Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo de la ‘Foquita’, llega al sillón rojo dispuesto a revelar episodios desconocidos de su vida, desde conflictos familiares hasta momentos difíciles que han marcado su historia

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
(El valor de la verdad)
21:29 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Cri Cri en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El programa El Valor de la Verdad presentará este domingo a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán. Su participación ha despertado gran expectativa al abordar episodios de cárcel, acusaciones y rupturas familiares.

En los avances, se muestra su conmovedor testimonio sobre el apoyo incondicional de su madre, la distancia con su tío Luis Guadalupe y la aparente traición de Farfán, a quien considera un hermano.

Además, relata momentos de depresión extrema y el dolor de explicar a sus hijos su paso por prisión. La emisión promete revelar aspectos íntimos de su vida marcada por escándalos y controversias.

21:29 hsHoy

¿Quién es Cri Cri?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, mejor conocido como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán, enfrenta una acusación por violencia sexual formulada por una joven de 19 años.

El presunto hecho habría ocurrido la madrugada del 21 de septiembre en una vivienda de La Molina. Martínez se presentó voluntariamente en la comisaría tras huir del lugar, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Su abogado rechazó las imputaciones y alegó falta de evidencias concluyentes; afirmó que el acusado coopera con el proceso y mantiene la calma. El caso ha generado amplio eco mediático por su vínculo con el futbolista.

21:29 hsHoy

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad continúa ocupando un lugar central en la programación dominical de Panamericana Televisión, con su horario habitual de las 10:00 de la noche.

El espacio, reconocido por su formato de confesiones directas, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos del canal. Para mantener la atención del público, la producción desarrolla campañas en redes sociales que generan expectativa al anunciar a los invitados y abrir debate antes de cada emisión.

Además de la señal abierta, el programa expande su alcance mediante su canal oficial de YouTube, donde se ofrecen episodios completos y extractos destacados, combinando televisión tradicional y plataformas digitales para conectar con audiencias diversas.

21:28 hsHoy

Dónde ver El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El programa de entrevistas El valor de la verdad continúa vigente en la televisión peruana con su tradicional emisión dominical a las 10:00 de la noche por Panamericana Televisión.

Además de la señal abierta, los espectadores pueden acceder a la versión en alta definición en los canales 705 de Claro y Movistar, lo que mejora la experiencia de transmisión. La producción también ha encontrado un espacio en el entorno digital mediante su canal oficial en YouTube, donde se difunden episodios completos y fragmentos destacados.

Esta estrategia de diversificación le permite alcanzar tanto a la audiencia clásica como a los usuarios en línea, consolidando así su permanencia en la programación nacional.

21:28 hsHoy

Qué es El Valor de la Verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad es un programa de concurso peruano conducido por Beto Ortiz que adapta el formato internacional Nothing but the truth. Los participantes responden a preguntas frente a un polígrafo; conforme avanzan, deciden si arriesgar lo ganado o retirarse con el monto acumulado.

Las emisiones originales se transmitieron entre 2012 y 2016 por Latina y luego regresaron en 2019-2021. En 2025 estrenó nueva fase en Panamericana, con mecánicas revisadas y premios de hasta 50 000 soles.

Ha generado polémica por revelar detalles íntimos de los concursantes y también por casos extremos como la muerte de una participante posterior a su aparición.

Temas Relacionados

El valor de la verdadCristian Antonio Martínez GuadalupeCri CriJefferson Farfánperu–entretenimiento

Últimas noticias

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

El arzobispo de Lima pidió a la ciudadanía no basar su voto únicamente en la religión y aclaró que la Iglesia no respalda a ningún candidato. “Todos, si son buenos, deben ser elegidos”, dijo

Cardenal Carlos Castillo: “Si son

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

La reciente publicación del reglamento para el retiro de fondos previsionales reaviva el debate sobre la devolución de aportes estatales

Tras la oficialización del retiro

Con cuatro galardones en los World Travel Awards 2025, Perú reafirma su liderazgo turístico en Sudamérica y en el mundo

En la gala sudamericana de los World Travel Awards realizada en Cancún, el país andino volvió a brillar al ser reconocido como Mejor Destino de la región, junto a distinciones en gastronomía, cultura y atracciones

Con cuatro galardones en los

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

El alcalde de Lima anunció que el próximo 13 de octubre informará ante el Concejo si continuará en el cargo o presentará su renuncia, como exige la normativa electoral. Afirmó estar preparado “para vivir y para morir”

Rafael López Aliaga comunicará su

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el estado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo el trabajo remoto impacta

Cómo el trabajo remoto impacta en la productividad y costos para empresas y empleados

Thomas Midgley Jr, el inventor que contaminó el mundo y murió atrapado por su propia creación

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

El podio de las marcas más valiosas refleja la era digital, con Apple, Google y Microsoft en la cima

INFOBAE AMÉRICA

La madre de Selena Gomez

La madre de Selena Gomez reveló quién llevó al altar a la cantante en la boda con Benny Blanco

La confesión de Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Prime Video Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

La temporada de huracanes en el Atlántico alcanzó niveles de intensidad no vistos en casi un siglo

DEPORTES

Tras la eliminación de la

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate iguala con Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Del increíble gol que erró Pablo Galdames en el último suspiro a las dos salvadas en la línea: las perlitas de Racing-Independiente

Histórico: la argentina Valentina Pertegarini se consagró bicampeona mundial de Rally Raid

Los mejores memes del clásico entre Racing e Independiente: del gol que erró Galdames a la reacción de De Paul en redes

Sobre la tierra: la espectacular maniobra del argentino Nicolás Varrone en el umbral de su posible llegada a la Fórmula 2