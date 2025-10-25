Perú

Cronograma de pagos del Banco de la Nación en noviembre 2025 para el sector público

Consulta las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores estatales. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Trabajadores del Estado y pensionistas
Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

El pasado jueves 23 de octubre fue la última fecha para pagos de los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP correspondiente a septiembre. Pero ya el próximo martes 7 de noviembre empiezan los días de cobro del siguiente desembolso.

Como es usual, los primeros que podrán cobrar sus sueldos y pensiones en el Banco de la Nación serán los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del jueves 13 de noviembre.

Cronograma para Ley 19990

Los jubilados cobrarán sus pensiones primeros, según el cronograma de pagos. Estos seran los de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de octubre:

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 7 de noviembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 10 de noviembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 11 de noviembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 12 de noviembre
Los jubilados y trabajadores del
Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a esta fecha:

  • Abono del pago (lunes 13 de noviembre); pago del martes 14 al domingo 23 de noviembre.

Asimimo, el martes 14 de octubre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Esta vez los trabajadores púiblicos
Esta vez los trabajadores púiblicos cobrarán justo antes de la quincena del mes. - Crédito Andina

Cronograma de pensiones 20530

Como se informó anteriormente, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530.

Estas son las fechas en noviembre actualizadas para este cobro:

  • El jueves 13 de noviembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
  • El viernes 14 de noviembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • El lunes 17 de noviembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
  • El martes 18 de noviembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Estas son las fechas importantes
Estas son las fechas importantes para pagos del sector público y pensionistas en noviembre de 2025. - Crédito Andina

Cronograma de remuneraciones

Asimismo, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:

  • El jueves 13 de noviembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
  • El viernes 14 de noviembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
  • El lunes 17 de noviembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
  • El martes 18 de noviembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

