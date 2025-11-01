Perú

Banco de la Nación ofrece préstamo de S/100 mil con plazo de hasta 6 años, vigente solo en 2025

El préstamo MultiRed ofrece una tasa (TCEA) desde 14,61%, una de las más bajas del mercado. Pero es el plazo su mayor gancho y que estará solo disponible hasta este año

Hasta el 27 de diciembre
Hasta el 27 de diciembre de este año los clientes del Banco de la Nación podrán aplicar al préstamos Multired con un mayor plazo. - Crédito Banco de la Nación

El Banco de la Nación aún tiene un beneficio de tiempo limitado para su préstamos Multired de S/99 mil 999 para sus clientes. Si bien no se trata de una tasa promocional —se debe apuntar que el crédito igual ofrece una tasa baja—, este préstamos aún tiene la posibilidad de acceder a plazos de pago de hasta 6 años (72 meses).

“Accede a plazos de hasta 72 meses, según evaluación crediticia (plazo de hasta 72 meses aplica solo para personal nombrado o contratado a plazo indeterminado)”, resalta el banco.

Pero este plazo (de pago en 72 cuotas) solo estará disponiblle hasta el sábado 27 de diciembre de 2025, este año. Como se sabe, ofrece un préstamo de libre disponilidad para pagarse a una tasa (TCEA) desde 14,61%

Banco de la Nación podrá ser solicitado por trabajadores del Estado. - Crédito Andina

Requisitos del préstamo Multired

¿Eres cliente del Banco de la Nación? Si quieres acceder al préstamo Multired, primero es necesario ser trabajador activo o pensionista del sector público “que por motivos de sus ingresos posean cuentas de ahorros” en el banco.

Asimismo, si eres parte del grupo anterior señalado, será necesario que presentes lo siguiente para solicitarlo:

  • Tarjeta Débito BN
  • Original del DNI, u original y copia del carné de extranjería
  • Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de 04 meses
  • Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos. Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10/03/2021, no será exigible el mencionado requisito
  • Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros
  • Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.

Asimismo, para acceder al préstamo Multired, los que cumplan las condiciones pueden acercarse a toda la red de agencias y el Call Center del Banco de la Nación. “No requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado", agrega el BN.

El préstamo del Banco de la Nación también puede ser tramitado por pensionistas. - Crédito Andina

¿A quiénes se dirige?

El préstamo Multired es un beneficio exclusivo para el sector público y pensionistas y tiene las siguientes características:

  • Préstamos de hasta S/99 mil 999, según la evaluación crediticia
  • Es un préstamo de libre disponibilidad, puedes usarlos para el fin que desees
  • TCEA desde 14,61% calculada para una TEA de 12,99%.
  • Accede a plazos de hasta 72 meses, según evaluación crediticia.
  • Si eres trabajador o pensionista del sector público y recibes tus ingresos mensuales en el Banco de la Nación, podrás solicitar tu Préstamo MultiRed en cualquier momento.
  • Pueden acceder a esta promoción, los clientes que soliciten préstamo en el BN por primera vez, aquellos que hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña y quienes se encuentren en el último año del pago de su deuda.

Así, si cliente busca solicitarlo puede ingresar a este link. Asimismo, quienes deseen solicitar una evaluación crediticia o recibir más información, pueden escribir al WhatsApp Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942). También revisa más información sobre este en la página oficial del BN:

