¿Buscas auto barato? Municipalidad de Ica anuncia megaremate de 3.000 vehículos: Requisitos y fechas clave

Pronabi ofertará catorce vehículos en modalidad "a viva voz". (Infobae/Ministerio de la Producción)

Si estás pensando en comprar un vehículo a menor precio, esta podría ser tu oportunidad. La Municipalidad Provincial de Ica iniciará el proceso para rematar cerca de 3.000 vehículos declarados en abandono, unidades que permanecen internadas desde hace años en el depósito municipal y que pronto saldrán a subasta pública o serán enviadas a chatarreo.

La Municipalidad Provincial de Ica informó que los propietarios tendrán siete días hábiles para cancelar multas y gastos de internamiento una vez que sean notificados formalmente. La medida se ampara en el Decreto Supremo N° 016-2021-MTC, que permite a los municipios disponer de vehículos no reclamados durante periodos prolongados, especialmente cuando los costos de guardianía superan su valor comercial.

¿Cómo será el proceso para declarar en abandono y rematar los vehículos en Ica?

Los interesados podrán ver de forma presencial estos carros - Créditos: Andina.

El procedimiento se ejecutará por etapas y tendrá como prioridad a los vehículos que permanecen más de cinco años en el depósito municipal. En una primera fase, la municipalidad realizará el cruce de información con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para identificar a los propietarios registrados de cada unidad.

Una vez identificados, los titulares recibirán una notificación formal en la que se les informará sobre el inicio del trámite. Desde ese momento, contarán con un plazo de siete días hábiles para regularizar su situación, lo que implica cancelar multas pendientes, gastos administrativos y costos de internamiento acumulados.

Si el propietario no cumple con el pago dentro del plazo establecido, el vehículo será declarado en abandono legal. Con ello, quedará habilitado para ingresar al proceso de subasta pública, mecanismo mediante el cual podrá ser adjudicado a un nuevo dueño.

No todas las unidades tendrán el mismo destino. Aquellas que superen la evaluación técnica y se encuentren en condiciones operativas podrán ser rematadas para uso regular. En cambio, los vehículos que presenten deterioro avanzado o daños estructurales serán derivados a chatarreo, procedimiento que incluye la compactación y la cancelación definitiva de la placa de rodaje.

Durante la sesión municipal se informó que el depósito municipal de Ica se encuentra saturado, situación que dificulta la ejecución de nuevos operativos de tránsito debido a la falta de espacio físico. La acumulación de unidades retenidas por infracciones, abandono en la vía pública o procesos administrativos inconclusos ha generado una carga logística y económica para la comuna.

El dinero que se obtenga en los remates será destinado, según lo señalado por la municipalidad, a cubrir deudas por infracciones y costos de internamiento, conforme al marco de la normativa de ejecución coactiva. En los próximos días se anunciará el cronograma oficial de subastas, así como la relación de placas incluidas en el proceso, información clave para los propietarios que deseen evitar la pérdida definitiva de sus unidades.

¿Cómo funciona el remate vehicular en Perú y qué debes saber antes de participar?

Pronabi subastará inmuebles. (Foto: Andina)

El remate vehicular es un mecanismo mediante el cual se ponen a la venta autos que fueron embargados por deudas relacionadas con papeletas de tránsito. Estos vehículos son capturados e internados debido a que sus propietarios no cancelaron las multas acumuladas, y el proceso de subasta permite recuperar total o parcialmente ese monto pendiente. Antes de salir a remate, cada unidad es evaluada por peritos especializados, quienes determinan su estado y fijan un precio base de acuerdo con la tasación técnica.

Pueden participar tanto personas naturales como jurídicas que cuenten con capacidad legal para ejercer derechos y asumir obligaciones. Una restricción clave es que el propietario original, es decir, el deudor, no puede intervenir como postor en la subasta.

Tras la adjudicación, el SAT gestiona el levantamiento de cargas registrales que pudieran afectar al vehículo. Si existiera una orden de captura judicial, el nuevo propietario deberá solicitar su levantamiento ante el juzgado correspondiente. Este trámite puede extenderse entre dos y seis meses, dependiendo del caso.

Entre las principales ventajas del remate destaca que el precio suele ser menor al del mercado de autos usados y, salvo excepciones, las unidades se entregan libres de multas. Sin embargo, no se ofrecen amplias garantías mecánicas, por lo que es recomendable considerar un presupuesto adicional para eventuales reparaciones.