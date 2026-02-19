Perú

Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú: perfil, polémicas y cuestionamientos

José María Balcázar se impuso a María del Carmen Alva en la segunda vuelta de votaciones, consolidando el respaldo de diversas bancadas parlamentarias

El izquierdista José María Balcázar
El izquierdista José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente de Perú. - Crédito: Congreso de la República

El Congreso de la República eligió a José María Balcázar, parlamentario de la bancada Perú Libre, como presidente del Legislativo luego de superar a María del Carmen Alva en un segunda vuelta de votaciones. Por sucesión constitucional, esa elección también lo convierte en el nuevo presidente de la República de manera interina, cargo que asumirá durante la transición hacia las elecciones generales de 2026, tras la censura de José Jerí.

La elección de Balcázar se dio en un clima político complejo y ha generado reacciones encontradas. Líderes de varias bancadas defendieron su experiencia y trayectoria como argumento principal para su apoyo, mientras que sectores de la sociedad civil y gremios profesionales expresaron preocupación por su idoneidad ética ante la responsabilidad de liderar el Estado en un periodo de alta tensión institucional.

La votación se definió en la segunda ronda, donde Balcázar logró consolidar el respaldo necesario de diversos grupos parlamentarios para imponerse en el pleno del Congreso, reflejando acuerdos políticos transversales que buscaron cerrar rápidamente el vacío de poder generado tras la vacancia presidencial anterior.

Perfil profesional de José Balcázar

José María Balcázar Zelada, de 83 años, nació en Cajamarca en 1943. Es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, en Lambayeque, y desde 2021 se desempeña como congresista de Perú Libre, representando a la región Lambayeque. Cuenta con una sólida formación en Derecho, con estudios superiores y experiencia práctica vinculada al ejercicio judicial, y antes de su ingreso al Parlamento trabajó en el Poder Judicial como magistrado.

En su trayectoria profesional fue vocal supremo provisional de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, aunque no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura al considerar que no cumplía con los estándares exigidos para continuar en la judicatura. Durante su carrera en el Legislativo, Balcázar presidió y participó en diversas comisiones parlamentarias de alto perfil, incluida la Comisión de Justicia, donde abordó proyectos vinculados a reformas institucionales.

El parlamentario de Perú Bicentenario
El parlamentario de Perú Bicentenario continúa generando indignación al defender la unión de menores de edad.

Respaldo a Pedro Castillo

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Balcázar se erigió como uno de los defensores más visibles del entonces presidente. En varias oportunidades expresó respaldo directo a la gestión y cuestionó las investigaciones en curso sobre miembros cercanos al Ejecutivo. Ante el caso del exasesor presidencial Bruno Pacheco, por ejemplo, sostuvo que no existían pruebas concluyentes sin evidencia audiovisual.

En diciembre de 2022, cuando se debatió la vacancia presidencial contra Castillo tras el intento de golpe de Estado registrado en Perú, Balcázar no registró su voto en el pleno, lo que fue interpretado como una postura ambigua en un momento crítico para la institucionalidad del país.

José María Balcázar impulsa proyecto
José María Balcázar impulsa proyecto para restringir control difuso de jueces (Andina)

Polémica sobre matrimonio infantil

Balcázar ha sido protagonista de controversias por sus posiciones en temas sociales. En 2023, durante el debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, argumentó que las relaciones sexuales tempranas «ayudan al futuro psicológico de la mujer» y que la prohibición de uniones antes de los 18 años no abordaba las causas reales de los embarazos adolescentes. Estas declaraciones suscitaron rechazo de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones sociales y sectores políticos que las calificaron de respaldar prácticas que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadaslas chicas. ¿Con la ley queremos, qué? ¿Prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo Balcázar al justificar su abstención.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, afirmó durante la sesión.

Congresista José Balcázar se refiere al matrimonio infantil. Canal N

Expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque

El Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un comunicado rechazando la candidatura de José Balcázar para la presidencia del Congreso de la República, tras la reciente censura de José Jerí. En el pronunciamiento, la institución sostuvo que el legislador “no puede ni debe ser elegido presidente”, citando antecedentes y cuestionamientos éticos que, según el documento, comprometen su idoneidad para asumir el cargo de manera interina.

El gremio expresó “profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza” ante la postulación de Balcázar. Además, recordó que durante su gestión como exdecano del colegio profesional “se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica, etc.”, por lo que, luego de un proceso disciplinario, fue expulsado definitivamente del colegio profesional.

Pronunciamiento institucional cuestiona elección de
Pronunciamiento institucional cuestiona elección de Balcázar como titular del Congreso. (Foto: FB/@icalperu)

El comunicado también señaló que Balcázar enfrenta denuncias penales pendientes ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a agilizar los procesos correspondientes. La institución enfatizó que la conducción del Estado requiere no solo habilitación constitucional sino también “autoridad moral incuestionable”.

