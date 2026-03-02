Crisis política en Perú muestra cómo China podría utilizar militarmente el puerto de Chancay contra Estados Unidos

Jose Balcazar in Lima, Peru, February 18, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El 18 de febrero de 2026, el Congreso peruano censuró y destituyó al presidente de transición José Jeri y lo reemplazó por José María Balcázar, abogado expulsado en 2024 por la asociación legal peruana, con una larga lista de acusaciones de corrupción en su contra y controvertido por su defensa pública del matrimonio infantil y las relaciones sexuales de maestros y otros adultos con menores. Aún más significativo, Balcázar es miembro del partido de extrema izquierda Perú Libre, vinculado al comunista formado en Cuba Vladimir Cerrón, buscado por Perú por corrupción, y al expresidente Pedro Castillo, encarcelado por intentar disolver el Congreso peruano.

La elección de Balcázar se produjo tan solo una semana después de otro acontecimiento crucial que recibió menos atención internacional: la decisión de un tribunal peruano de que, en virtud de una modificación de las leyes del gobierno en 2024, el organismo nacional de supervisión de inversiones, Ositran, carecía de autoridad legal para supervisar el Puerto de Chancay, operado bajo el control exclusivo del gigante logístico chino COSCO.

Estos dos eventos, que por lo demás no guardan relación, ponen de relieve un importante riesgo estratégico en Perú para Estados Unidos y la región. A pesar del sincero compromiso de la mayoría de los peruanos en sentido contrario, en tiempos de guerra, el Puerto de Chancay podría utilizarse para reabastecer a los buques de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China que operan en el Pacífico Oriental, lo que representa una amenaza directa para el territorio estadounidense, así como para las fuerzas armadas de los países vecinos alineados con Estados Unidos. Este riesgo surge de la posibilidad de que, en el contexto de una guerra importante en el Indopacífico, una crisis política en Perú pudiera generar un riesgo en el que las Fuerzas Armadas peruanas carezcan del conocimiento o del mandato claro para impedir que COSCO utilice el puerto, que controla exclusivamente, con fines militares antiestadounidenses.

Durante más de 17 años, he tenido el privilegio de interactuar con las Fuerzas Armadas del Perú en diferentes funciones; me ha impresionado su profesionalismo y su compromiso de mantenerse apolíticos en las crisis políticas y de acatar las órdenes de los líderes civiles del país. Esto es algo muy bueno, pero irónicamente también es parte del grave riesgo actual.

Entre los oficiales peruanos a quienes considero colegas y amigos, ninguno apoyaría conscientemente que se permitiera a China usar Chancay para acciones militares contra Estados Unidos, y muchos considerarían la especulación que esto pudiera ocurrir una afrenta profesional. Sin embargo, el riesgo no tiene nada que ver con sus intenciones y, de hecho, se ve magnificado por su profesionalismo y compromiso democrático.

El presidente peruano, José Jeri, hace un gesto mientras testifica ante un comité del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin

La posibilidad real de que la Armada del EPL explote Chancay contra Estados Unidos en tiempos de guerra proviene del control físico casi absoluto de las operaciones de Chancay por parte de COSCO, combinado con un sistema peruano en el que un Congreso altamente “transaccional” puede, y con frecuencia lo hace, destituir presidentes. José María Balcázar es el noveno presidente de Perú en 10 años. La destitución de José Jeri, como presidente de transición, requirió solo la mayoría de votos de la legislatura unicameral, aunque la transición a un cuerpo bicameral este julio dificultará un poco la destitución de un presidente. Aun así, las votaciones en el Congreso peruano están sujetas, notablemente, a una negociación de beneficios futuros (y algunos dirían “compra”), más que a cuestiones de ideología o principios partidistas. Para que el izquierdista Balcázar obtuviera los 64 votos que lo eligieron presidente en votación secreta, cuando la izquierda peruana solo cuenta con unos 40 de los 130 miembros del Congreso, fue necesario que algunos de los congresistas más derechistas votaran por él, por motivos que han generado mucha especulación en Perú. Esto sugiere que, en un futuro conflicto, la República Popular China podría influir en la medida en que China pueda utilizar a Perú como plataforma para sus operaciones militares.

