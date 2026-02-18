Desborde de río dejó aisladas a comunidades de Ica y Ayacucho y arrastró maquinaria pesada durante trabajos de descolmatación

La crecida del río Palpa en Ica arrastró parte de la carretera departamental que conecta con Ayacucho y una maquinaria pesada en el kilómetro 12 del sector Cieneguilla el 17 de febrero. (Foto: Agencia Andina)

La crecida repentina del río Palpa en la región Ica ha dejado a cientos de familias desconectadas y en alerta, tras un evento que arrasó infraestructuras clave y aisló a comunidades enteras de Ayacucho y el sur de Ica.

Durante la madrugada del martes 17 de febrero, el incremento del caudal del río Palpa generó una emergencia sobre la carretera departamental que une la provincia de Palpa con el sur de Ayacucho. La fuerza del agua arrastró una maquinaria pesada en el kilómetro 12, cerca del sector Cieneguilla, donde equipos de refuerzo habían llegado la noche anterior para intentar proteger ambas márgenes del río. El súbito aumento del caudal superó los trabajos preventivos, destruyendo un tramo de la carretera y desplazando la maquinaria pesada río abajo.

La situación se agravó a las 04:30 horas, cuando la crecida puso en alerta máxima a los habitantes de Cieneguilla y Chichictara. El temor principal es un desborde que afecte sus campos de cultivo, esenciales para la economía local. El impacto directo fue la destrucción de cerca de tres kilómetros de la carretera en el sector El Tambo, lo que dejó incomunicados a los distritos de Llauta, Ocaña y Laramate, en la provincia de Lucanas, así como a la provincia de Huanca Sancos en Ayacucho.

La crecida del río Palpa arrasó un tramo de la carretera departamental en Ica, dejando incomunicadas a varias localidades y causando graves daños tras el desborde. (Foto: Palpa Noticias )

El agua arrasó con la defensa ribereña y socavó la base y subbase de la vía en el kilómetro 17, cortando la comunicación terrestre y dificultando el acceso a servicios básicos y mercados para cientos de pobladores. Esta situación ha generado preocupación tanto en autoridades locales como en los residentes, quienes dependen de esta ruta para el traslado de personas y productos.

Cerca de 80 agricultores de palto afectados por crecida de río

Según informó Agencia Andina, el impacto de la crecida del río Palpa se extendió más allá de la pérdida de infraestructura vial. En los sectores de Cieneguilla, Chichictara y El Tambo, la emergencia mantiene a los pobladores en constante alerta y temor por la posibilidad de un desborde mayor.

Uno de los sectores más golpeados es el agrícola. Cerca de 80 agricultores de palto, actualmente en plena campaña de cosecha, se han visto imposibilitados de transportar sus toneladas de fruta hacia los principales mercados de Ica y la ciudad de Lima. El aislamiento terrestre compromete la economía local y pone en riesgo la producción, al impedir la salida oportuna de la cosecha.

La crecida del río Palpa en Ica provocó graves daños en la madrugada del 17 de febrero, arrasando un tramo de la carretera departamental y dejando varias localidades incomunicadas. (Foto: Palpa Noticias )

Frente a este panorama, los agricultores han solicitado a las autoridades el envío urgente de más maquinaria pesada que permita realizar el encauzamiento del río y fijar su cauce, como medida preventiva ante nuevas crecidas. El objetivo es proteger los campos de cultivo y evitar que otra subida del río cause daños aún mayores tanto en infraestructura como en la producción agrícola.

Ocucaje y centros poblados en alerta por desbordes del río Ica

La emergencia no se limita a la provincia de Palpa. La madrugada del martes, el río Ica en la región Huancavelica registró un caudal de 181,84 metros cúbicos por segundo a las 05:00 horas, según la estación hidrológica Challaca, alcanzando el umbral naranja de riesgo. Las áreas potencialmente afectadas incluyen los centros poblados de Challaca, San José de Challaca, Tincocc, Ispairo, Savilayocc, Matial, Hualisga, Allanca y Caquiani Chico.

En paralelo, el 17 de febrero, intensas lluvias provocaron el desborde del río en el distrito de Ocucaje, en Ica, generando daños en la vía vecinal, canales de riego y cultivos. El tránsito quedó interrumpido y la municipalidad distrital, junto con la Agencia Agraria, activó protocolos de atención de emergencia para evaluar daños y coordinar la respuesta en el área afectada.

Alerta máxima por activación de quebradas

En el contexto de lluvias intensas y crecidas de ríos, el Senamhi emitió el 17 de febrero un aviso rojo de corto plazo ante la posibilidad de activación de quebradas en la región. El aviso, con vigencia de 24 horas desde las 13:00 horas del martes, alertaba sobre lluvias acumuladas en los siete días previos y la alta susceptibilidad a movimientos en masa, especialmente en cuencas pequeñas y áreas inestables.

Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

La activación de quebradas —huaycos, flujos de lodo y crecidas de detritos— representa un peligro extremo para bienes, viviendas y la integridad de los habitantes. El aviso recomendaba revisar procedimientos de emergencia, reprogramar actividades en zonas expuestas y seguir las instrucciones de las autoridades. Entre los departamentos bajo alerta se encontraban Ica, Ayacucho, Huancavelica, Lima, Junín, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Piura y Tumbes.