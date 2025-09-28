El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Además, relata momentos de depresión extrema y el dolor de explicar a sus hijos su paso por prisión. La emisión promete revelar aspectos íntimos de su vida marcada por escándalos y controversias.

En los avances, se muestra su conmovedor testimonio sobre el apoyo incondicional de su madre, la distancia con su tío Luis Guadalupe y la aparente traición de Farfán , a quien considera un hermano.

El programa El Valor de la Verdad presentará este domingo a Cristian Antonio Martínez Guadalupe , conocido como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán. Su participación ha despertado gran expectativa al abordar episodios de cárcel, acusaciones y rupturas familiares.

Su abogado rechazó las imputaciones y alegó falta de evidencias concluyentes; afirmó que el acusado coopera con el proceso y mantiene la calma. El caso ha generado amplio eco mediático por su vínculo con el futbolista.

El presunto hecho habría ocurrido la madrugada del 21 de septiembre en una vivienda de La Molina. Martínez se presentó voluntariamente en la comisaría tras huir del lugar , mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Cristian Antonio Martínez Guadalupe , mejor conocido como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán, enfrenta una acusación por violencia sexual formulada por una joven de 19 años.

Además de la señal abierta, el programa expande su alcance mediante su canal oficial de YouTube , donde se ofrecen episodios completos y extractos destacados, combinando televisión tradicional y plataformas digitales para conectar con audiencias diversas.

El espacio, reconocido por su formato de confesiones directas, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos del canal. Para mantener la atención del público, la producción desarrolla campañas en redes sociales que generan expectativa al anunciar a los invitados y abrir debate antes de cada emisión.

El valor de la verdad continúa ocupando un lugar central en la programación dominical de Panamericana Televisión, con su horario habitual de las 10:00 de la noche .

El programa de entrevistas El valor de la verdad continúa vigente en la televisión peruana con su tradicional emisión dominical a las 10:00 de la noche por Panamericana Televisión.

