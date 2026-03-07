TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Discurso de confrontación contra el “sistema político” y los actores que, según Cerrón, concentran la representación.

El congresista y candidato a la primera vicepresidencia de la República por Perú Libre, Flavio Cruz, dijo no apreciar un trato diferenciado para el prófugo Vladimir Cerrón por parte del Tribunal Constitucional, que programó una audiencia exprés para evaluar el pedido para anular su prisión preventiva.

En entrevista con Canal N, Cruz dijo que el TC tiene “ojos y oídos” y considera que “tal vez esté evaluando el escenario electoral” donde, dice, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haga los debates de forma presencial cuando el trámite ha sido virtual.

“Yo creo que (el TC) está cumpliendo su papel. Hay plazos y se están dando. Ya pasó un mes, prácticamente. Ya creo es tiempo que lo vean. Y claro, nosotros quisiéramos que entre al debate”, dijo.

Ante los señalamientos contra los magistrados por priorizar inusitadamente una demanda de habeas corpus cuando en casos normales el trámite en el TC puede tomar años.

“Me parece que son posturas parcializadas. No creo que estén subestimando la capacidad intelectual, jurídica de los tribunos. No creo", indicó. “En todo caso, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo de enfrentarse en el debate a Vladimir Cerrón?“, agregó.

Celeridad inusual

El TC programó para el próximo 11 de marzo una audiencia de revisión de la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, líder prófugo y candidato presidencial de Perú Libre, apenas veinte días después del ingreso formal del hábeas corpus.

La acción constitucional que pide la liberación del líder de Perú Libre entró oficialmente el 11 de febrero, proveniente de la Primera Sala Constitucional de Lima. La defensa, a cargo de Humberto Abanto, solicitó el 13 del mismo mes una convocatoria urgente a audiencia, apelando a la premura y recordando que en 2021 se tramitó en tiempo igualmente récord otra demanda presentada por Cerrón relacionada con su condena por el caso La Oroya.

El 16 de febrero, el secretario relator Víctor Alzamora respondió que la audiencia solo procede si los magistrados consideran que es necesario un pronunciamiento de fondo, opción que derivaría en una resolución sobre el fondo del asunto; de lo contrario, el reclamo puede ser desestimado sin audiencia por cuestiones formales. Pese a esta explicación, la defensa de Cerrón reiteró el pedido el 24 de febrero. El secretario confirmó entonces su respuesta inicial.

Contra la pauta usual, el Tribunal anunció el 4 de marzo la programación de audiencia pública para el caso Cerrón, logrando que el proceso haya escalado desde el ingreso del expediente en veinte días, en contraste frente al promedio de resolución que puede extenderse más de un año.

Humberto Abanto solicitó formalmente intervenir en la audiencia para exponer el informe oral a favor de Cerrón, fijada para las 9:15 del 11 de marzo. El recurso busca que el Tribunal anule la resolución que rechazó variar la prisión preventiva por una comparecencia simple. Cerrón recibió la medida de prisión preventiva tras entrar en la clandestinidad en octubre de 2023, luego de ser condenado inicialmente por el caso Aeródromo Wanka, proceso en el que posteriormente resultó absuelto por la Corte Suprema.

En uno de sus mensajes recientes a militantes de Perú Libre, Vladimir Cerrón reconoció el carácter decisivo del proceso en curso: “Estoy lidiando una batalla judicial y nos falta ya prácticamente el último paso”. Este mensaje coincidió con el momento en que el Poder Judicial concedió el recurso de agravio constitucional y remitió el expediente de hábeas corpus al TC.