazonatti – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 29 abril
El encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras contará con transmisión en vivo para toda Latinoamérica, ampliando el alcance de un duelo clave en la Copa Libertadores. (Facebook / Sporting Cristal)

El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras será transmitido en directo por ESPN para toda Latinoamérica, lo que permitirá a los seguidores acceder a una cobertura integral del evento desde diversos países de la región.

Además, quienes prefieran plataformas digitales podrán seguir el encuentro a través de Disney Plus, siempre que dispongan de una suscripción activa, ampliando así las opciones de acceso para los aficionados.

La señal en vivo estará disponible a partir de las 17:00 horas en Perú, 18:00 en Venezuela, Bolivia y Miami, y 19:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. La cobertura televisiva se complementará con análisis previos, el minuto a minuto y el resumen de las mejores jugadas, facilitando que los seguidores sigan cada detalle del desarrollo del juego.

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