Perú

Balcázar afirma que Perú Libre no lo presiona y que Vladimir Cerrón no tiene “prevalencia” en su gestión, aunque se lleven “muy bien”

El presidente interino negó presiones del partido fundado por Vladimir Cerrón, prófugo desde 2023, al ser consultado sobre un posible fallo del TC que podría favorecer al líder político

El presidente José Balcázar aseguró que no permite presiones externas sobre sus decisiones y destacó su relación de respeto con todas las bancadas, incluido Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón. Señaló que su trayectoria en el Poder Judicial y el Congreso respalda su independencia y vocación de diálogo. | Canal N

El presidente interino José Balcázar afirmó este martes que no enfrenta presiones de Perú Libre, el partido que llevó al poder a los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte, ni de su fundador, Vladimir Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde 2023.

“Soy una persona que no puedo permitir (presiones) en ninguno de mis actos (...), jamás conocí ni acepté ninguna presión de nadie. Si algo me caracteriza es precisamente por eso, ser un hombre independiente y no permitir que mis actos sean manipulados”, declaró durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Así como con Perú Libre, mantengo las mejores relaciones con todas las bancadas y he suscrito proyectos también con las otras bancadas”, añadió.

Balcázar destacó su experiencia como presidente de la Comisión especial encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Precisamente en la víspera, el periodista César Hildebrandt denunció que el TC ya redactó la sentencia para anular la prisión preventiva de Cerrón, quien actualmente encabeza la lista presidencial de su partido, acompañado de su madre Bertha Rojas como candidata a la segunda Vicepresidencia.

Según Hildebrandt, el magistrado Pedro Hernández preparó el proyecto de fallo antes de la audiencia prevista para el 11 de marzo, en la que participarán el procurador del Poder Judicial y la defensa del político. El documento ya cuenta con cuatro votos favorables y, tras su publicación y notificación, se ejecutaría.

Balcázar aseguró que ni cuando fue elegido presidente de la Comisión especial del TC ni ahora, como mandatario interino, “ha habido allí ninguna prevalencia de Cerrón”, con quien, según dijo, se lleva “muy bien”, al igual que con los demás líderes políticos.

“Yo soy un hombre que he dicho y repito, soy un amante del diálogo, porque la gente quiere conversar, quiere transmitir sus ideas y hay que tratarlos como debe ser. ¿Por qué prejuzgar de que el otro es enemigo de uno? Eso sería entrar en lo que los abogados llaman derecho penal del enemigo”, sostuvo.

Balcázar remarcó que su elección tras la destitución de su antecesor, José Jerí, obtuvo “amplio respaldo” en el Congreso. “Ustedes han visto, han sido testigos de mi elección en el Congreso de la República. Todas las bancadas han votado por mí. Ese consenso es producto del diálogo que quiero mantener”, señaló.

Prófugo

El candidato y líder de Perú Libre tenía una condena por colusión simple y negociación incompatible de tres años y medio de prisión por irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka, dictada en 2023, pero quedó revocada por la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

No obstante, Cerrón recibió otra orden de prisión preventiva en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el caso Antalsis, relacionado con una millonaria defraudación en el gobierno regional de Junín, y enfrenta otro juicio por el caso Dinámicos del Centro, donde se le señala como presunto líder de una organización dedicada al cobro de sobornos para financiar su partido político.

