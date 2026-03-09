Buses de los corredores de Lima podrían dejar de operar: escasez de gas amenaza con paralización total del servicio

La escasez de gas natural tras la fuga en el gasoducto de Camisea amenaza con paralizar por completo los corredores complementarios de Lima y el Metropolitano, según alertó Gerardo Hermoza, representante del corredor morado

La operación de los corredores complementarios de Lima, conformados por una red de autobuses que recorren las principales avenidas del área metropolitana, enfrenta una posible paralización total debido a la escasez de gas, originada por la reparación de la fuga y deflagración de gas natural registrada hace una semana en el gasoducto del yacimiento de Camisea, según advirtió este lunes Gerardo Hermoza, representante del corredor morado.

El portavoz señaló que no existe certeza sobre la disponibilidad de gas para el transporte urbano, mientras que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, informó que la reparación de la fuga avanza en un 48 % y se espera completarla dentro del plazo previsto tras la emergencia de 14 días.

“El problema es que no sabemos hasta cuándo tenemos el gas. Hay un hermetismo total”, afirmó. Calculó que para abastecer al sistema de transporte masivo del Metropolitano, los corredores y las rutas tradicionales, se requieren cerca de 900 mil metros cúbicos diarios.

Solo el 15 % de las unidades tradicionales opera con gas, mientras el 85 % lo hace con diésel. En contraste, el corredor rojo y el azul dependen exclusivamente del gas, por lo que quedarían fuera de servicio si se agota el suministro. “El corredor rojo tiene cien por ciento de buses a gas, el azul también. Pararían totalmente, el Metropolitano también”, señaló en diálogo con ATV.

Hermoza denunció un “hermetismo total” sobre la disponibilidad de gas para el transporte urbano y criticó la falta de transparencia y coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, mientras la reparación del ducto avanza al 48 %

En el corredor morado, cerca del 50 % de la flota utiliza diésel. “Nosotros podríamos abastecernos a un cincuenta por ciento. El Estado ha priorizado mal el tema del gas, no ha tomado unas medidas que realmente puedan sostener esto”, sostuvo Hermoza. Agregó que la reducción de la movilidad afecta tanto a transportistas como a restaurantes y otros sectores, casi igual que durante la pandemia.

Detalló que el corredor morado posee 170 unidades, de las cuales casi la mitad funciona con gas. Consideró que la distribución debió racionalizarse entre el consumo domiciliario y el sector concesionado, ya que los operadores tradicionales pueden mantener el 85 % de su servicio con diésel.

“Solamente se castigaría el 15 % de esa flota gas. Pero ese 15 % que se castigaría de flota gas, el Estado podría ayudarlos con un subsidio, podría ayudarlos en que se congelen los créditos medio año”, propuso.

El representante reconoció la mayor complejidad logística para abastecer de gas a los autobuses. Antes repostaban en grifos cercanos a los patios de los corredores, ahora deben desplazarse hasta ocho kilómetros para cargar combustible, lo que incrementa los costos y los tiempos de espera.

“Incluso estamos abasteciendo en grifos que nos demoramos una hora en tanquear un bus, cuando antes en los otros grifos que tenían unos compresores de gas más potentes hacían que el bus se tanquee en 15 minutos”, explicó.

El pasaje mínimo de S/1 en el transporte público de Lima deja de existir debido a la crisis del GNV. La escasez de gas natural vehicular, provocada por problemas en el ducto de Camisea y el racionamiento del Gobierno, obliga a los conductores a recurrir a gasolina y diésel, lo que eleva los precios de los pasajes.

Aclaró que los operadores no pueden modificar el precio del pasaje, ya que lo fija la autoridad. No obstante, alertó que los retrasos en el abastecimiento afectan la operación: “El primer bus que llega a tanquear se demora una hora, el segundo está esperando dos horas, el tercero tres horas. Y estamos en esa cola de abastecer buses y no podemos cubrir los horarios de servicio que teníamos”, dijo.

Seguidamente, cuestionó la falta de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y reclamó transparencia sobre los puntos de expendio y la duración del suministro. “De momento no tenemos ninguna coordinación, (...) que nos digan sinceramente qué grifos van a tener gas, qué grifo no, hasta cuándo y que nos lo digan sinceramente, si no, cómo prevemos la prestación del servicio”, expresó.

Advirtió que, de continuar la situación, también se pondría en riesgo el empleo de los trabajadores. “No podemos tener flota parada porque tenemos todo el personal en planilla. Si bien pararíamos cerca de 70 buses a gas, ese personal que ese bus va a estar parado va a seguir ganando su sueldo. Es una pérdida para la empresa”, concluyó.