Catriel Cabellos se sinceró y conmovió tras su gol con Sporting Cristal en Copa Libertadores: “Sé que estoy en deuda”

El volante 'celeste' explicó su emoción detrás del festejo ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores. (Video: Entre Bolas)

Catriel Cabellos vivió una noche especial en el triunfo de Sporting Cristal por 2-0 ante Junior de Barranquilla el último martes por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026. El joven mediocampista fue el encargado de sellar el resultado con el segundo tanto y protagonizó una celebración cargada de emoción, que terminó en lágrimas y reflejó el peso que venía arrastrando en las últimas semanas.

Tras el pitazo final, Cabellos habló con la prensa local y no ocultó su sentir. Lejos de quedarse solo con la alegría del gol, el volante mostró una postura autocrítica respecto a su rendimiento en la temporada. “Vengo trabajando hace mucho. Esto quiero dedicárselo a mi familia y a la hinchada. Sé que estoy en deuda porque no he podido mostrar mi mejor versión”, expresó con sinceridad, en un mensaje directo para los seguidores ‘celestes’.

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El futbolista de 21 años dejó en claro que este tanto representa más que una simple anotación: es un punto de partida para recuperar confianza y reencontrarse con su mejor nivel. En ese sentido, aseguró que el trabajo constante será clave para revertir su situación y aportar de manera más regular al equipo en los retos que se avecinan.

“Sé que poco a poco voy a sacar lo mejor de mí, para el equipo y para el club”, añadió, evidenciando su compromiso con el proceso que viene atravesando. Cabellos ha tenido una temporada irregular, marcada también por una lesión que lo alejó de las canchas, pero ahora apunta a consolidarse nuevamente en el once titular.

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La emotiva celebración de Catriel Cabellos tras gol ante Junior. Crédito: Prensa SC / ITEA

Un triunfo que fortalece al grupo

Más allá de lo individual, el mediocampista resaltó el esfuerzo colectivo de Sporting Cristal en un partido que consideró clave para las aspiraciones en el torneo continental. El equipo supo aprovechar su momento y golpear a Junior de Barranquilla en los momentos justos para quedarse con tres puntos vitales.

“Nosotros siempre damos el máximo dentro de la cancha y hoy se nos dio el triunfo. Venimos trabajando bien, aunque en la liga no se nos están dando los resultados”, comentó. En esa línea, destacó que esta victoria sirve como impulso anímico para lo que viene, especialmente en el plano local.

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Catriel Cabellos también hizo énfasis en la unión del grupo como uno de los pilares del equipo. “El trabajo, el compromiso y la solidaridad que tenemos nos caracterizan”, afirmó, valorando el esfuerzo colectivo por encima de lo individual.

El mediocampista 'celeste' puso el segundo ante los colombianos por el torneo internacional - Crédito: ESPN

Recuperado y enfocado en lo que viene

El volante también se refirió a su estado físico tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. “Tuve una lesión, pero ya estoy mejor. Estoy muy contento de poder estar nuevamente con mis compañeros”, señaló, evidenciando que este gol también representa un desahogo personal luego de un periodo complicado.

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De cara a los próximos desafíos, el joven mediocampista se mostró optimista y confiado en la capacidad de Sporting Cristal para sostener el rendimiento y recuperar terreno, especialmente en el Torneo Apertura 2026. Con encuentros exigentes en el calendario, el equipo ‘cervecero’ buscará extender la racha positiva y mejorar su posición a nivel local.

“El equipo llega muy bien, motivado por la victoria de hoy. Vamos a trabajar para seguir creciendo. Este triunfo nos va a ayudar a demostrar en la liga de lo que estamos hechos”, concluyó Catriel Cabellos, enfocado en consolidarse y dejar atrás cualquier duda sobre su rendimiento.

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