Solo hay GNV para 6.000 buses, incluidos Metropolitano, Corredores y Aerodirecto: “No hay para taxis ni combis”

El ministro de Transportes informó que el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) durante la actual emergencia energética permitirá garantizar la operación de aproximadamente 6.000 buses del sistema de transporte público. Estas unidades corresponden principalmente a servicios de transporte masivo que movilizan diariamente a millones de pasajeros en la capital.

Según precisó el titular del sector, la provisión de combustible alcanza a buses del Metropolitano, los corredores complementarios, el servicio AeroDirecto que conecta con el aeropuerto y una parte del transporte convencional. “Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, señaló durante una conferencia de prensa.

Gobierno prioriza GNV para 6.000 buses del Metropolitano, corredores y Aerodirecto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Prioridad para transporte masivo

La autoridad explicó que la decisión busca priorizar el funcionamiento de los sistemas que transportan a mayor cantidad de usuarios. Además, indicó que las medidas adoptadas también están orientadas a proteger el suministro de gas natural destinado a los hogares.

“Estas medidas principalmente están orientadas a proteger a más de dos millones de hogares que cuentan con el servicio de gas natural”, afirmó. En ese sentido, remarcó que garantizar la continuidad del transporte público masivo es parte de las acciones adoptadas frente a la emergencia en el sistema energético.

Buses del Corredor Morado dejarían de operar desde 01 de mayo.

Taxis, combis y cúster no están incluidos

El ministro también aclaró que el abastecimiento priorizado no incluye a taxis, combis ni cústers. De acuerdo con lo explicado, estos vehículos cuentan con sistemas duales que les permiten utilizar otros combustibles mientras se mantiene la restricción en el uso de GNV.

“Por el momento no se incluye taxis, ni combis, ni coasters. No es posible. Estos vehículos tienen sistema dual y apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo”, indicó.

Finalmente, el titular del MTC señaló que el Ejecutivo evalúa medidas para liberar capacidad adicional de gas natural que permita ampliar progresivamente el número de buses abastecidos, dependiendo del avance en la reparación de la emergencia que afecta el suministro.

Gobierno promueve adelanto de vacaciones en industrias afectadas.

PCM anuncia medidas ante crisis GNV

Las autoridades han implementado medidas de emergencia para garantizar el suministro de gas natural tras la interrupción provocada por una falla en el ducto de Camisea. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la prioridad será asegurar el abastecimiento a más de 2 millones de hogares en Lima Metropolitana y Callao. Entre las disposiciones anunciadas, el Ejecutivo estableció un proceso de racionalización de gas que prioriza a las familias y a servicios esenciales como salud, transporte público masivo e industrias vinculadas a la alimentación.

El gobierno aprobó la liberación de reservas de combustibles y la flexibilización de normas sobre biocombustibles para reforzar el abastecimiento interno. Además, se dispuso la implementación de teletrabajo en el sector público y la promoción de esta modalidad en el sector privado, junto con el adelanto de vacaciones para industrias afectadas. En materia educativa, las clases se desarrollarán a distancia en todos los niveles y centros privados de Lima y Callao durante una semana, con el objetivo de reducir la demanda energética.

Buses del transporte público esperan hasta 45 minutos por GNV en grifo de La Victoria. (Foto referencial: Captura video/América TV/Andina)

Otra medida relevante consiste en el incremento del vale FISE para la compra de balones de gas doméstico, que pasará de 20 a 30 soles durante 30 días, lo que beneficiará a aproximadamente 1,3 millones de hogares. Para el sector transporte, el Estado asumirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión de vehículos a gas natural en beneficio de 165 mil taxistas. El gobierno también encargó a INDECOPI y OSINERGMIN la intensificación de la fiscalización para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles.