Perú

“Paralizar el país es una respuesta inaceptable”: ComexPerú en contra de medidas tomadas por el Gobierno frente a crisis energética

El gremio empresarial cuestionó que las medidas adoptadas para enfrentar la escasez de gas natural incluyan clases remotas, teletrabajo y adelanto de vacaciones, y pidió al Ejecutivo priorizar soluciones que garanticen el suministro energético sin afectar el desarrollo de las actividades económicas y educativas

Guardar
El gremio empresarial señaló que
El gremio empresarial señaló que paralizar o limitar el funcionamiento del país no debería convertirse en una respuesta recurrente frente a este tipo de crisis. Foto: Andina

El gremio empresarial ComexPerú expresó su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la reciente crisis en el suministro de gas natural, que incluyen la implementación del teletrabajo, clases remotas y el posible adelanto de vacaciones en algunos sectores. A través de un comunicado, la organización cuestionó que estas disposiciones impliquen una reducción de la actividad educativa y productiva como respuesta a la contingencia energética.

El pronunciamiento se produce luego de que el Ejecutivo anunciara un paquete de acciones para disminuir el consumo energético mientras se restablece el abastecimiento del recurso, una situación que ha afectado con mayor intensidad a Lima Metropolitana y el Callao. Entre las decisiones figura la aplicación del teletrabajo en el sector público, la recomendación de adoptar esta modalidad en empresas privadas y la realización de clases virtuales temporales en el sistema educativo.

Gremio cuestiona paralización parcial del país

En su comunicado, ComexPerú manifestó su desacuerdo con lo que considera una respuesta desproporcionada frente a la emergencia energética. El gremio sostuvo que las disposiciones anunciadas implican, en la práctica, una paralización parcial del funcionamiento del país.

“Expresamos nuestra profunda preocupación e indignación frente a las medidas anunciadas por el Gobierno peruano para enfrentar la crisis energética derivada del desabastecimiento de gas natural”, indicó la organización en el documento.

Asimismo, el gremio empresarial advirtió que detener o restringir la actividad del país no puede convertirse en la forma habitual de responder a este tipo de situaciones. En esa línea, cuestionó que las medidas afecten el desarrollo normal de la educación, la producción y el comercio.

El comunicado también cuestiona la
El comunicado también cuestiona la forma en que el Estado ha manejado los problemas vinculados al suministro energético. Foto: Desde Adentro

“Si bien comprendemos la necesidad de adoptar acciones inmediatas ante una emergencia, resulta absolutamente inaceptable que la respuesta del Estado sea, en la práctica, detener el normal funcionamiento del país”, expresó la institución.

Señalan falta de planificación

El pronunciamiento también plantea cuestionamientos a la gestión pública frente a problemas relacionados con el abastecimiento energético. Según el gremio, situaciones de este tipo deberían haberse previsto con mayor anticipación.

En esa línea, la organización sostuvo que las decisiones adoptadas reflejan deficiencias en la planificación y en la capacidad de anticiparse a escenarios de riesgo en la infraestructura energética del país.

“Trasladar la solución hacia la educación remota y el teletrabajo no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, evidencia una preocupante falta de previsión frente a problemáticas que debieron ser anticipadas y gestionadas con planificación”, señaló Comex Perú.

El gremio también afirmó que este tipo de disposiciones trasladan las consecuencias de la crisis hacia distintos sectores de la sociedad, entre ellos estudiantes, familias, empresas y trabajadores.

El teletrabajo busca reducir el
El teletrabajo busca reducir el uso de combustibles. Foto: difusión

Gobierno busca reducir consumo energético

Las medidas cuestionadas forman parte de un conjunto de acciones anunciadas por el Ejecutivo para enfrentar la restricción temporal del suministro de gas natural. Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente para atender la contingencia.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la implementación del teletrabajo en el sector público de Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo que dure la emergencia. Además, el Ejecutivo exhortó al sector privado a aplicar esta modalidad laboral cuando sea posible.

En el ámbito educativo, se dispuso que las clases se desarrollen de manera remota durante una semana en todos los niveles, tanto en instituciones públicas como privadas, con el objetivo de reducir los desplazamientos y aliviar la presión sobre el sistema energético.

El Gobierno también inició un proceso de racionalización del gas natural para priorizar el suministro a los sectores considerados esenciales, como los hogares, los servicios de salud y otras actividades clave para el funcionamiento del país.

Piden revertir las medidas

Frente a este escenario, ComexPerú pidió al Ejecutivo reconsiderar las disposiciones adoptadas y plantear alternativas que permitan enfrentar la emergencia sin afectar el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

El gremio también sostuvo que
El gremio también sostuvo que estas medidas terminan trasladando el impacto de la crisis a diversos sectores de la sociedad. Foto: Mercado Empresarial
“El Estado tiene la obligación de asegurar, a través de una gestión responsable, la continuidad de la educación, las operaciones productivas, del comercio y de los servicios”, sostuvo la organización.

Finalmente, el gremio insistió en que la respuesta ante crisis energéticas debe centrarse en garantizar el suministro y fortalecer la gestión de la infraestructura crítica del país.

“Detener el país nunca puede ser la solución. Exigimos al Gobierno dar marcha atrás con esta decisión”, concluye el comunicado.

Temas Relacionados

Comex Perúgas naturalteletrabajoGNVperu-economia

Más Noticias

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

El reconocido conductor retorna a la pantalla chica con un programa que promete entretenimiento familiar, parodias y competencias entre celebridades

Ernesto Pimentel vuelve a la

Lima enfrenta ola de calor con temperaturas récord: Se pronostica que continuará hasta el 12 de marzo, según Senamhi

El aumento sostenido del calor en la capital y otras regiones del Perú activa la alerta naranja del Senamhi, que prevé valores elevados hasta la próxima semana

Lima enfrenta ola de calor

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

El club de Piura también oficializó la salida del técnico argentino y le agradeció por su profesionalismo a lo largo de tres temporadas

Ángel Comizzo se despidió de

Midis despliega equipos en Ayacucho tras desborde del río Sankirhuato en el Vraem

La ministra Lily Vásquez informó que el sector articula acciones con autoridades locales y Defensa Civil para atender a la población afectada en el distrito de Ayna y asegurar la continuidad de los programas sociales

Midis despliega equipos en Ayacucho

Ministerio de Trabajo demanda a los empleadores priorizar teletrabajo ante crisis por GNV: “Virtual o vacaciones”

El MTPE señala que las medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios productivos estratégicos durante la emergencia por escasez de gas natural vehicular

Ministerio de Trabajo demanda a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Pimentel vuelve a la

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

Ana Paula Consorte reaparece y se pronuncia sobre su separación con Paolo Guerrero

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Hugo García critica actitud de políticos y usuarios que se burlaron con trend viral en TikTok: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

Magaly Medina ironiza ante nueva separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “No pueden vivir sin la toxicidad”

DEPORTES

Ángel Comizzo se despidió de

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”