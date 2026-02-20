Perú

Habrá ‘feriado regional’ en marzo: Será día no laborable solo para una provincia

Una Ley de hace 58 años aprobó que todos los segundos viernes de marzo sean día libre por el día central de la Vendimia

Cada segundo viernes de marzo
Cada segundo viernes de marzo es feriado en Ica por el día central del Festiva de la Vendimia. - Crédito Municipalidad de Ica

Marzo no tiene feriados nacionales; sin embargo, desde hace 58 años una Ley del Congreso aprobó un día no laborable que aplica solo para el departamento de Ica.

El motivo: dar día libre en la fecha central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. Así, el segundo viernes de cada año, desde el 1968, ha sido declarado día feriado, pero solo a nivel regional. Para la Municipalidad de Ica esto es tomado como un “feriado no laborable”.

“El viernes 13 de marzo de 2026: feriado no laborable en departamento de Ica”, señala la Municipalidad de Ica en sus redes sociales.

La Ley de hace 58
La Ley de hace 58 años que aprobó el feriado en Ica. - Crédito Captura de Congreso

Viernes 13 de marzo será feriado en Ica

Según la Ley N° 16904, se modificó el artículo 1 de la Ley N° 15505, ley anterior que aprobada el día feriado en Ica. Con esto, se cambió que el 19 de marzo sea feriado en Ica para que se tomará como el segundo viernes de marzo de cada año, dada la posibilidad de que se muevan las fechas.

El artículo único modifica “el artículo 1° de la Ley 1550, en el sentido de que el feriado a que se refiere, será el segundo viernes de marzo de cada año”, según se lee en la antigua noma.

“Según Ley 16904, del 7 de marzo de 1968, se establece que el segundo viernes de cada año es feriado a nivel del departamento de Ica, por el Día Central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. En consecuencia, la Municipalidad Provincial de Ica hace extensiva la cordial invitación, a los turistas nacionales y extranjeros, a reservar con tiempo su estadía en nuestra ciudad Ica, la capital del pisco peruano, la tierra de Huacachina, el oasis de América y la cuna del Caballo Peruano de Paso”, resalta la Municipalidad.

El Mincetur finalmente opinó sobre
El Mincetur finalmente opinó sobre el feriado que se busca declara para el 13 de octubre. - Crédito Captura del Congreso

Los feriados este año

Como se sabe, la mayoría de feriados se encuentra en la segunda parte del año, por lo que los primeros meses no tienen feriados (a excepción del 1 de enero) hasta la Semana Santa, que este 2025 cae a inicios de abril.

Actualmente Perú tiene 16 feriados nacionales, pero se debe resaltar, sin embargo, que un proyecto del Congreso busca que el 13 de octubre sea el número 17, y que sea para conmemorar la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, una fecha importante para Piura.

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

