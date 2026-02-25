Perú

Minsa publica guía técnica para enfrentar olas de calor extremo en Perú: Advierten “días mortales” por cambio climático

La norma sanitaria no solo responde al fenómeno de El Niño Costero, sino que establece lineamientos permanentes para enfrentar el impacto de las temperaturas que ya han sumado muertes en el país

Estado peruano refuerza vigilancia sanitaria
Estado peruano refuerza vigilancia sanitaria ante aumento sostenido de la temperatura global| Foto composición: Infobae Perú

El Gobierno del Perú publicó la Resolución Ministerial N° 150-2026-MINSA, que establece un marco técnico y normativo para enfrentar los efectos del cambio climático y las altas temperaturas en la salud de la población. La norma, difundida el 21 de febrero en el diario oficial El Peruano, busca adaptar el sistema sanitario nacional ante episodios de calor extremo que ya están dejando cifras récord en el país y en el mundo.

Consultado por Infobae Perú, el especialista en Salud Pública Marco Almerí explica que esta norma no se limita al episodio del fenómeno de El Niño Costero, que según las previsiones permanecerá presente durante casi todo el año 2026 en el Perú, sino que constituye una guía marco de aplicación permanente: “No es solo para el Niño costero; es una respuesta global al incremento sostenido de la temperatura, que no se va a ir y que exige preparar al sistema de salud y a la sociedad”.

Récords de calor en el mundo y en Perú y una proyección alarmante

Según la Organización Meteorológica Mundial, el año 2024 fue el más cálido jamás registrado, con una temperatura media global 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales. En el Perú, diversas regiones amazónicas superaron los 40 °C y la región andina sobrepasó los 30 °C en varios puntos.

Continúa la ola de calor
Continúa la ola de calor en Lima y otras regiones del Perú. El Senamhi ha pronosticado hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país | Foto composición: Infobae Perú / La Razón.

Lima Metropolitana vivió hasta 36 días consecutivos con temperaturas anómalas, con desviaciones de hasta +6,9 °C respecto a sus promedios históricos. El documento del Ministerio de Salud (Minsa) remarca que el país es uno de los más vulnerables a nivel mundial, tanto por factores socioambientales como por la desigualdad y la exposición de su población.

Además, el documento ministerial recuerda que, durante la ola de calor de 2016 en Piura, ocho niños fallecieron por posible golpe de calor, y entre 2021 y 2023 se atendieron 1.828 pacientes por esta causa, con un incremento del 48 % en 2023 respecto a los dos años previos.

Las proyecciones para 2050 son aún más preocupantes: se prevé que regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Tumbes, Piura y Lambayeque podrían experimentar más de 200 días mortales por calor al año, mientras que la Amazonía superaría los 300 días anuales con temperaturas peligrosas para la salud y la vida humana.

Los cambios que se introducen

Fotos: Oficina de Comunicaciones del
Fotos: Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

El médico especialista destaca la trascendencia de esta resolución: “Es la primera norma técnica que aborda de manera integral las consecuencias del cambio climático y el incremento de la temperatura ambiental sobre la salud de las personas”. Almerí señala que, hasta ahora, no existía un marco similar para orientar a todas las instituciones—tanto públicas como privadas—sobre cómo enfrentar estos nuevos desafíos.

“La norma técnica describe lo que está pasando a nivel global y local: incremento de la temperatura del mar, del aire y de la corteza terrestre. Todo ello lleva a un aumento sostenido de la temperatura promedio de la Tierra, que ya se ha elevado en 1,5 °C respecto a la época preindustrial”, explica el especialista.

El documento introduce seis lineamientos esenciales:

  1. Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública: Se establece la notificación obligatoria de los Eventos de Importancia para la Salud Pública (EVISAP) relacionados con el calor extremo y se refuerza el monitoreo de la calidad del agua, control vectorial y gestión de residuos sólidos.
  2. Desarrollo de competencias en el personal sanitario: El nuevo marco exige que los profesionales de salud adquieran habilidades específicas para reconocer, diagnosticar y manejar casos derivados de altas temperaturas. “En la universidad no hemos estudiado esto; ahora, mediante cursos y capacitaciones, debemos prepararnos para identificar estos cuadros”, subraya Almerí.
  3. Promoción de la salud y estrategias comunicacionales: Se impulsa la creación de campañas y materiales adaptados a cada región, enfocados en prácticas saludables y el autocuidado, especialmente para grupos de riesgo como adultos mayores, niños, gestantes y personas con enfermedades crónicas.
  4. Desarrollo de capacidades institucionales e interinstitucionales: Se actualizan protocolos y normativas, y se refuerza la coordinación con entidades públicas, privadas y regionales, incluyendo la generación y difusión de alertas tempranas ante episodios de calor extremo.
  5. Innovación e investigación: Se promueve la generación de evidencia científica, el uso de plataformas digitales para la vigilancia y la investigación multidisciplinaria sobre el impacto del calor en la salud y la inocuidad alimentaria.
  6. Gestión de recursos para la atención en salud: Se prioriza la disponibilidad de infraestructura móvil climatizada, brigadistas, telesalud y medicamentos esenciales durante episodios de altas temperaturas.

Almerí enfatiza que uno de los principales avances de la resolución es la exigencia de sincerar las estadísticas: “Muchos pacientes llegan a emergencias por golpe de calor, pero en la historia clínica se consigna otra causa, como deshidratación o insuficiencia cardíaca descompensada. Esta norma técnica nos pide registrar correctamente estos casos para comprender la verdadera magnitud del problema”.

