La Asociación Peruana de Entrenadores del Deporte arremete contra Jean Ferrari: “Comentarios ofensivos que atentan contra los valores de respeto”

Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF

La Asociación Peruana de Entrenadores del Deporte (APEDE) manifestó su rechazo absoluto a las declaraciones de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, quien sostuvo que “no tenemos entrenadores peruanos de nivel para dirigir selecciones”. La asociación calificó estas palabras como inapropiadas, irrespetuosas y carentes de fundamento.

APEDE subrayó que los entrenadores nacionales representan no solo la estrategia y el liderazgo deportivo, sino también el compromiso, la ética y el esfuerzo diario que inspiran a jugadores y aficionados. Señaló que desacreditar la labor de los entrenadores con comentarios ofensivos atenta contra los valores de respeto y fair play que la organización defiende.

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El comunicado en contra de Ferrari incluyó un llamado a la responsabilidad en la comunicación pública, recordando que el fútbol es un espacio de unión, aprendizaje y superación. Para la asociación, el diálogo constructivo debe prevalecer sobre la descalificación, aun en contextos de gestión dirigencial desafortunada.

APEDE reiteró su respaldo total a los entrenadores y profesionales del país, valorando su trabajo dedicado al desarrollo del deporte, especialmente en la niñez y juventud. Finalmente, instó a Jean Ferrari a que sus futuras intervenciones públicas se realicen con prudencia, responsabilidad y altura, evitando afirmaciones que generen tensiones innecesarias.

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Ferrari, nueva versión

Después de una administración espléndida como cabeza principal en Universitario, Jean Ferrari recibió una propuesta para trabajar en un cargo central en la Federación Peruana de Fútbol como mano derecha del presidente Agustín Lozano. Sin darle muchas vueltas al tema, el dirigente nacional aceptó el ofrecimiento y se mudó a la VIDENA.

Por los próximos cuatro años, Ferrari cumplirá el rol de Director General de Fútbol de la FPF, encargándose de una planificación general en cada una de las esferas que implica a la selección. Así, trabajará en beneficio de las categorías menores, femeninas y masculinas de Perú.

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Aunque, indudablemente, los focos estarán en lo que haga dentro del espacio de la ‘bicolor’. Consciente de ello, Jean Ferrari se puso manos a la obra en dos asignaturas fundamentales: la renovación del plantel con la presencial puntual de jóvenes valores legionarios y la búsqueda de un entrenador de cartel.

Con respecto a ese último apartado, el miembro de la Federación Peruana de Fútbol cerró filas con la contratación de Mano Menezes, connotado técnico brasileño de 63 años con amplia experiencia en el Brasileirao. Su metodología y hoja de vida pesaron demasiado para que se le asignara la responsabilidad de llevar las riendas de Perú.

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