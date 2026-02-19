Perú

Perú podría tener nuevo feriado este 2026, pero Cámara de Comercio de Lima se opone

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ya señaló que el proyecto de ley propuesto por el Congreso es viable, pero con observaciones

Si bien ha tenido avance nulo en el Congreso de la República, el proyecto para crear el feriado nacional número 17 en Perú ha empezado a generar opiniones de diferentes sectores.

El congresista Idelso García Correa, de Alianza Para el Progreso, con firma de otros siete parlamentarios de la misma bancada, presentó en octubre del 2025 un proyecto de ley para declarar el 13 de octubre de cada año como feriado nacional, por la conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca.

A la medida, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha contestado considerándola "viable“, pero añade que se debe tener en cuenta un análisis más riguroso en torno al costo-beneficio. Ahora, la Cámara de Comercio de Lima ha mandado su opinión al Congreso: como es de esperar, rechazan la creación de un nuevo feriado.

CCL en contra del feriado del 13 de octubre

El documento que la Cámara de Comercio de Lima envío al Congreso (INFORME DNPACG-134-2025/CCL) —especialmente dirigido al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad social, el parlamentario de Somos Perú Alex Paredes—, señala que la CCL está en contra de que se proponga un nuevo feriado para el país, el que sería el número 17.

“No se ha considerado que el incremento de feriados genera efectos negativos en la economía (por la paralización de la producción y la reducción de la productividad laboral) y en el ámbito social (por la afectación en la continuidad de servicios públicos y privados esenciales, como educación y salud)”, aclara el texto.

Asimismo, se afirma que “la iniciativa carece de sustento técnico y económico que respalde las proyecciones económicas planteadas, pues no se ha tomado en cuenta que diversos feriados no generan fines de semana largos, lo que limita su impacto en los sectores turismo y comercio”.

La alternativa, según la CCL

Así, lo que recomienda la CCL es acoger sus propuestas anteriores referidas a trasladar de feriados al día lunes siguiente cuando no caiga lunes o viernes, con excepción de los feriados por Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo; y, reducir la cantidad de feriados nacionales a ocho.

Esto involucraría eliminar seis feriados (como el pedido del año pasado), para que el Perú se quede solo con estas fechas libres que apliquen en el calendario nacional:

  • 1 de enero, por Año Nuebo
  • Los feriados movibles de Jueves Santo y Viernes Santo
  • 1 de mayo, por Día del Trabajo
  • 28 y 29 de julio, por Fiestas Patrias
  • 30 de agosto, por Santa Rosa de Lima
  • 8 de octubre, por el Combate de Angamos
  • 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos
  • 25 de diciembre, por el día de Navidad del Señor.

A pesar de esto, el Mincetur considera beneficios de un nuevo feriado. “La declaratoria como feriado nacional, del día 13 de octubre de cada año en conmemoración de la festividad del señor cautivo de Ayabaca, podría guardar importante relevancia en la valoración y fortalecimiento de la identidad cultural del país (principalmente del norte del Perú)”, aclara el Mincetur, en un documento firmado por la Especialista de la Dirección de Normatividad Y Calidad Turística Melissa Lizbeth Romani Nazario.

