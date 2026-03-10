Perú

Colegios de Lima y Callao retoman clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo

El presidente José Balcázar indicó que, con la normalización progresiva del suministro de gas natural, las instituciones educativas ya pueden reabrir sus puertas a los estudiantes

el presidente Balcázar indicó que, con la normalización progresiva del suministro de gas natural, las instituciones educativas de Lima y Callao reabrirán sus puertas a los estudiantes a partir de mañana miércoles 11 de marzo. | Canal N

Los colegios de Lima Metropolitana y el Callao retomarán las clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo, según anunció el presidente de la República, José Balcázar, en conferencia de prensa.

El mandatario interino explicó que esta decisión es posible debido a que la crisis de combustible ocasionada por una avería en el ducto de gas natural en Megantoni, Cusco, se solucionará el domingo 15 de marzo.

“Las tuberías necesarias para la reparación del gasoducto ya han sido trasladadas a la zona de intervención dentro de los plazos establecidos, lo que permite avanzar en la segunda etapa de los trabajos para restablecer el sistema de transporte de gas natural. De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías. Eso nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país”, señaló.

Según el cronograma oficial, el sábado 14 se reanudará el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio, , lo que permitiría la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular.

Ese día, el sistema también quedará disponible para todos los sectores industriales, garantizando que tanto el transporte público como las industrias puedan acceder nuevamente al combustible.

“Con este proceso ordenado y progresivo, se espera que el domingo 15 el sistema de distribución de gas esté plenamente regularizado en Lima y Callao”, comentó Balcázar.

“En ese sentido, al contar con un escenario más favorable que el previsto inicialmente, podemos anunciar a la comunidad educativa, a los padres de familia y a la ciudadanía en general que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir de mañana miércoles”, añadió el presidente.

Oficialización

Por su parte, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Erfurt Manuel Castillo Vera, confirmó que es cuestión de horas para que esta medida se oficialice con su publicación en el diario El Peruano. A diferencia de lo ocurrido anteriormente con la disposición de clases virtuales, cuya resolución ministerial fue publicada solo unas horas antes del inicio de la jornada estudiantil, en esta ocasión se espera una comunicación anticipada.

“En todo momento, hemos sido muy conscientes de la enorme importancia que tienen las clases presenciales. La crisis ha sido profunda y nos obligó a asumir con responsabilidad y tener que hacer las clases virtuales, pero hoy se oficializa que todo los colegios tengan clases presenciales. Es todo lo que podemos informar”, declaró Castillo.

El ministro de Educación anuncia el regreso a las aulas en Lima y Callao, luego de superar la emergencia que obligó a la suspensión temporal y a la implementación de clases virtuales. | TV Perú

16 de marzo

Horas antes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el inicio del año escolar 2026 en escuelas públicas será este lunes 16 de marzo.

“Respecto al inicio del año escolar del 16 (de marzo), está garantizado. Desde el primer momento lo dijimos. Además, el ministro de Educación ha realizado el monitoreo en todo el país. (...)“, señaló la premier a la prensa.

“Ese es un tema que se gestiona desde el año anterior, incluso porque no es solamente que las escuelas estén listas para abrir, sino que también hay una coordinación con la alimentación de los chicos. Hay muchos locales donde ellos reciben su alimentación (...). Esto se garantiza, se inicia el año escolar el 16 (de marzo)”, indicó la representante del Ejecutivo.

