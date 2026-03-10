Perú

Luis Quiroz renuncia al Minsa: José María Balcázar cambiaría al ministro de Salud, vinculado a APP, antes de pedir el voto de confianza

Médico deja el gabinete ministerial de Denisse Miralles en medio de una creciente presión política por presuntas cuotas partidarias y la crisis de desabastecimiento de insulina

Guardar
Premier Denisse Miralles confirmó la intención de renunciar por parte de Luis Quiroz, ministro de Salud. Canal N

Luis Quiroz Avilés no continuará al frente del Ministerio de Salud, así lo confirmó la premier Denisse Miralles. Su renuncia se da a menos de 10 días de que el gabinete solicite el voto de confianza ante el Congreso. El relevo ocurre en medio de una creciente presión política por presuntas cuotas partidarias en el sector y en el contexto de la crisis de abastecimiento de insulina que mantiene en alerta a miles de pacientes con diabetes tipo 1 en todo el país.

La salida de Quiroz se produce tras intensos cuestionamientos sobre la supuesta influencia de Alianza para el Progreso (APP) en la designación de funcionarios clave dentro del Ministerio de Salud y EsSalud. Diversos congresistas y voceros políticos habían señalado la presencia de militantes y allegados al partido en cargos directivos, lo que generó suspicacias sobre la independencia del sector.

Aunque la dirigencia de APP, en palabras de su secretario general Luis Valdez, rechazó tajantemente cualquier copamiento, la controversia se mantuvo en agenda. De hecho, fuentes de este medio confirmaron que fue el propio César Acuña quien pidió su relevo.

Ministro se pronunció sobre la
Ministro se pronunció sobre la grave situación del sistema de salud. | Minsa

El caso de Quiroz Avilés fue especialmente sensible por su trayectoria previa en el Seguro Integral de Salud (SIS) y su ratificación en el cargo durante las sucesivas gestiones ministeriales. Para varios sectores del Congreso, su permanencia reforzaba la percepción de que el sector salud era parte de un reparto político entre el Ejecutivo y APP, una impresión que los portavoces del gobierno han insistido en desmentir.

En paralelo, la presidencia del Consejo de Ministros afronta una doble presión. Desde el Congreso, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular no han respaldado la investidura, aduciendo el continuismo de gestiones anteriores y la falta de renovación real en el gabinete. Por el contrario, voces como la de Eduardo Salhuana de APP abogan por dar un margen de gobernabilidad al nuevo equipo ministerial y evitar lo que califican como decisiones “mezquinas” en un contexto de alta inestabilidad institucional.

La cita del miércoles se perfila como definitoria. Si el Congreso niega el voto de confianza, se activará la crisis ministerial prevista en la Constitución, obligando a la renuncia colectiva del gabinete y la designación de un nuevo equipo de ministros.

Retos para el nuevo ministro de Salud

El perfil del próximo ministro de Salud será determinante para la viabilidad de la agenda sanitaria en los meses que restan hasta el cambio de gobierno, previsto para el 28 de julio. Según fuentes del entorno presidencial, se busca a un profesional con experiencia técnica y sin vínculos partidarios visibles, capaz de liderar procesos de compra transparentes, articular con las sociedades médicas y dialogar con los colectivos de pacientes.

Fuentes de Perú21 señalan que Juan Carlos Velasco, quien venía siendo el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), asumiría el cargo en reemplazo de Quiroz. Velasco es médico cirujano de la Universidad San Martin de Porres. Especialista en Medicina Interna por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Temas Relacionados

MinsaLuis QuirozAPPCésar AcuñaJosé María Balcázarperu-politica

Más Noticias

Ministra Miralles afirma que el inicio del año escolar 2026 “está garantizado” para el próximo 16 de marzo

La titular de la PCM aseguró que incluso la alimentación para los estudiantes que lo requieren está asegurada al interior de los centros educativos

Ministra Miralles afirma que el

Dólar se desploma y se acerca de nuevo a S/3,40: ¿Por qué bajó ahora el tipo de cambio?

El dólar había subido por el conflicto en el Medio Oriente, pero Donald Trump dio declaraciones sobre esto que parecen ‘calmar las aguas’

Dólar se desploma y se

Gamarra sin ambulantes: Así luce el emporio comercial a una semana del operativo de la MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que se reunió con el presidente Balcázar para pedir apoyo permanente de la PNP en la zona y evitar que regrese el comercio informal

Gamarra sin ambulantes: Así luce

Ministro de Educación reafirma que clases virtuales en colegios fueron una “respuesta a la crisis energética”

El titular del Minedu, Erfurt Castillo, asistió a la sesión de la Comisión de Educación del Congreso y afirmó que la educación virtual solo son un soporte

Ministro de Educación reafirma que

¿Por qué ha subido el pasaje en el transporte público? Así golpea la crisis del gas a la ‘luca’

El pasaje mínimo de un sol en las combis y buses no va más. El racionamiento del GNV empujó al encarecimiento de la gasolina y empresas trasladaron el aumento a los usuarios

¿Por qué ha subido el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra Miralles afirma que el

Ministra Miralles afirma que el inicio del año escolar 2026 “está garantizado” para el próximo 16 de marzo

Luis Quiroz renuncia al Minsa: José María Balcázar cambia al ministro de Salud, vinculado a APP, antes de pedir el voto de confianza

Ministro de Educación reafirma que clases virtuales en colegios fueron una “respuesta a la crisis energética”

César Acuña registra medidas de protección por violencia familiar, pero JEE decide no iniciar proceso sancionador

Comisión de Ética ratifica investigación contra Milagros Jáuregui por caso del albergue “La Casa del Padre”

ENTRETENIMIENTO

Super Mario Galaxy en Perú:

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

Murió Alfredo Bryce Echenique a los 87 años: Álvaro Vargas Llosa y más reaccionan a su partida

DEPORTES

Bryan Reyna jugará en Universitario:

Bryan Reyna jugará en Universitario: ¿Javier Rabanal cambiará el sistema de juego con su llegada?

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

Géminis vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo ida por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Sekou Gassama piensa dejar Universitario? El sincero sentir del ‘9′ tras cuestionado inicio en Liga 1 2026

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”