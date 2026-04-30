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El futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima permanece incierto: postergan su renovación hasta el fin del Torneo Apertura 2026

El destino del mediapunta aliancista es una incógnita. El club aún no inicia negociaciones para renovar el contrato del extremo, cuyo vínculo termina a fin de temporada

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Sin goles ni asistencias en el Torneo Apertura, el extremo peruano deberá esperar hasta el final del campeonato para saber si la dirigencia decide renovar su contrato o apostar por otros nombres en el plantel profesional (YouTube / Modo Fútbol)

La situación contractual de Kevin Quevedo genera inquietud tanto en el entorno de Alianza Lima como entre los aficionados. El delantero, quien concluye su vínculo con el club blanquiazul al término de este año, no ha recibido propuestas de renovación ni ha abierto conversaciones formales para continuar en la institución.

Según el periodista José Varela, quien compartió la información en el programa Modo Fútbol, la directiva mantiene en pausa cualquier diálogo respecto a la continuidad del jugador y de otros integrantes del plantel que finalizan contrato próximamente.

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La decisión responde a una estrategia institucional: esperar los resultados deportivos del Torneo Apertura antes de definir los pasos a seguir en materia de renovaciones.

Panorama contractual en Alianza Lima: postergación de renovaciones

Kevin Quevedo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 abril
En Alianza Lima, el reloj avanza sin prisa para Kevin Quevedo. La dirigencia congela negociaciones y ata cualquier decisión al cierre del Apertura, donde los resultados dictarán quién sigue y quién se despide. (Facebook / Alianza Lima)

El nombre de Kevin Quevedo figura entre los jugadores de Alianza Lima cuyo contrato vence al finalizar la temporada 2026. De acuerdo con el periodista José Varela, la dirigencia del club ha optado por aplazar cualquier tipo de negociación relacionada con la extensión de contratos.

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La medida, según señalaron fuentes del club al comunicador, afecta tanto al extremo como a otros futbolistas en situaciones contractuales similares. “Alianza Lima todavía no ha ganado nada”, fue la respuesta institucional que recibió Varela al consultar sobre posibles avances en las conversaciones para renovar a Quevedo y a otros miembros del plantel.

Las autoridades blanquiazules priorizan en estos momentos el rendimiento colectivo y consideran que cualquier avance en los contratos individuales debe supeditarse a la consecución de objetivos deportivos. Por ello, la gerencia estableció que solo tras la culminación del Torneo Apertura evaluarán los casos de renovación. El club se mantiene cauto y evita comprometerse antes de conocer el desenlace de la competencia.

El desempeño de Quevedo y la confianza en los resultados

Kevin Quevedo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 abril
El presente de Kevin Quevedo obliga a mirar el marcador. En Alianza Lima creen que los resultados del Apertura serán el único lenguaje válido para definir su continuidad en el plantel. (Facebook / Alianza Lima)

En la presente edición de la Liga 1, Kevin Quevedo ha participado en siete encuentros correspondientes al Torneo Apertura, sin registrar goles ni asistencias hasta la fecha.

Esta estadística, sumada al desempeño general del equipo, incide directamente en la cautela de la dirigencia respecto a la continuidad del futbolista. La institución considera que los rendimientos individuales serán evaluados una vez que se conozcan los resultados finales del certamen.

La postura del club, según explicó José Varela en Modo Fútbol, es clara: “Esperan que termine el Torneo Apertura. Tienen la fe y la confianza de que, en base a los hechos y resultados que Alianza Lima vaya consiguiendo, seguramente en el camino algunos jugadores que acaban contrato este año puedan empezar a gestionar su renovación”.

Por ahora, Quevedo deberá enfocarse en aportar al equipo y aguardar una eventual apertura de negociaciones por parte de la directiva.

Expectativa y antecedentes recientes en la interna blanquiazul

Kevin Quevedo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 abril
La historia reciente pesa en Alianza Lima y mantiene en vilo a Kevin Quevedo. El club repite su fórmula: esperar resultados antes de negociar, mientras el extremo aguarda una señal que no llega. (Facebook / Alianza Lima)

La incertidumbre que rodea el futuro de Kevin Quevedo se enmarca en un contexto más amplio dentro de Alianza Lima. El club afronta la finalización de varios contratos clave y mantiene una política de prudencia financiera y deportiva. La experiencia reciente de la institución, que en temporadas anteriores gestionó renovaciones solo tras cumplir objetivos, refuerza esta tendencia.

Varela detalló que la directiva no descarta la posibilidad de reabrir el diálogo con los jugadores que terminan contrato, pero subraya que la prioridad sigue siendo la campaña colectiva. Los antecedentes muestran que, en situaciones similares, la resolución suele producirse después de evaluar el cierre del torneo. Hasta entonces, Quevedo y otros integrantes del plantel deberán esperar la decisión final, mientras el club centra todos sus esfuerzos en la competencia local.

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