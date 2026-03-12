‘La Granja VIP’ anuncia a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, como participante y genera polémica a puertas del estreno

Cri Cri, primo de Jefferson Farfán, será parte de La Granja VIP. Panamericana TV

La confirmación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, como participante de ‘La Granja VIP’, ha generado controversia en el ámbito del entretenimiento peruano. El anuncio, realizado por la cuenta oficial del reality de Panamericana Televisión, destaca el regreso a la vida pública del primo de Jefferson Farfán, quien afrontó en 2024 un proceso judicial tras ser acusado de presunto abuso por una joven de 19 años.

Martínez recuperó su libertad en 2025 y mantiene su declaración de inocencia. La noticia ha provocado diversas reacciones entre espectadores y usuarios de redes sociales, quienes debaten sobre la pertinencia de su incorporación al nuevo formato televisivo.

La imagen promociona el gran estreno de "La Granja VIP" el lunes 16 de marzo a las 8:30 PM, con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como anfitriones. (La Granja VIP Perú)

'La Granja VIP’ inicia su emisión este lunes 16 de marzo a las 20:30, bajo la conducción de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. El programa reunirá a 16 celebridades peruanas, entre ellas figuras como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, Miguel Vergara, La Mackyna, Pamela López y se suma Cri Cri. El formato plantea el aislamiento de los concursantes durante 13 semanas, sin acceso a teléfonos, redes sociales ni contacto exterior, y con el reto de cuidar animales de granja. El ganador recibirá un premio de S/100.000.

Polémica a puertas del estreno

La polémica se centra en los antecedentes judiciales de Martínez Guadalupe. En 2024, la denuncia por presunto abuso, supuestamente ocurrida en el domicilio de Jefferson Farfán, llevó a la detención de ‘Cri Cri’. Su defensa sostiene su inocencia, mientras que el abogado del exfutbolista señaló que apelaría la resolución. La liberación del participante ocurrió en 2025, lo que permitió su reincorporación a la vida mediática. La selección de Martínez para el reality se presenta como “el ingreso que todos esperaban”, una frase que desató debate en plataformas digitales.

La producción de ‘La Granja VIP’ comunicó en Instagram: “¡Se acabó la espera! Cri Cri llega a La Granja VIP y no viene a pasar desapercibido. En un lugar donde cada movimiento es vigilado por más de 40 cámaras, ¿podrá demostrar quién es realmente o el encierro le jugará en contra?”. Esta estrategia promocional ha sido interpretada por algunos usuarios como una apuesta por elevar el rating frente a la controversia.

Mark Vito será parte de La Granja VIP. Panamericana TV

El formato del programa se inspira en experiencias internacionales, donde celebridades deben convivir en condiciones rústicas, sometidas a pruebas físicas y emocionales. La edición peruana prevé la participación de personalidades de diversos ámbitos, como el entretenimiento, el deporte y el espectáculo. El aislamiento forzará a los concursantes a interactuar sin las comodidades habituales, generando expectativas sobre los posibles conflictos y alianzas.

El reality, producido por Panamericana Televisión, apuesta por el encierro y la convivencia como ejes narrativos. La producción ha resaltado la dificultad de las pruebas, el desafío de la vida rural y la ausencia de contacto con el mundo exterior como factores que pondrán a prueba la capacidad de adaptación y la inteligencia emocional de los concursantes. “Cada movimiento es vigilado por más de 40 cámaras”, enfatizó la cuenta oficial del programa, anticipando una cobertura exhaustiva de las dinámicas internas.

La presencia de Christian Martínez Guadalupe entre los concursantes ha reavivado el interés por su caso judicial, así como por su relación familiar con Jefferson Farfán, exseleccionado nacional de fútbol. El proceso legal iniciado en 2024 y la posterior liberación en 2025 siguen generando opiniones divididas sobre la idoneidad de su aparición en televisión.

Los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi posan sonrientes para la promoción de 'La Granja VIP', el nuevo reality de convivencia que promete grandes sorpresas. (La Granja VIP Perú)