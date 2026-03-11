Perú

Bus malogrado en estación Javier Prado del Metropolitano causa demoras y largas filas de pasajeros en plena hora punta

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que las operaciones del Metropolitano se vieron afectadas debido a un bus varado en la estación Javier Prado, lo que obligó a desviar temporalmente algunas unidades por la vía mixta

Un bus del Metropolitano varado
Un bus del Metropolitano varado en la estación Javier Prado de la Vía Expresa durante la hora punta nocturna causó extensas demoras y aglomeraciones de pasajeros en las estaciones. (Foto: Composición Infobae Perú / @DiegoPerochena / @AlonsoRamosG)

Un bus del Metropolitano quedó varado a la altura de la estación Javier Prado en la Vía Expresa en plena hora punta de esta noche, lo que provocó demoras en el servicio y largas filas de pasajeros en varias estaciones del sistema, especialmente en los trayectos con dirección hacia la Estación Central.

La situación generó congestión en la circulación de las unidades, ya que el vehículo averiado bloqueó el paso de otros buses que venían desde el sur con destino al norte. Como consecuencia, varios servicios se vieron obligados a modificar temporalmente su recorrido mientras se atendía la emergencia.

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los servicios Expreso y el regular C presentaron retrasos debido al incidente. Según indicó la entidad, de manera provisional los buses fueron desviados para circular por la vía mixta mientras se resolvía el problema en la estación.

Caos en estaciones del Metropolitano por bus varado

Las demoras no solo se registraron en la Estación Central. Usuarios del sistema reportaron largas esperas en otras paradas del Metropolitano, entre ellas la estación México, donde varios pasajeros señalaron que llevaban mucho tiempo aguardando la llegada de buses.

Cientos de pasajeros esperan en
Cientos de pasajeros esperan en largas filas en la estación Javier Prado del Metropolitano tras la avería de un bus en plena hora punta. (Foto: X / @monaparedes)

“Estamos esperando como dos horas y no hay buses. Mucha gente está esperando en la estación México”, tuiteó un usuario que se encontraba en la zona.

Los retrasos se extendieron a otras paradas como Andrés Reyes y Canadá, donde los usuarios también reportaron largas esperas debido al desvío temporal de los buses.

Bus varado en Javier Prado genera demoras, informa ATU

Ante esta situación, la ATU reiteró que las demoras se debieron al bus varado a la altura de la estación Javier Prado. La entidad precisó que, mientras se retiraba la unidad averiada, los buses circularon temporalmente por la vía mixta para mantener la continuidad del servicio.

“Debido a un bus varado a la altura de la estación Javier Prado en la vía expresa, los servicios expresos y regular C del Metropolitano presentan demoras con dirección a Estación Central. Los buses vienen circulando de manera temporal por la vía mixta”, compartió ATU en sus redes sociales.

El bus del Metropolitano que quedó varado a la altura de la estación Javier Prado en la Vía Expresa fue finalmente remolcado por una camioneta, según informó El Peruano. La intervención permitió liberar el carril y reanudar la circulación normal de las unidades.

Buses viejos y largas filas: el día a día de los usuarios del Metropolitano

Miles de ciudadanos dependen a diario del Metropolitano para llegar a sus destinos, pero el deterioro progresivo de la flota y la infraestructura genera constantes reclamos. Muchos buses, con más de quince años de operación, presentan fallas frecuentes y no han sido renovados ni modernizados.

Las estaciones también muestran signos de desgaste: puertas automáticas y escaleras que fallan, señalización deficiente que confunde a los pasajeros y condiciones que dificultan la movilidad dentro de los espacios. Esto, sumado a la saturación de las unidades en hora punta, provoca largas filas y tiempos de espera que se prolongan.

Además, la falta de ventilación y el diseño incómodo de los buses, con ventanas pequeñas e inoperativas, hacen que los trayectos sean molestos e incluso peligrosos, especialmente en días de calor extremo o durante emergencias. Los usuarios reclaman mejoras urgentes para que el servicio sea eficiente y seguro.

Noticia en desarrollo

