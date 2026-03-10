Luis Quiroz renuncia al Minsa: José María Balcázar cambiaría al ministro de Salud, vinculado a APP, antes de pedir el voto de confianza

Premier Denisse Miralles confirmó la intención de renunciar por parte de Luis Quiroz, ministro de Salud. Canal N

Luis Quiroz Avilés no continuará al frente del Ministerio de Salud, así lo confirmó la premier Denisse Miralles. Su renuncia se da a menos de 10 días de que el gabinete solicite el voto de confianza ante el Congreso. El relevo ocurre en medio de una creciente presión política por presuntas cuotas partidarias en el sector y en el contexto de la crisis de abastecimiento de insulina que mantiene en alerta a miles de pacientes con diabetes tipo 1 en todo el país.

La salida de Quiroz se produce tras intensos cuestionamientos sobre la supuesta influencia de Alianza para el Progreso (APP) en la designación de funcionarios clave dentro del Ministerio de Salud y EsSalud. Diversos congresistas y voceros políticos habían señalado la presencia de militantes y allegados al partido en cargos directivos, lo que generó suspicacias sobre la independencia del sector.

Aunque la dirigencia de APP, en palabras de su secretario general Luis Valdez, rechazó tajantemente cualquier copamiento, la controversia se mantuvo en agenda. De hecho, fuentes de este medio confirmaron que fue el propio César Acuña quien pidió su relevo.

Ministro se pronunció sobre la grave situación del sistema de salud. | Minsa

El caso de Quiroz Avilés fue especialmente sensible por su trayectoria previa en el Seguro Integral de Salud (SIS) y su ratificación en el cargo durante las sucesivas gestiones ministeriales. Para varios sectores del Congreso, su permanencia reforzaba la percepción de que el sector salud era parte de un reparto político entre el Ejecutivo y APP, una impresión que los portavoces del gobierno han insistido en desmentir.

En paralelo, la presidencia del Consejo de Ministros afronta una doble presión. Desde el Congreso, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular no han respaldado la investidura, aduciendo el continuismo de gestiones anteriores y la falta de renovación real en el gabinete. Por el contrario, voces como la de Eduardo Salhuana de APP abogan por dar un margen de gobernabilidad al nuevo equipo ministerial y evitar lo que califican como decisiones “mezquinas” en un contexto de alta inestabilidad institucional.

La cita del miércoles se perfila como definitoria. Si el Congreso niega el voto de confianza, se activará la crisis ministerial prevista en la Constitución, obligando a la renuncia colectiva del gabinete y la designación de un nuevo equipo de ministros.

Retos para el nuevo ministro de Salud

El perfil del próximo ministro de Salud será determinante para la viabilidad de la agenda sanitaria en los meses que restan hasta el cambio de gobierno, previsto para el 28 de julio. Según fuentes del entorno presidencial, se busca a un profesional con experiencia técnica y sin vínculos partidarios visibles, capaz de liderar procesos de compra transparentes, articular con las sociedades médicas y dialogar con los colectivos de pacientes.

Fuentes de Perú21 señalan que Juan Carlos Velasco, quien venía siendo el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), asumiría el cargo en reemplazo de Quiroz. Velasco es médico cirujano de la Universidad San Martin de Porres. Especialista en Medicina Interna por la Universidad Nacional Federico Villarreal.