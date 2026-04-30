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Desde Brasil dan por confirmado que Facundo Morando tomará las riendas de Fluminense: dejaría Alianza Lima tras final ante San Martín

El destino del actual entrenador de la selección argentina y del conjunto bicampeón del vóley peruano parece tener un rumbo claro. Medios ’cariocas’ aseguran que el adiestrador de 38 años alcanzó un acuerdo con el ’Flu’

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Facundo Morando, DT de Alianza Lima y la selección argentina, con destino a Río de Janeiro. Crédito: Redes Alianza Lima.
Facundo Morando, DT de Alianza Lima y la selección argentina, con destino a Río de Janeiro. Crédito: Redes Alianza Lima.

El ciclo de Facundo Morando en Alianza Lima estaría próximo a su fin. El entrenador argentino, figura clave en la consolidación del bicampeonato del conjunto victoriano y actual seleccionador de Argentina, tiene todo listo para asumir la dirección técnica de Fluminense en la temporada 2026/27.

La noticia fue confirmada desde Brasil por el periodista Raffael Siqueira, quien la difundió a través de sus redes sociales y en el canal de YouTube ’Time de Guerreiras’. El portal especializado ’Elite Do Vôlei’ también refrendó la información, asegurando que el acuerdo entre el técnico y el club ’carioca’ es un hecho.

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Morando, de 38 años, llegó a Alianza Lima en el tramo final de la temporada pasada y fue determinante para que el equipo se alzara con el bicampeonato nacional. Bajo su conducción, el cuadro ’blanquiazul’ mantuvo un nivel competitivo altísimo y está a las puertas de lograr un histórico tricampeonato, una hazaña inédita en la historia del club.

El anuncio desde Brasil subraya el prestigio que ha alcanzado Morando en el continente. “El equipo femenino de Fluminense tiene nuevo entrenador para la temporada 2026/27: el seleccionador argentino Facundo Morando. Actualmente al frente de Alianza Lima en Perú, Morando también cuenta con experiencia en Tenerife La Laguna y como segundo entrenador en Ziraat Bankası en Turquía. Llega para liderar un nuevo ciclo al frente del equipo”, publicó Elite Do Vôlei en conjunto Raffael Siqueira con en sus plataformas.

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Medios brasileños confirman que Facundo Morando estampó su firma con Fluminense. Crédito: Instagram Raffael Siqueira.
Medios brasileños confirman que Facundo Morando estampó su firma con Fluminense. Crédito: Instagram Raffael Siqueira.

Fluminense, uno de los clubes más tradicionales del voleibol brasileño, finalizó en la sexta posición de la última Superliga Brasileña, siendo eliminado por Osasco en los cuartos de final. La dirigencia ’tricolor’ apuesta por Morando para devolver al equipo al protagonismo y encabezar un proceso de renovación que permita competir de igual a igual ante las potencias locales.

En Lima, la noticia del inminente adiós de Morando ha generado repercusión y expectativas sobre el futuro de Alianza. El técnico argentino concluirá su ciclo al término de la gran final ante San Martín, donde buscará coronar su etapa con un tricampeonato histórico. Su legado en el club estará marcado por el éxito deportivo y por el desarrollo de una cultura ganadora que elevó el estándar del voleibol femenino peruano.

Posible reemplazante de Facundo Morando

Ante la inminente partida de Morando, la dirigencia de Alianza Lima ya trabaja en la búsqueda de un sucesor capaz de mantener el nivel competitivo del equipo. De acuerdo con información del periodista Julio Peña, la principal opción es Horacio Bastit, actual entrenador de Regatas Lima. Bastit cuenta con una amplia trayectoria en el voleibol nacional y sudamericano, y es reconocido por su capacidad táctica y por su habilidad en la gestión de planteles jóvenes y experimentados.

Según prensa brasileña, el técnico argentino está cerca de histórico club y dejaría a las 'blanquiazules' la próxima temporada. (De Una)

Bajo su liderazgo, Regatas Lima alcanzó la final en la temporada pasada y se mantiene como uno de los referentes de la liga peruana. La posibilidad de su llegada a Alianza genera expectativa tanto en la interna del club como entre los aficionados, que ven en Bastit a un técnico con el perfil ideal para tomar la posta dejada por Morando. La negociación, no obstante, dependerá de acuerdos institucionales y de la proyección que el entrenador argentino tenga para su futuro inmediato.

Fecha, hora y dónde ver duelo final entre Alianza Lima vs San Martín

El encuentro decisivo —que podría significar el fin del ciclo de Facundo Morando en la escuadra de La Victoria— por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas de Perú, de acuerdo con la programación oficial del torneo. Será el tercer y último encuentro de la serie entre Alianza Lima y San Martín, en el que se definirá al campeón de la temporada tras una llave que ha estado marcada por la paridad entre ambos finalistas.

La transmisión del ’extra game’ estará a cargo de Latina Televisión, a través de su señal abierta, así como de su página web y aplicativo, donde el encuentro podrá seguirse de forma gratuita. Además, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa punto a punto del compromiso, que incluirá la previa, el desarrollo del partido y el cierre con la premiación del campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el extra game de la Liga Peruana de Vóley?
Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el extra game de la Liga Peruana de Vóley?

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