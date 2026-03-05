Perú

Anticiclón del Pacífico Sur frena ola de calor extremo en Perú: Lima seguirá con altas temperaturas, pero sin superar los 30°C

El enfriamiento oceánico no es uniforme y presenta menor incidencia en el norte cercano a Ecuador

El calor no cede en la costa peruana, pero el escenario climático empieza a mostrar matices. Las altas temperaturas continúan en Lima y otras regiones del litoral, aunque los especialistas advierten que no se configurará una secuencia prolongada de días por encima de los 30 grados en el sector oeste de la capital. En paralelo, el mar frente al país mantiene un proceso de enfriamiento que incide en la dinámica atmosférica.

El foco de atención se centra en un sistema de alta presión que domina el Pacífico suroriental y que influye de manera directa en la franja costera. Su presencia altera la humedad, la nubosidad y la radiación solar, factores que determinan la sensación térmica en la capital y en otras ciudades del litoral.

Mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene una alerta roja por incremento de temperaturas diurnas, voces especializadas llaman a observar el panorama completo. No solo interviene el sistema del Pacífico; también entran en juego los alisios del Atlántico y otros indicadores de variabilidad climática regional.

Anticiclón del Pacífico Sur y enfriamiento del mar

El calor continuará en Lima y la costa, pero no se proyecta una ola prolongada continua por encima de 30°C en el sector oeste limeño. X: El Tiempo +51

De acuerdo con la cuenta especializada en meteorología El Tiempo +51, “el mar peruano se sigue enfriando gracias al Anticiclón del Pacífico Sur, aunque con escasa presencia en zona Niño 2, tal como se comentó días atrás”. Esta precisión apunta a un enfriamiento que no se distribuye de manera uniforme, con menor incidencia en el extremo norte cercano a Ecuador.

El mismo reporte indica que “el calor continuará en Lima pero no se esperan días continuos por encima de los 30°C en el sector oeste, al menos hasta mitad de mes”. Esa afirmación introduce un matiz frente a la percepción de una ola sostenida sin interrupciones en la capital.

El enfriamiento del mar favorece la formación de nieblas costeras y modifica el comportamiento de la nubosidad en horas de la mañana. Según El Tiempo +51, la presencia del anticiclón en el litoral central no será constante, sino variable. Algunos días su influencia resultará más notoria; en otros, las condiciones cambiarán.

En el análisis también se menciona la intervención de los alisios del Atlántico que cruzan el istmo centroamericano. “Tampoco debemos olvidar a los alisios del Atlántico que atraviesan el Itsmo de Panamá que empuja las aguas de la Bahía de Panamá (ahora relativamente frías (>23 C). Observen la anomalías negativas al norte de Ecuador. No debemos olvidar el contexto. SOI, AP, etc.”, se indicó desde el espacio especializado. La referencia al SOI y al AP alude a indicadores de oscilación e interacción atmosférica que forman parte del cuadro general.

Alerta roja y temperaturas previstas

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

El aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú comprende del 4 al 6 de marzo y advierte un incremento sostenido de las temperaturas diurnas en la costa. La entidad prevé escasa nubosidad, alta radiación ultravioleta y ráfagas de viento.

El reporte incluye a Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Para el miércoles 4 de marzo se estiman máximas entre 31 °C y 34 °C en la costa norte; entre 27 °C y 34 °C en la costa centro; en Lima Metropolitana, entre 28 °C y 32 °C. En la costa sur, los valores pueden llegar hasta 37 °C. Para el jueves 5 y viernes 6 se anticipan rangos similares, con picos de hasta 35 °C en la zona centro y hasta 36 °C o 37 °C en el sur.

Recomendaciones ante el calor

Frente al incremento de temperaturas, el Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza niveles elevados. También aconseja uso de protector solar, sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y ropa ligera de colores claros.

La entidad sugiere mantener hidratación constante y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En zonas donde los termómetros pueden marcar hasta 37 °C, se recomienda limitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor y buscar espacios ventilados.

El panorama combina temperaturas altas, mar en proceso de enfriamiento y oleaje en aumento. Las próximas jornadas estarán marcadas por esa interacción de factores atmosféricos y oceánicos en la costa peruana.

