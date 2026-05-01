El 83% de los trabajadores en Perú ve la IA como aliada, pero solo el 5% accede a herramientas en su empresa

1. La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina laboral en Perú, pero las empresas aún no terminan de gestionar ese cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 1 de mayo, Día del Trabajo, el mundo detiene la mirada sobre el empleo, pero este año el foco no está solo en salarios o derechos laborales: la inteligencia artificial redefine silenciosamente la manera en que se trabaja. En Perú, el 83 % de los trabajadores ya la considera una aliada, aunque solo el 5 % cuenta con herramientas de IA facilitadas por su empresa, según un estudio de WeWork y Michael Page.

El dato revela una paradoja: el 70% de las empresas afirma haber implementado software de inteligencia artificial, pero su uso dentro de las organizaciones sigue siendo desigual y, en muchos casos, informal. El 40% de los trabajadores recurre a estas herramientas para tareas técnicas por iniciativa propia, sin contar necesariamente con lineamientos claros ni capacitación formal.

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La brecha entre lo que hacen los trabajadores y lo que gestionan las empresas es uno de los hallazgos del estudio de WeWork y Michael Page. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inteligencia artificial ya está presente en las empresas, pero no siempre de forma organizada. Muchas veces es el propio trabajador quien la incorpora en su día a día, sin necesariamente contar con lineamientos claros o capacitación”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

La brecha entre adopción y gestión

El estudio de WeWork y Michael Page expone que el interés por formarse en IA es alto: el 90 % de los trabajadores quiere capacitarse en esta tecnología. Sin embargo, ese interés no siempre encuentra una respuesta concreta dentro de las organizaciones, lo que amplía la distancia entre lo que los empleados hacen por cuenta propia y lo que las empresas gestionan de forma estructurada.

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La mayoría de los trabajadores peruanos no ve la inteligencia artificial como una amenaza, sino como una herramienta que transforma la naturaleza de sus funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suma la incertidumbre sobre cómo la IA podría usarse para evaluar el rendimiento laboral. Un 39 % de los trabajadores se muestra abierto a que su productividad sea medida con estas herramientas, mientras que un 15 % expresa incomodidad. La mayoría, el 46%, considera que todo dependerá del contexto y de cómo se implemente esa medición.

Casi la mitad de los encuestados estima que podría automatizar entre el 11 % y el 30 % de sus tareas, sobre todo aquellas de carácter administrativo o repetitivo. Esa percepción refuerza la idea de que los trabajadores no ven la IA como una amenaza directa a su empleo, sino como una herramienta que transforma la naturaleza de sus funciones.

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La inteligencia artificial impacta el trabajo en Perú, con alta aceptación por parte de los empleados pero una brecha significativa en la implementación y capacitación estructurada por parte de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de las empresas: acompañar el cambio con reglas claras

“La IA no está reemplazando el trabajo, está transformando la forma en que se trabaja. El reto para las empresas es acompañar ese proceso con capacitación, reglas claras y una implementación que genere confianza en los equipos”, afirmó Hidalgo.

El estudio de WeWork y Michael Page plantea que el desafío ya no es si se adopta o no la inteligencia artificial, sino cómo las organizaciones acompañan ese proceso con políticas claras y capacitación. Sin esas condiciones, la brecha entre lo que hacen los trabajadores y lo que gestionan las empresas seguirá creciendo.

El contexto no es menor: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 la población ocupada del Perú alcanzó los 17 millones 575 mil personas. Una transformación de esa escala difícilmente puede quedar librada a la iniciativa individual de cada trabajador.

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