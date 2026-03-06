Personas con obesidad presentan mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano

Especialistas advierten mayor vulnerabilidad al calor en personas con obesidad. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Las altas temperaturas durante la temporada de verano pueden representar un riesgo mayor para las personas con obesidad, quienes tienen más probabilidades de sufrir deshidratación severa y complicaciones metabólicas. Especialistas advierten que el exceso de calor puede afectar el funcionamiento del organismo y agravar problemas de salud preexistentes.

La advertencia se da en el contexto del Día Mundial de la Obesidad, fecha en la que profesionales de la salud recuerdan la importancia de prevenir y controlar esta condición. El endocrinólogo Ray Ticse Aguirre, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, señaló que las personas con exceso de peso enfrentan mayores dificultades para adaptarse a las altas temperaturas propias del verano.

La obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y del entorno combinados con la dieta, la actividad física y las opciones de ejercicio. Foto cortesía: EFE.

Dificultades para regular temperatura corporal

Según explicó el especialista, uno de los principales factores de riesgo es la dificultad que tienen las personas con obesidad para regular su temperatura corporal. El exceso de grasa funciona como un aislante que impide que el cuerpo libere el calor de manera eficiente.

Esto provoca que el organismo acumule más calor interno, lo que puede aumentar el riesgo de deshidratación y de sufrir golpes de calor si no se toman las medidas adecuadas. La situación puede agravarse durante jornadas prolongadas de exposición al sol o en ambientes con altas temperaturas.

La diabetes tipo 2 es otra enfermedad asociada a la obesidad y que se caracteriza por la resistencia a la insulina - crédito Andina

Vulnerabilidad a enfermedades

Además de la dificultad para disipar el calor, muchas personas con obesidad presentan enfermedades asociadas que incrementan su vulnerabilidad frente al clima extremo. Entre las más comunes se encuentran la Hipertensión y la Diabetes.

Estas condiciones pueden limitar la capacidad del organismo para adaptarse a los cambios de temperatura, lo que eleva la probabilidad de sufrir complicaciones relacionadas con el calor, como agotamiento térmico o golpes de calor.

El Ministerio de Salud, en julio del año pasado, estimó que unos 15 millones de personas padecen de obesidad y sobrepeso.

Limitaciones para la actividad física

Los especialistas también señalan que las personas con obesidad suelen tener menor tolerancia al ejercicio cuando las temperaturas son elevadas. Esto se debe a que el cuerpo genera más calor durante la actividad física y tiene mayores dificultades para eliminarlo.

Por esta razón, se recomienda realizar ejercicios en horarios de menor temperatura, como temprano por la mañana o al final de la tarde. Asimismo, se aconseja evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar.

Personas con obesidad tienen mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones para prevenir complicaciones

Para reducir los riesgos asociados al calor, los especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación y priorizar el consumo de agua durante el día. También se aconseja evitar bebidas azucaradas, ya que estas aportan calorías adicionales sin generar sensación de saciedad.

El consumo de alimentos frescos, especialmente frutas y verduras, puede contribuir a mantener un adecuado equilibrio nutricional durante el verano. Asimismo, se recomienda realizar controles médicos periódicos para prevenir complicaciones relacionadas con la Obesidad.

Ministerio de Salud - MINSA

Prevalencia de la obesidad en el Perú

En el Perú, la obesidad afecta principalmente a personas adultas entre los 30 y 59 años. Esta condición presenta una mayor prevalencia en mujeres y es más frecuente en zonas urbanas.

Ante esta situación, especialistas del sector salud resaltan la importancia de fortalecer las acciones de prevención y concienciación sobre los riesgos asociados al exceso de peso, especialmente en contextos de temperaturas elevadas que pueden afectar la salud metabólica de la población.