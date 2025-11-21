Préstamo del Banco de la Nación: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil a tasa de 11,57%?

Banco de la Nación podrá ser solicitado por trabajadores del Estado. - Crédito Andina

El Banco de la Nación ofrece este mes su préstamo Multired en campaña promocional, que son hasta S/99 mil 999 de libre disposición (para cualquier fin y uso) a sus clientes, pensionistas y trabajadores estatales.

Este incluye la posibilidad de aplicar a una tasa de 11,57% para el préstamo a pagar, aunque esto está sujeto a evaluación crediticia y esta tasa más baja se puede conseguir solo bajo unos parámetros.

Como señala el banco, esta TCEA (Tasa de costo efectivo anual) de 11,57%, es calculada considerando una TEA (Tasa efectiva anual) de 9,99%, para un Préstamo Multired de S/15 mil a un plazo de 60 meses. Es decir, que podrá obtener este monto y pagarlo hasta en 15 años, con cuotas de S/326,45. Sin embargo, esto significaría que al final del plazo habrpas pagado S/19 mil 587, lo que quiere decir que el interés que se te cobrará se habrá acumulado a S/4.587.

Hasta el 30 de noviembre los clientes del Banco de la Nación podrán aplicar al préstamos Multired con la tasa más baja del mercado para este tipo de créditos. - Crédito Banco de la Nación

Condiciones para la tasa baja

El Banco de la Nación reveló que esta TCEA de 11,57%, es calculada considerando una TEA. de 9,9%, para un Préstamo MultiRed de S/15 mil, a un plazo de 60 meses con una cuota mensual sería de S/326,45. Pero esta cuota es calculada en base a un escenario exacto.

Este considera “el 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”. Es decir, para otros casos la tasa podría ser mayor.

También informan que la TCEA promocional no aplica para para préstamos con plazo mayor a 60 meses (que son posibles de darse, como se sabe, el banco ofrece hasta 72 meses para pagar, durante todo este año).

El préstamo del Banco de la Nación también puede ser tramitado por pensionistas. - Crédito Andina

La tasa promocional también podrá ser obtenida bajo estas condiciones:

Clientes que por primera vez soliciten un Préstamo Multired

Para clientes que hayan cancelado su Préstamo Multired antes del inicio de la campaña (la cancelación puede haber sido de forma anticipada o después del vencimiento de su cronograma)

Para clientes que hayan realizado el pago de su última cuota durante la vigencia de la campaña (en caso se haya realizado un pago anticipado parcial durante la campaña no aplica el préstamo con la TEA promocional)

Para clientes que puedan renovar su préstamo Multired y que no tengan pendiente más de 12 cuotas por pagar, según su cronograma de pagos vigente (en caso, se haya realizado un pago anticipado parcial durante la campaña no aplica el préstamo con la TEA promocional).

¿Cómo solicitar el préstamo?

Si cliente quiere aplicar el préstamos puede ingresar a este link. Asimismo, quienes deseen solicitar una evaluación crediticia o recibir más información, pueden escribir al WhatsApp Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942).

La anterior campaña del préstamo con tasa baja fue por Fiestas Patrias. - Crédito Andina

Entre los requisitos, los que lo quieran solicitar deben recordar que se necesita lo siguiente:

Tarjeta Débito BN

Original del DNI, u original y copia del carné de extranjería

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de 04 meses

Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos. Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10/03/2021, no será exigible el mencionado requisito

Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros

Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.