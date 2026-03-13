Perú

Alerta energética en Perú: Analistas prevén que guerra en Medio Oriente disparará precios de petróleo y alimentos

Especialistas advierten que una interrupción en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz podría alterar el suministro energético global y generar efectos en inflación, comercio exterior y costo de vida en el mercado peruano

Teherán amaneció este domingo envuelta
Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques contra cuatro instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas. EFE/Jaime León

La intensificación de la guerra en Medio Oriente empieza a generar preocupación en los mercados internacionales y en economías vinculadas al comercio global como Perú. Aunque el conflicto ocurre lejos del territorio nacional, analistas advierten que las tensiones militares en esa región estratégica suelen impactar rápidamente en variables clave como el precio del petróleo, la inflación y la estabilidad financiera mundial.

Para el caso peruano, el impacto no se produce por un vínculo directo con los países involucrados, sino por el efecto que tiene la crisis en el mercado energético, el comercio internacional y el desempeño de las principales economías del mundo. Si la escalada militar se prolonga, especialistas señalan que podría generar presiones económicas que eventualmente se reflejarían en el costo de los combustibles, el transporte y los precios de diversos productos en el país.

Petróleo caro y tensión global: el impacto económico que podría sentir Perú

Uno de los principales focos de preocupación está en el mercado energético. El estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes del planeta, concentra el tránsito de cerca del 20 % del petróleo mundial. En ese corredor estratégico del Golfo Pérsico, las recientes acciones militares y los reportes de ataques a embarcaciones han incrementado la incertidumbre sobre el suministro energético global.

Esta situación se refleja rápidamente en el mercado internacional. El precio del petróleo Brent volvió a situarse por encima de los 90 dólares por barril, una señal que suele anticipar presiones inflacionarias a nivel global. Para países importadores de combustibles como Perú, estos movimientos suelen trasladarse con relativa rapidez a los costos internos.

El economista Humberto Campodónico, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advierte que un eventual bloqueo en esa zona estratégica podría alterar el equilibrio del mercado energético. Según explica, un escenario de interrupción en el flujo de petróleo y gas “afectaría drásticamente la oferta global”, lo que provocaría aumentos en el precio de los combustibles y en diversos servicios vinculados al transporte y la producción.

Ese incremento suele repercutir directamente en el bolsillo de los consumidores. Cuando el petróleo sube, también lo hacen los costos del transporte, la electricidad y el traslado de alimentos, lo que termina impactando en la inflación en Perú.

Impactos en el comercio internacional

contenedor - exportacion - comercio
contenedor - exportacion - comercio

El economista y exministro de Energía y Minas Jorge Montero reconoce que un escenario de mayor tensión internacional podría generar presiones adicionales en el mercado energético. Según indicó, un aumento sostenido en el valor del crudo podría trasladarse a las tarifas de combustibles, afectando tanto a los hogares como a las empresas.

Otro de los factores que analizan los especialistas es el impacto indirecto en el comercio internacional. China, principal socio comercial del Perú, absorbe gran parte de las exportaciones de cobre y minerales, productos que dependen en gran medida del dinamismo industrial del gigante asiático. Si el encarecimiento del petróleo y la incertidumbre global ralentizan la economía china, la demanda de metales podría reducirse y afectar los ingresos por exportaciones.

Al mismo tiempo, Estados Unidos, otro socio clave para la economía peruana, representa un mercado importante para productos agrícolas como arándanos, uvas y paltas. En contextos de volatilidad internacional, los costos logísticos y energéticos suelen aumentar, lo que puede repercutir en las cadenas de suministro y en el comercio exterior.

En ese escenario, el economista Hugo Perea, jefe de BBVA Research Perú, explica que en periodos de tensión geopolítica los inversionistas suelen buscar activos considerados más seguros. Este fenómeno fortalece al dólar y puede generar mayor volatilidad en las economías emergentes, lo que también podría influir en el flujo de inversiones hacia países como Perú.

El profesor de ESAN Jorge Guillén señala que, aunque el país no se encuentra directamente involucrado en la guerra en Medio Oriente, los efectos de un conflicto prolongado suelen transmitirse a través de los mercados internacionales. En un sistema económico global cada vez más interconectado, cambios en el precio de las materias primas, el crecimiento mundial o la estabilidad financiera pueden terminar impactando en la economía peruana.

