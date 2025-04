Banco de la Nación aumentará comisiones por retiros y otras operaciones desde julio: ¿A qué clientes?

Persona natural UOB: Para retiros en ventanilla pagará S/2,00 de comisión (antes S/0,50) y no tendrá ninguna operación libre (antes, dos)

Persona natural: Para consulta de saldos y movimientos en ventanilla , ahora pagarán S/1,00 por operación (antes S/0,30 y S/0,50 respectivamente). Y no tendrán ninguna operaciones libres al mes en ambos casos (antes solo una operación libre para consultar movimientos)

Para operaciones en agentes, las personas naturales UOB que quieran retirar dinero en agentes deberán pagar S/1,50 (antes no había comisión) y no tendrán operaciones libres (antes era ilimitado). Para consulta de saldos en agentes, deberán pagar S/0,50 (antes sin comisión) y no tendrán ninguna operación libre (antes era ilimitado)