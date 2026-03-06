Perú

Personas con obesidad presentan mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano

Autoridades sanitarias sugieren adoptar medidas preventivas como el consumo frecuente de agua, ropa ligera y permanecer en ambientes ventilados para reducir riesgos

Guardar
Especialistas advierten mayor vulnerabilidad al
Especialistas advierten mayor vulnerabilidad al calor en personas con obesidad. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Las altas temperaturas durante la temporada de verano pueden representar un riesgo mayor para las personas con obesidad, quienes tienen más probabilidades de sufrir deshidratación severa y complicaciones metabólicas. Especialistas advierten que el exceso de calor puede afectar el funcionamiento del organismo y agravar problemas de salud preexistentes.

La advertencia se da en el contexto del Día Mundial de la Obesidad, fecha en la que profesionales de la salud recuerdan la importancia de prevenir y controlar esta condición. El endocrinólogo Ray Ticse Aguirre, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, señaló que las personas con exceso de peso enfrentan mayores dificultades para adaptarse a las altas temperaturas propias del verano.

La obesidad es el resultado
La obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y del entorno combinados con la dieta, la actividad física y las opciones de ejercicio. Foto cortesía: EFE.

Dificultades para regular temperatura corporal

Según explicó el especialista, uno de los principales factores de riesgo es la dificultad que tienen las personas con obesidad para regular su temperatura corporal. El exceso de grasa funciona como un aislante que impide que el cuerpo libere el calor de manera eficiente.

Esto provoca que el organismo acumule más calor interno, lo que puede aumentar el riesgo de deshidratación y de sufrir golpes de calor si no se toman las medidas adecuadas. La situación puede agravarse durante jornadas prolongadas de exposición al sol o en ambientes con altas temperaturas.

La diabetes tipo 2 es
La diabetes tipo 2 es otra enfermedad asociada a la obesidad y que se caracteriza por la resistencia a la insulina - crédito Andina

Vulnerabilidad a enfermedades

Además de la dificultad para disipar el calor, muchas personas con obesidad presentan enfermedades asociadas que incrementan su vulnerabilidad frente al clima extremo. Entre las más comunes se encuentran la Hipertensión y la Diabetes.

Estas condiciones pueden limitar la capacidad del organismo para adaptarse a los cambios de temperatura, lo que eleva la probabilidad de sufrir complicaciones relacionadas con el calor, como agotamiento térmico o golpes de calor.

El Ministerio de Salud, en
El Ministerio de Salud, en julio del año pasado, estimó que unos 15 millones de personas padecen de obesidad y sobrepeso.

Limitaciones para la actividad física

Los especialistas también señalan que las personas con obesidad suelen tener menor tolerancia al ejercicio cuando las temperaturas son elevadas. Esto se debe a que el cuerpo genera más calor durante la actividad física y tiene mayores dificultades para eliminarlo.

Por esta razón, se recomienda realizar ejercicios en horarios de menor temperatura, como temprano por la mañana o al final de la tarde. Asimismo, se aconseja evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar.

Personas con obesidad tienen mayor
Personas con obesidad tienen mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones para prevenir complicaciones

Para reducir los riesgos asociados al calor, los especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación y priorizar el consumo de agua durante el día. También se aconseja evitar bebidas azucaradas, ya que estas aportan calorías adicionales sin generar sensación de saciedad.

El consumo de alimentos frescos, especialmente frutas y verduras, puede contribuir a mantener un adecuado equilibrio nutricional durante el verano. Asimismo, se recomienda realizar controles médicos periódicos para prevenir complicaciones relacionadas con la Obesidad.

Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Salud - MINSA

Prevalencia de la obesidad en el Perú

En el Perú, la obesidad afecta principalmente a personas adultas entre los 30 y 59 años. Esta condición presenta una mayor prevalencia en mujeres y es más frecuente en zonas urbanas.

Ante esta situación, especialistas del sector salud resaltan la importancia de fortalecer las acciones de prevención y concienciación sobre los riesgos asociados al exceso de peso, especialmente en contextos de temperaturas elevadas que pueden afectar la salud metabólica de la población.

Temas Relacionados

ObesidadSaludEnfermedadesGolpe de calorDeshidrataciónperu-noticias

Más Noticias

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

La madre del ‘Depredador’ fue contactada por televisión luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación. ¿Qué dijo?

Doña Peta sorprende con reacción

Relámpagos y truenos sorprenden a vecinos de Lima Este: actividad eléctrica fue visible desde Chosica, Chaclacayo y Huaycán durante la noche

El fenómeno sorprendió a residentes, donde no es frecuente observar actividad eléctrica. Algunos vecinos reaccionaron con preocupación ante el cambio repentino del clima

Relámpagos y truenos sorprenden a

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el 7 y 8 de marzo para entregar DNI electrónico tras demoras provocadas por fallas en el sistema

Las demoras registradas el jueves en el sistema de Reniec obligaron a cientos de personas a esperar durante horas en largas filas para recoger su DNI electrónico. Usuarios expresaron su malestar por las dificultades ocasionadas en la entrega del documento

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, ambos equipos tuvieron que definir la llave en los remates desde los 12 pasos. El ‘papá’ conocerá a sus rivales el próximo jueves 19 de marzo

Cienciano clasificó a fase de

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

La influencer evidenció la buena relación entre su pareja Sebastián González y la hija que tuvo con el exfutbolista en una emotiva sesión de fotos.

Darinka Ramírez muestra la buena
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta sorprende con reacción

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias preparan el junte salsero más esperado en Lima

Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con internacionales ahorita"

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña