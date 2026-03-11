Perú

Mañana 13 de marzo es día no laborable en región cercana a Lima: Esta es la razón

Marzo no tiene feriados nacionales, pero una región sí tendrá un llamado ‘feriado regional’, por su conocido festival de todos los años

Guardar
El Festival de la Vendimia
El Festival de la Vendimia de Ica se celebra con día no laborable. - Crédito Andina

¿Sabías que hace 58 años una Ley del Congreso aprobó un día no laborable que aplica solo para la región de Ica? Se trata de un norma que tenía como motivo dar día libre a la fecha central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

Esta Ley aplica aún hasta la actualidad, y, así, el segundo viernes de cada año, desde el 1968, ha sido declarado día feriado, pero solo a nivel regional. Para la Municipalidad de Ica esto es tomado como un “feriado no laborable”, que no es otra cosa que un día no laborable.

Así, el viernes 13 de marzo de este 2026 será no laborable en departamento de Ica, según señala la Municipalidad de Ica en sus redes sociales. Esto implica que el sector público no trabajará ese día solo en esa provincia. El sector privado, como siempre, puede adherirse a la medida, pero no es obligada.

Cada segundo viernes de marzo
Cada segundo viernes de marzo es feriado en Ica por el día central del Festiva de la Vendimia. - Crédito Municipalidad de Ica

Día no laborable en Ica

En base a lo que detalla la Ley N° 16904, se modificó el artículo 1 de la Ley N° 15505, ley anterior que aprobada el día feriado en Ica. Originalmente el día del feriado regional en Ica se hizo con una fecha fija pero dado que esto cambiaría cada año, se accedió a modificar la Ley origianl.

Así, se cambió que el 19 de marzo sea feriado en Ica para que se tomará como el segundo viernes de marzo de cada año, dada la posibilidad de que se muevan las fechas. Este año esto cae el viernes 13 de marzo.

“El artículo 1° de la Ley 1550, en el sentido de que el feriado a que se refiere será el segundo viernes de marzo de cada año”, según se lee en la antigua noma. Pero esto solo aplica a nivel del departamento de Ica, por el Día Central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

La Ley de hace 58
La Ley de hace 58 años que aprobó el feriado en Ica. - Crédito Captura de Congreso

Ahora, la Municipalidad Provincial de Ica ha hecho “extensiva la cordial invitación, a los turistas nacionales y extranjeros, a reservar con tiempo su estadía en nuestra ciudad Ica, la capital del pisco peruano, la tierra de Huacachina, el oasis de América y la cuna del Caballo Peruano de Paso”.

¿Qué feriados hay en 2026?

La mayoría de feriados se encuentra en la segunda parte del año, por lo que los primeros meses no tienen feriados (a excepción del 1 de enero) hasta la Semana Santa, que este 2026 cae a inicios de abril.

Perú ya tiene 16 feriados nacionales. Estos son los sigueintes:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. El siguiente feriado
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Temas Relacionados

Día no laborableFeriados en PerúIcaperu-noticias

Más Noticias

EsSalud: Luis Rosales Pereda reemplaza a Segundo Acho Mego en medio de crisis nacional de medicamentos

El funcionario asume como presidente ejecutivo de la entidad. Su capacidad para la toma de decisiones fue puesta en tela de juicio por el Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo

EsSalud: Luis Rosales Pereda reemplaza

Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

El director general de fútbol expresó su inconformidad con el rendimiento del equipo dirigido por Paulo Autuori, pese al triunfo frente a Carabobo y la clasificación a la siguiente instancia del torneo internacional

Julio César Uribe hizo autocrítica

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

Talleres artísticos gratuitos para niños y adolescentes: conoce todos los detalles

Esta iniciativa es importante porque facilita el acceso sin costo a la educación artística y musical para miles de menores de edad

Talleres artísticos gratuitos para niños

Primer buque de GLP importado llegaría entre el 16 y 18 de marzo, pero grifos seguirán sin abastecimiento hasta entonces

La falta de combustible se refleja en numerosos grifos de la capital, donde los conductores no encuentran GLP para sus vehículos

Primer buque de GLP importado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco, nuevo titular

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide a abogado

Magaly Medina pide a abogado de Marisel Linares no confundir al público por documento ‘falso’ de donación de auto a Adrián Villar

Korina Rivadeneira confiesa que perdió 2 bebés en medio de rumores de su separación con Mario Hart: “Para mí fue súper difícil”

Magaly Medina fulmina a Macarius por transmisión manejando sin cinturón de seguridad y con cerveza en mano: “Qué irresponsable”

Magaly Medina cuestiona a Janet Barboza tras caso Nilver Huarac: “Tirar barro es fácil, cuando deberían mirar en casa”

Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

DEPORTES

Julio César Uribe hizo autocrítica

Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales