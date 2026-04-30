Perú Deportes

La Asociación Peruana de Entrenadores del Deporte arremete contra Jean Ferrari: “Comentarios ofensivos que atentan contra los valores de respeto”

El Director General de Fútbol de la FPF expresó una opinión relacionada a las capacidades de los estrategas nacionales, la cual fue rechazada categóricamente por la APEDE en un comunicado

Guardar
Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF
Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF

La Asociación Peruana de Entrenadores del Deporte (APEDE) manifestó su rechazo absoluto a las declaraciones de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, quien sostuvo que “no tenemos entrenadores peruanos de nivel para dirigir selecciones”. La asociación calificó estas palabras como inapropiadas, irrespetuosas y carentes de fundamento.

APEDE subrayó que los entrenadores nacionales representan no solo la estrategia y el liderazgo deportivo, sino también el compromiso, la ética y el esfuerzo diario que inspiran a jugadores y aficionados. Señaló que desacreditar la labor de los entrenadores con comentarios ofensivos atenta contra los valores de respeto y fair play que la organización defiende.

PUBLICIDAD

El comunicado en contra de Ferrari incluyó un llamado a la responsabilidad en la comunicación pública, recordando que el fútbol es un espacio de unión, aprendizaje y superación. Para la asociación, el diálogo constructivo debe prevalecer sobre la descalificación, aun en contextos de gestión dirigencial desafortunada.

APEDE reiteró su respaldo total a los entrenadores y profesionales del país, valorando su trabajo dedicado al desarrollo del deporte, especialmente en la niñez y juventud. Finalmente, instó a Jean Ferrari a que sus futuras intervenciones públicas se realicen con prudencia, responsabilidad y altura, evitando afirmaciones que generen tensiones innecesarias.

PUBLICIDAD

Ferrari, nueva versión

Después de una administración espléndida como cabeza principal en Universitario, Jean Ferrari recibió una propuesta para trabajar en un cargo central en la Federación Peruana de Fútbol como mano derecha del presidente Agustín Lozano. Sin darle muchas vueltas al tema, el dirigente nacional aceptó el ofrecimiento y se mudó a la VIDENA.

Por los próximos cuatro años, Ferrari cumplirá el rol de Director General de Fútbol de la FPF, encargándose de una planificación general en cada una de las esferas que implica a la selección. Así, trabajará en beneficio de las categorías menores, femeninas y masculinas de Perú.

Aunque, indudablemente, los focos estarán en lo que haga dentro del espacio de la ‘bicolor’. Consciente de ello, Jean Ferrari se puso manos a la obra en dos asignaturas fundamentales: la renovación del plantel con la presencial puntual de jóvenes valores legionarios y la búsqueda de un entrenador de cartel.

Con respecto a ese último apartado, el miembro de la Federación Peruana de Fútbol cerró filas con la contratación de Mano Menezes, connotado técnico brasileño de 63 años con amplia experiencia en el Brasileirao. Su metodología y hoja de vida pesaron demasiado para que se le asignara la responsabilidad de llevar las riendas de Perú.

Temas Relacionados

Jean FerrariFederación Peruana de FútbolSelección peruanaFPFperu-deportes

Más Noticias

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Los protagonistas chocan por segundo año consecutivo. Los dos encuentros previos acabaron empatados. Cusco se presenta como la oportunidad de romper la paridad. Sigue las incidencias

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Neri Bandiera con fulminante cabezazo en Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

Tras un preciso centro de Gerson Barreto, el delantero argentino irrumpió con autoridad en el área y conectó de cabeza para marcar el 1-0 a favor del ‘papá’ en Cusco

Gol de Neri Bandiera con fulminante cabezazo en Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ’crema’ necesita ganar, ya que ha obtenido apenas un punto en dos fechas. El plantel bajo la conducción de ’Coco’ Araujo enfrenta dificultades deportivas y lograr una victoria ante un adversario importante podría mejorar su confianza

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

César Cueto viajó al Vaticano para regalarle camiseta de Alianza Lima a León XIV: “Es un orgullo que el papa sea no solo peruano, sino ‘blanquiazul’”

A través del ‘Poeta de la Zurda’, la institución de La Victoria tuvo un gesto simbólico con el líder de la iglesia católica, quien suele mostrarse feliz cuando es vinculado con el club ‘íntimo’

César Cueto viajó al Vaticano para regalarle camiseta de Alianza Lima a León XIV: “Es un orgullo que el papa sea no solo peruano, sino ‘blanquiazul’”

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Pese a la crisis de resultados, en Ate saben que este choque es clave para seguir soñando con la clasificación a octavos de final del torneo Conmebol. Conoce los horarios del partidazo en el Monumental

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE: este es el perfil y los requisitos que deben cumplir los candidatos

El nuevo jefe de la ONPE tomará juramento el próximo 3 de julio, según cronograma fijado por la JNJ

Renzo Reggiardo insiste en pedir al JNE elecciones complementarias y niega haber violado neutralidad electoral: “Revisen el video”

ENTRETENIMIENTO

Prima de Samahara Lobatón revela propuesta de matrimonio de Youna y aclara: “Siempre fui la primera”

Prima de Samahara Lobatón revela propuesta de matrimonio de Youna y aclara: “Siempre fui la primera”

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

Rosángela Espinoza minimiza a Melissa Loza por no ir a la universidad: “La pisaste porque hace poco se graduó tu hija”

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Neri Bandiera con fulminante cabezazo en Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

César Cueto viajó al Vaticano para regalarle camiseta de Alianza Lima a León XIV: “Es un orgullo que el papa sea no solo peruano, sino ‘blanquiazul’”

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026