De hecho, la República Popular China está profundamente arraigada en Perú, no solo a través de inversiones en los sectores portuario, minero, de telecomunicaciones y otros, sino también a través de redes de influencia personal, con una participación regular en actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno y políticos peruanos. Una red de sobornos generalizada para obtener proyectos de infraestructura en Perú se conocía como el “Club de la Construcción de China”. Se creía que una bolsa de 20.000 dólares en efectivo encontrada en el baño del palacio presidencial, que condujo a la caída del expresidente Pedro Castillo, estaba vinculada a empresas con sede en la República Popular China. El escándalo más reciente, conocido como “Chifagate” (una ilusión de la cocina chino-peruana), involucró al presidente José Jeri, quien fue grabado disfrazado con una “capucha” y mantuvo reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang, vinculado al gobierno de la República Popular China. Además, congresistas peruanos viajan regularmente a China como invitados de la República Popular China.

Por lo tanto, la combinación de inestabilidad política y la penetración de la influencia de la República Popular China en la economía y la política peruanas hace totalmente plausible que el dinero chino y otras influencias puedan asegurar suficientes votos en el Congreso peruano para crear una crisis gubernamental simultánea a una guerra en el Indopacífico. En la incertidumbre combinada de la guerra y la parálisis del gobierno peruano, sin una supervisión peruana significativa in situ del Puerto de Chancay y su patio logístico asociado, podría no estar inmediatamente claro si COSCO u otras compañías navieras con sede en la República Popular China están contrabandeando contenedores con misiles, municiones u otros suministros militares al puerto, utilizándolos para apoyar las actividades militares de la República Popular China en otras partes de la región.

Grúas y contenedores en el nuevo megapuerto que construye la empresa estatal china Cosco Shipping en Chancay, Perú. REUTERS/Angela Ponce

Incluso si el servicio de inteligencia estadounidense o peruano, la DINI, informa a su gobierno sobre tales operaciones, un presidente interino favorable a China y escéptico con Estados Unidos, elegido durante la crisis mediante procesos plausiblemente legítimos, podría ordenar a las fuerzas armadas que no actúen y detener el presunto uso militar de Chancay por parte de COSCO.

En una situación de ambigüedad, sería tentador para los militares abstenerse de actuar para evitar desobedecer a un presidente civil aparentemente legítimo, incluso si al hacerlo se facilitara el reabastecimiento de la Armada del EPL desde Chancay, lo que en última instancia costaría vidas estadounidenses y ataques a territorio estadounidense.

Estados Unidos ha dejado claro en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: «Queremos un hemisferio libre de incursiones hostiles o de la posesión de activos clave», y en su Estrategia de Defensa Nacional: “El Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental... También negaremos la capacidad de los adversarios para posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes en nuestro hemisferio”. En sus acciones en Venezuela y el Caribe, y en su atención al Canal de Panamá, Estados Unidos actuará para negar la presencia de actores extra hemisféricos, como la República Popular China, en infraestructura que podría ser explotada contra Estados Unidos en tiempos de guerra. El gobierno peruano no tiene necesariamente que renunciar a la inversión china ni expulsar a COSCO del puerto de Chancay. Más bien, en el contexto de tales riesgos, es razonable esperar que quien ocupe el próximo gobierno peruano —o los próximos diez gobiernos— trabaje de buena fe para garantizar que el país tenga la presencia y el control adecuados para ejercer la soberanía nacional sobre Chancay y para cumplir con sus obligaciones —que también son materia de “debida diligencia” en derecho internacional— de garantizar que su territorio no sea explotado por la República Popular China contra sus socios en tiempos de guerra.

Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente del autor.