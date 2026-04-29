Capturan en Trujillo a joven de 19 años vinculado a “Los Pulpos” tras presuntos crímenes y atentados recientes

Capturan a presunto sicario de “Los Pulpos” en Trujillo.

La ciudad de Trujillo, La Libertad, se convirtió en el escenario de un importante golpe contra el crimen organizado. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Óscar Romero Cóndor, un joven de 19 años, señalado como presunto sicario de la organización criminal “Los Pulpos”. Las autoridades lo consideran uno de los principales responsables de varios hechos de sangre ocurridos en las últimas semanas.

La detención se realizó tras un seguimiento que permitió ubicar al sospechoso cuando intentaba modificar el color de un vehículo implicado en los ataques. El operativo policial, ejecutado en coordinación con unidades de inteligencia, permitió incautar el automóvil y detener a otros cinco presuntos integrantes de la facción “Los Terribles de Trujillo”, grupo asociado a la estructura de “Los Pulpos”.

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De acuerdo con fuentes policiales, el auto intervenido había sido utilizado en el asesinato del ingeniero Alcides Lavado de la Cruz en el paradero Arcoíris, crimen cometido el pasado 3 de abril frente a familiares de la víctima.

La Policía halló pruebas clave en el teléfono móvil de Óscar Romero Cóndor, quien habría realizado un marcaje a una empresaria minera de la zona para un nuevo ataque.

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“Se ha encontrado videos del relaje de su domicilio, del seguimiento que le ha hecho y pensaban darle muerte en horas de la mañana cuando ella iba a hacer deporte”, detalló el general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad. El operativo frustró este intento y evitó una nueva tragedia.

Capturan a presunto sicario de “Los Pulpos” en Trujillo.

Confesiones, conexiones y evidencias incautadas

Durante los interrogatorios iniciales, Óscar Romero Cóndor reconoció haber disparado durante los ataques en el paradero Arcoíris y en una fiesta celebrada en el distrito de Florencia de Mora, donde se registró una masacre con víctimas mortales y heridos.

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“Ha admitido su participación. Él es el conductor de este vehículo de la muerte”, precisó el general Moreno Panta, según declaraciones para Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión.

Las investigaciones revelaron vínculos directos entre los detenidos y figuras identificadas como Andy Cruz Torres, Johnson Cruz Torres y un recluso apodado “Toda”, quien actualmente cumple condena en el penal de Piedras Gordas.

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Las autoridades señalaron que la coordinación de estos crímenes responde al objetivo de controlar espacios criminales en La Libertad, empleando amenazas, extorsión y asesinatos por encargo para sembrar temor en la población.

En el inmueble allanado durante el operativo, los agentes decomisaron 7.500 cartuchos de dinamita y 3.400 cartuchos adicionales, junto a fulminantes de alto poder, materiales asociados a las actividades ilícitas de la organización.

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De acuerdo con la Policía Nacional, estas armas y explosivos serían utilizados tanto para ataques directos como para presionar a empresarios y ciudadanos mediante extorsión.

El general Moreno Panta aseguró que la institución mantiene la vigilancia y la acción continua en la región para impedir el avance de organizaciones criminales.

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“Aquí en La Libertad, la policía de todas las épocas y de todas las generaciones nunca le van a dar un espacio a estos delincuentes. Siempre van a estar en alerta la Policía Nacional para combatirlos”, enfatizó.