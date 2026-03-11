Mañana 13 de marzo es día no laborable en región cercana a Lima: Esta es la razón

El Festival de la Vendimia de Ica se celebra con día no laborable. - Crédito Andina

¿Sabías que hace 58 años una Ley del Congreso aprobó un día no laborable que aplica solo para la región de Ica? Se trata de un norma que tenía como motivo dar día libre a la fecha central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

Esta Ley aplica aún hasta la actualidad, y, así, el segundo viernes de cada año, desde el 1968, ha sido declarado día feriado, pero solo a nivel regional. Para la Municipalidad de Ica esto es tomado como un “feriado no laborable”, que no es otra cosa que un día no laborable.

Así, el viernes 13 de marzo de este 2026 será no laborable en departamento de Ica, según señala la Municipalidad de Ica en sus redes sociales. Esto implica que el sector público no trabajará ese día solo en esa provincia. El sector privado, como siempre, puede adherirse a la medida, pero no es obligada.

Cada segundo viernes de marzo es feriado en Ica por el día central del Festiva de la Vendimia. - Crédito Municipalidad de Ica

Día no laborable en Ica

En base a lo que detalla la Ley N° 16904, se modificó el artículo 1 de la Ley N° 15505, ley anterior que aprobada el día feriado en Ica. Originalmente el día del feriado regional en Ica se hizo con una fecha fija pero dado que esto cambiaría cada año, se accedió a modificar la Ley origianl.

Así, se cambió que el 19 de marzo sea feriado en Ica para que se tomará como el segundo viernes de marzo de cada año, dada la posibilidad de que se muevan las fechas. Este año esto cae el viernes 13 de marzo.

“El artículo 1° de la Ley 1550, en el sentido de que el feriado a que se refiere será el segundo viernes de marzo de cada año”, según se lee en la antigua noma. Pero esto solo aplica a nivel del departamento de Ica, por el Día Central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

La Ley de hace 58 años que aprobó el feriado en Ica. - Crédito Captura de Congreso

Ahora, la Municipalidad Provincial de Ica ha hecho “extensiva la cordial invitación, a los turistas nacionales y extranjeros, a reservar con tiempo su estadía en nuestra ciudad Ica, la capital del pisco peruano, la tierra de Huacachina, el oasis de América y la cuna del Caballo Peruano de Paso”.

¿Qué feriados hay en 2026?

La mayoría de feriados se encuentra en la segunda parte del año, por lo que los primeros meses no tienen feriados (a excepción del 1 de enero) hasta la Semana Santa, que este 2026 cae a inicios de abril.

Perú ya tiene 16 feriados nacionales. Estos son los sigueintes:

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó Jueves 2 de abril: Semana Santa. El siguiente feriado Viernes 3 de abril: Semana Santa Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad.