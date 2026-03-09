Perú

Buses de los corredores de Lima podrían dejar de operar: escasez de gas amenaza con paralización total del servicio

El portavoz del corredor morado advirtió que tanto este servicio como el corredor rojo están en riesgo de paralización total por la falta de gas, lo que dejaría sin transporte a una parte importante de la ciudad si no se resuelve la distribución del combustible

Guardar
La escasez de gas natural
La escasez de gas natural tras la fuga en el gasoducto de Camisea amenaza con paralizar por completo los corredores complementarios de Lima y el Metropolitano, según alertó Gerardo Hermoza, representante del corredor morado

La operación de los corredores complementarios de Lima, conformados por una red de autobuses que recorren las principales avenidas del área metropolitana, enfrenta una posible paralización total debido a la escasez de gas, originada por la reparación de la fuga y deflagración de gas natural registrada hace una semana en el gasoducto del yacimiento de Camisea, según advirtió este lunes Gerardo Hermoza, representante del corredor morado.

El portavoz señaló que no existe certeza sobre la disponibilidad de gas para el transporte urbano, mientras que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, informó que la reparación de la fuga avanza en un 48 % y se espera completarla dentro del plazo previsto tras la emergencia de 14 días.

“El problema es que no sabemos hasta cuándo tenemos el gas. Hay un hermetismo total”, afirmó. Calculó que para abastecer al sistema de transporte masivo del Metropolitano, los corredores y las rutas tradicionales, se requieren cerca de 900 mil metros cúbicos diarios.

Solo el 15 % de las unidades tradicionales opera con gas, mientras el 85 % lo hace con diésel. En contraste, el corredor rojo y el azul dependen exclusivamente del gas, por lo que quedarían fuera de servicio si se agota el suministro. “El corredor rojo tiene cien por ciento de buses a gas, el azul también. Pararían totalmente, el Metropolitano también”, señaló en diálogo con ATV.

Hermoza denunció un “hermetismo total”
Hermoza denunció un “hermetismo total” sobre la disponibilidad de gas para el transporte urbano y criticó la falta de transparencia y coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, mientras la reparación del ducto avanza al 48 %

En el corredor morado, cerca del 50 % de la flota utiliza diésel. “Nosotros podríamos abastecernos a un cincuenta por ciento. El Estado ha priorizado mal el tema del gas, no ha tomado unas medidas que realmente puedan sostener esto”, sostuvo Hermoza. Agregó que la reducción de la movilidad afecta tanto a transportistas como a restaurantes y otros sectores, casi igual que durante la pandemia.

Detalló que el corredor morado posee 170 unidades, de las cuales casi la mitad funciona con gas. Consideró que la distribución debió racionalizarse entre el consumo domiciliario y el sector concesionado, ya que los operadores tradicionales pueden mantener el 85 % de su servicio con diésel.

“Solamente se castigaría el 15 % de esa flota gas. Pero ese 15 % que se castigaría de flota gas, el Estado podría ayudarlos con un subsidio, podría ayudarlos en que se congelen los créditos medio año”, propuso.

El representante reconoció la mayor complejidad logística para abastecer de gas a los autobuses. Antes repostaban en grifos cercanos a los patios de los corredores, ahora deben desplazarse hasta ocho kilómetros para cargar combustible, lo que incrementa los costos y los tiempos de espera.

“Incluso estamos abasteciendo en grifos que nos demoramos una hora en tanquear un bus, cuando antes en los otros grifos que tenían unos compresores de gas más potentes hacían que el bus se tanquee en 15 minutos”, explicó.

El pasaje mínimo de S/1 en el transporte público de Lima deja de existir debido a la crisis del GNV. La escasez de gas natural vehicular, provocada por problemas en el ducto de Camisea y el racionamiento del Gobierno, obliga a los conductores a recurrir a gasolina y diésel, lo que eleva los precios de los pasajes.

Aclaró que los operadores no pueden modificar el precio del pasaje, ya que lo fija la autoridad. No obstante, alertó que los retrasos en el abastecimiento afectan la operación: “El primer bus que llega a tanquear se demora una hora, el segundo está esperando dos horas, el tercero tres horas. Y estamos en esa cola de abastecer buses y no podemos cubrir los horarios de servicio que teníamos”, dijo.

Seguidamente, cuestionó la falta de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y reclamó transparencia sobre los puntos de expendio y la duración del suministro. “De momento no tenemos ninguna coordinación, (...) que nos digan sinceramente qué grifos van a tener gas, qué grifo no, hasta cuándo y que nos lo digan sinceramente, si no, cómo prevemos la prestación del servicio”, expresó.

Advirtió que, de continuar la situación, también se pondría en riesgo el empleo de los trabajadores. “No podemos tener flota parada porque tenemos todo el personal en planilla. Si bien pararíamos cerca de 70 buses a gas, ese personal que ese bus va a estar parado va a seguir ganando su sueldo. Es una pérdida para la empresa”, concluyó.

Temas Relacionados

Corredor moradoCorredor rojoperu-noticiasCamisea

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

El futbolista de la selección peruana prefiere hacer oídos sordos a los rumores que lo asocian con clubes europeos. Su prioridad está en el ‘tricolor’, con el que quiere ganar muchos títulos

Erick Noriega ignora acercamientos del

Activismo accionarial en pausa: lo que la decisión de la SEC implica para mercados emergentes

Una modificación reciente impide que accionistas con menos de 5 millones de dólares en acciones publiquen documentos informativos en la principal plataforma pública, lo que limita la visibilidad de perspectivas minoritarias en votaciones de empresas

Activismo accionarial en pausa: lo

Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

El atacante peruano anotó y asistió en el triunfo de su equipos sobre Vizela, consolidándose como una pieza clave en la campaña que mantiene a su equipo al frente de la Liga Revelação

Bassco Soyer sigue imparable en

Cálidda anuncia aumento del gas disponible en Lima y Callao: estos sectores tendrán prioridad en plena crisis de Camisea

Autoridades y empresas del sector energético aplican nuevas medidas para asegurar el funcionamiento de hospitales, transporte masivo y sectores productivos vinculados al abastecimiento de alimentos

Cálidda anuncia aumento del gas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosario Fernández admite que postula

Rosario Fernández admite que postula a la Presidencia para ‘autovacarse’ y entregar el poder a su hermano: “Él es el líder”

Congreso dispone teletrabajo parcial por crisis de gas: Estas son las áreas que pasan a la virtualidad hasta el 13 de marzo

Revelan que Fuerza Popular postula a 28 candidatos con sentencias firmes: uno estuvo preso por tentativa de homicidio

¿Las empresas privadas también están obligadas a hacer teletrabajo por crisis de gas natural? Esto dijo la viceministra del MTPE

Rafael López Aliaga tras ser superado por Keiko Fujimori: “No crean a encuestas mentirosas, estamos primeros y lejos”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Hablando Huevadas incorpora lengua de señas a su show: “Las risas no necesitan volumen”

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

Suheyn Cipriani recuerda que hace un año no tenía donde vivir y comparte emotiva reflexión: “Terminé en la calle”

DEPORTES

Bassco Soyer sigue imparable en

Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

Piero Quispe expresó su deseo de retornar a Universitario para el Torneo Apertura 2026: “Está muy entusiasmado”

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

Evelyn Inga con Infobae Perú: cómo superó barreras psicológicas, críticas en su propio entorno y su sueño de influir en la política deportiva

¿Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco volverán al Ironi Kiryat Shmona pese a la guerra en Israel? El presidente de la IFA dilucida el caso