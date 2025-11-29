Perú

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

La conductora de espectáculos advirtió sobre el peligro de propagar rumores infundados en redes sociales, calificó como irresponsable la viralización de chismes anónimos e hizo un llamado a la ética en la comunicación digital.

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y supuesta relación con Yaco Eskenazi. ATV/ Magaly TV La Firme

Magaly Medina usó su programa del viernes 28 de noviembre para referirse al supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La conductora rechazó categóricamente la difusión de estas especulaciones, sobre todo cuando la realiza un anónimo sin pruebas.

Todo comenzó durante una reciente emisión del pódcast ‘Good Floro’, cuando una usuaria narró que la hija de una reconocida conductora de televisión habría mantenido un acercamiento sentimental con uno de sus compañeros. La revelación generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a lanzar nombres y teorías. Entre los más mencionados surgieron Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes fueron señalados por internautas como los posibles protagonistas del rumor que rápidamente se convirtió en tendencia.

La discusión creció tanto que, pese a que el nombre de Pozo no fue mencionado inicialmente, la propia conductora se vio aludida y decidió sentar una posición pública a través de sus redes sociales. “Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, escribió la conductora de “América Hoy”, respondiendo con ironía a los comentarios y negando la existencia de alguna relación nunca confirmada con Eskenazi.

Magaly Medina no da crédito a rumores

Ante esta ola de especulaciones que van en aumento, Magaly Medina calificó de “irresponsable” la difusión de rumores sin pruebas en redes sociales y pódcast. En su programa, la periodista advirtió sobre el crecimiento de lo que considera “fake news” en el mundo digital y expresó su preocupación por la facilidad con que ciertas plataformas convierten versiones infundadas en temas virales para el público masivo.

Hay muchas fake news en TikTok. Hay que saber distinguir la paja del trigo… pero a mí me asombra cuando en ciertos pódcast se dejan seducir por el chisme barato, sin pruebas de ningún tipo y pueden mandar a la cárcel así a cualquiera”, sentenció Medina respecto al manejo de rumores sobre figuras públicas.

Medina cuestionó el impacto negativo de dar espacio a voces anónimas y de atribuir veracidad a audios, mensajes o historias que carecen de evidencia verificable. “Lo único que logran este tipo de informaciones es que en el Congreso sigan habiendo congresistas que quieran ponerle un alto justamente a este libertinaje en las redes y se les ocurra fomentar leyes… Creo que los propios comunicadores, sean profesionales o no, tienen que ponerse límites. Si no te consta, no lo digas”, puntualizó la periodista.

La periodista insistió en la necesidad de corroborar cada información antes de hacerla pública y puso el foco en la proliferación de espacios digitales donde se privilegia la especulación por encima de los hechos.

“No vayas oficializando chismes de cotorra, no vayas oficializando y validando chismes de callejón, chismes de pasillo de canal, porque en los pasillos de los canales se dice tantas mentiras como tantas verdades también. Pero si tienes cómo probarlo, hazlo. Ensucia reputaciones, pero si no, no lo hagas. No lo hagas”, advirtió.

Medina también remarcó el peligro de que este tipo de rumores impacten en la libertad de expresión y motiven iniciativas legales restrictivas: “Vivimos en un país democrático, pero los comunicadores tienen que hacerse cargo de lo que dicen”.

En la emisión, la periodista no solo rechazó los rumores, sino que también despotricó contra quienes hacen un tema de conversación de estas versiones sin confirmar. “Pónme el comentario que hacen los infelices que están ahí. (...) Lo que dice la pobre diabla a la que le dieron voz y voto en eso. Es una NN que seguramente escuchó un chisme de pasillo monstruoso que lo validaron poniéndolo ellos al aire. No lo quiero validar yo más”, señaló.

