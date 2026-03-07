Perú

Solo hay GNV para 6.000 buses, incluidos Metropolitano, Corredores y Aerodirecto: “No hay para taxis ni combis”

El Ministerio de Transportes indicó que la medida busca garantizar la continuidad del transporte público masivo durante la emergencia energética

Guardar
Ante la crisis de gas natural, el Gobierno anuncia un plan de contingencia que asegura combustible para buses del Metropolitano y corredores. Se pide la comprensión de taxistas y transportistas de combis y cústers. | TV Perú

El ministro de Transportes informó que el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) durante la actual emergencia energética permitirá garantizar la operación de aproximadamente 6.000 buses del sistema de transporte público. Estas unidades corresponden principalmente a servicios de transporte masivo que movilizan diariamente a millones de pasajeros en la capital.

Según precisó el titular del sector, la provisión de combustible alcanza a buses del Metropolitano, los corredores complementarios, el servicio AeroDirecto que conecta con el aeropuerto y una parte del transporte convencional. “Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, señaló durante una conferencia de prensa.

Gobierno prioriza GNV para 6.000
Gobierno prioriza GNV para 6.000 buses del Metropolitano, corredores y Aerodirecto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Prioridad para transporte masivo

La autoridad explicó que la decisión busca priorizar el funcionamiento de los sistemas que transportan a mayor cantidad de usuarios. Además, indicó que las medidas adoptadas también están orientadas a proteger el suministro de gas natural destinado a los hogares.

“Estas medidas principalmente están orientadas a proteger a más de dos millones de hogares que cuentan con el servicio de gas natural”, afirmó. En ese sentido, remarcó que garantizar la continuidad del transporte público masivo es parte de las acciones adoptadas frente a la emergencia en el sistema energético.

Buses del Corredor Morado dejarían
Buses del Corredor Morado dejarían de operar desde 01 de mayo.

Taxis, combis y cúster no están incluidos

El ministro también aclaró que el abastecimiento priorizado no incluye a taxis, combis ni cústers. De acuerdo con lo explicado, estos vehículos cuentan con sistemas duales que les permiten utilizar otros combustibles mientras se mantiene la restricción en el uso de GNV.

“Por el momento no se incluye taxis, ni combis, ni coasters. No es posible. Estos vehículos tienen sistema dual y apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo”, indicó.

Finalmente, el titular del MTC señaló que el Ejecutivo evalúa medidas para liberar capacidad adicional de gas natural que permita ampliar progresivamente el número de buses abastecidos, dependiendo del avance en la reparación de la emergencia que afecta el suministro.

Gobierno promueve adelanto de vacaciones
Gobierno promueve adelanto de vacaciones en industrias afectadas.

PCM anuncia medidas ante crisis GNV

Las autoridades han implementado medidas de emergencia para garantizar el suministro de gas natural tras la interrupción provocada por una falla en el ducto de Camisea. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la prioridad será asegurar el abastecimiento a más de 2 millones de hogares en Lima Metropolitana y Callao. Entre las disposiciones anunciadas, el Ejecutivo estableció un proceso de racionalización de gas que prioriza a las familias y a servicios esenciales como salud, transporte público masivo e industrias vinculadas a la alimentación.

El gobierno aprobó la liberación de reservas de combustibles y la flexibilización de normas sobre biocombustibles para reforzar el abastecimiento interno. Además, se dispuso la implementación de teletrabajo en el sector público y la promoción de esta modalidad en el sector privado, junto con el adelanto de vacaciones para industrias afectadas. En materia educativa, las clases se desarrollarán a distancia en todos los niveles y centros privados de Lima y Callao durante una semana, con el objetivo de reducir la demanda energética.

Buses del transporte público esperan
Buses del transporte público esperan hasta 45 minutos por GNV en grifo de La Victoria. (Foto referencial: Captura video/América TV/Andina)

Otra medida relevante consiste en el incremento del vale FISE para la compra de balones de gas doméstico, que pasará de 20 a 30 soles durante 30 días, lo que beneficiará a aproximadamente 1,3 millones de hogares. Para el sector transporte, el Estado asumirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión de vehículos a gas natural en beneficio de 165 mil taxistas. El gobierno también encargó a INDECOPI y OSINERGMIN la intensificación de la fiscalización para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles.

Temas Relacionados

Crisis GNVGas naturalMetropolitanoAerodirectoTransporte públicoBusesperu-noticias

Más Noticias

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

El reconocido conductor retorna a la pantalla chica con un programa que promete entretenimiento familiar, parodias y competencias entre celebridades

Ernesto Pimentel vuelve a la

Lima enfrenta ola de calor con temperaturas récord: Se pronostica que continuará hasta el 12 de marzo, según Senamhi

El aumento sostenido del calor en la capital y otras regiones del Perú activa la alerta naranja del Senamhi, que prevé valores elevados hasta la próxima semana

Lima enfrenta ola de calor

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

El club de Piura también oficializó la salida del técnico argentino y le agradeció por su profesionalismo a lo largo de tres temporadas

Ángel Comizzo se despidió de

Midis despliega equipos en Ayacucho tras desborde del río Sankirhuato en el Vraem

La ministra Lily Vásquez informó que el sector articula acciones con autoridades locales y Defensa Civil para atender a la población afectada en el distrito de Ayna y asegurar la continuidad de los programas sociales

Midis despliega equipos en Ayacucho

Ministerio de Trabajo demanda a los empleadores priorizar teletrabajo ante crisis por GNV: “Virtual o vacaciones”

El MTPE señala que las medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios productivos estratégicos durante la emergencia por escasez de gas natural vehicular

Ministerio de Trabajo demanda a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Pimentel vuelve a la

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

Ana Paula Consorte reaparece y se pronuncia sobre su separación con Paolo Guerrero

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Hugo García critica actitud de políticos y usuarios que se burlaron con trend viral en TikTok: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

Magaly Medina ironiza ante nueva separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “No pueden vivir sin la toxicidad”

DEPORTES

Ángel Comizzo se despidió de

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”