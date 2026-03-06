¿BCP cerrará tu cuenta automáticamente si la usas para rifas o sorteos? Banco responde

El BCP ahora tiene la potestad de cerrar cuentas si sospechan que se recibe dinero de rifas o sorteos con esta y los fondos no están sustentados razonablemente. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

El Banco de Crédito del Perú (BCP), la entidad bancaria más grande el país, ha incluído nuevos supuestos en que podrán tomar la decisión de cerrar la cuenta de ahorros personal de un usuario y terminar el contrato con este, algo que los clientes aceptarán al contratar este producto con este banco.

Ahora, si usas tu cuenta de ahorros para recibir dinero de una rifa que organizas, un sorteo, o inclusive una colecta, el BCP podrá decidir cerrar tu cuenta. También en caso de que detecte que una cuenta personal se usa para recibir aportes de campaña. Sin embargo, este cierre de cuenta no será automático.

“Es importante precisar que esta es una facultad del banco, pero que, sin embargo, estas causales no implican necesariamente un cierre automático de la cuenta. Ante la identificación de alguno de estos supuestos, el banco evalúa cada caso de manera individual y sigue el procedimiento establecido en el contrato para tales efectos, conforme a lo previsto en las Condiciones Generales”, aclara el BCP en una nueva comunicación enviada a sus clientes sobre el tema.

El BCP detalla nuevas medidas en su contrato con cuentas personales de ahorro que le permiten cerrarlas si descubre que son usadas para sorteos, rifas, etc. - Crédito BCP

¿Si hago rifas, me cerrarán mi cuenta?

Un Perú con más personas que buscan generar dinero de diferentes maneras, de cada vez más emprendimientos de plataformas de sorteos o rifas, ha llevado a que parte de la ciudadanía haga estas actividades y junte el dinero recaudado por estas en sus cuentas de ahorros personales.

Pero para el BCP esto sería una causal para cerrar tu cuenta de ahorros, un uso no autorizado. ¿Pero todas las rifas, sorteos, colectas son causales válidas para que el BCP decida termina tu contrato con ellos?

No. Se debe especificar, como lo ha hecho el BCP, este tema. “Sobre la resolución del contrato de tus cuentas, se incorporaron nuevas situaciones que, de presentarse, podrían ser consideradas como causales de resolución del contrato”, recuerda el banco.

Ojo, el cierre no será automático. Se evaluará cada caso. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin MontesinosEFE/Paolo Aguilar

“Entre estos supuestos se incluye, por ejemplo, el uso de la cuenta como medio para realizar rifas, sorteos o juegos de azar que puedan estar relacionadas a fondos cuya procedencia no pueda ser razonablemente sustentada, así como apuestas no autorizadas o que evidencien operaciones o actividades inusuales. De la misma forma, no está permitido el uso de las cuentas para recibir aportes destinados a campañas políticas", aclara.

Es decir, que una cuenta que se usa para rifas o sorteos, o hasta juegos de azar como apuestas, podría tener fondos no sustentados debidamente (una estrategia que podría usarse para ‘lavado de dinero’, por ejemplo). El BCP cerraría estas cuentas en tanto estén relacionados a fondo que no puedan ser sustentados “razonablemente”. Por esto, se puede entender en referencia a la cantidad y montos de los depósitos que se reciban en estos casos.

¿Habrá cierre de cuentas automático?

Dado que el BCP se ha dado la potestad de poder cerrar cuentas de ahorros personales si son usadas para rifas, sorteos, colectas, juegos de azar y aportes de campaña, se podría entender que esto se haría masiva y automáticamente. Ese no es el caso.

Si tienes una cuenta de ahorros en BCP podría ser cerradas si empiezas un emprendimiento informal de sorteos. - Crédito Andina

Los usuarios que tengan más dudas pueden revisar el detalle completo de las modificaciones y la versión actualizada del contrato en la web de transparencia del BCP, o en las agencias BCP o a través de sus canales de atención a nivel nacional.