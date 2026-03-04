Perú

Día Mundial de la Obesidad: los cuatro mitos que están agravando esta enfermedad crónica en el Perú

Mientras el 24,1 % de peruanos mayores de 15 años enfrenta esta condición, más de un millón de menores podrían verse afectados al 2030. Especialistas advierten que creencias erróneas retrasan el diagnóstico y aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 y males cardiovasculares

Con millones de personas afectadas
Con millones de personas afectadas en el mundo, la obesidad es más que un tema estético: es un desafío sanitario que requiere educación, prevención y conciencia. (Andina)

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca poner en agenda uno de los mayores desafíos de salud pública en el Perú y el mundo. Lejos de ser un problema estético, la obesidad es hoy una enfermedad crónica que avanza de forma silenciosa y que impacta tanto en niños como en adultos, elevando el riesgo de desarrollar males como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Las cifras ya encienden las alertas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 24.1 % de peruanos mayores de 15 años vive con esta condición. A nivel global, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proyecta que para el 2030 más de un millón de menores entre 5 y 19 años podrían presentar obesidad en el país. En ese contexto, especialistas advierten que los mitos sobre la obesidad siguen siendo una de las principales barreras para acceder a un tratamiento integral y oportuno.

Los mitos que retrasan el diagnóstico y tratamiento de la obesidad

La obesidad en niños es
La obesidad en niños es también un factor causante de cáncer, señala especialista. Crédito: Infobae Perú.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente la obesidad como una enfermedad crónica, todavía persiste la idea de que se trata solo de una cuestión de voluntad. El Dr. Whilliam Franco, endocrinólogo de Sanitas Consultorios Médicos, advierte que esta creencia genera culpa y estigmatización, y retrasa la búsqueda de ayuda profesional.

El impacto de la obesidad no es solo sanitario, sino también económico. Tratar las complicaciones de esta condición resulta mucho más costoso que prevenirla“, señala el especialista. Según explica, la obesidad implica una desregulación biológica de los sistemas que controlan el apetito y el gasto energético, por lo que no puede abordarse únicamente con fuerza de voluntad.

Otro de los mitos más extendidos es que “dejar de comer” o someterse a dietas extremadamente restrictivas es la solución. Sin embargo, estas prácticas pueden generar una adaptación metabólica: el cuerpo reduce su gasto energético y aumenta la sensación de hambre, lo que favorece la recuperación del peso perdido. El especialista enfatiza que la clave está en cambios sostenibles, como priorizar alimentos no procesados, incorporar ejercicio de fuerza, dormir adecuadamente y desarrollar una relación consciente con la alimentación.

También existe la creencia de que el índice de masa corporal (IMC) es el único indicador válido para determinar si una persona vive con obesidad. Si bien el IMC es una herramienta útil a nivel poblacional, no distingue entre masa muscular y grasa corporal. Desde el punto de vista metabólico, la grasa visceral —la que se acumula alrededor de los órganos— es la que eleva el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Un cuarto mito frecuente apunta a que la cirugía bariátrica o los medicamentos para bajar de peso representan un “camino fácil”. Los especialistas aclaran que estas alternativas no reemplazan los hábitos saludables y deben ser indicadas tras una evaluación médica individualizada.

¿Por qué es clave un enfoque integral y controles médicos regulares?

El 9,1% de la población
El 9,1% de la población menor de cinco años de edad presentó sobrepeso y obesidad, según INEI.

Reconocer la obesidad como una enfermedad crónica progresiva implica entender que requiere seguimiento sostenido, tal como ocurre con la diabetes o la hipertensión. No se trata de intervenciones aisladas, sino de un abordaje multidisciplinario que puede involucrar endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos y especialistas en actividad física.

En el Perú, el avance de la obesidad tiene implicancias directas en el sistema sanitario. De mantenerse la tendencia actual, se prevé un aumento sostenido de enfermedades no transmisibles (ENT), así como mayores costos asociados a hospitalizaciones y tratamientos de alta complejidad. Detectar factores de riesgo de manera temprana permite evitar complicaciones a largo plazo.

El Dr. Franco subraya que los controles médicos regulares son fundamentales para identificar alteraciones metabólicas antes de que se conviertan en enfermedades establecidas. El acceso a planes de salud que incluyan evaluación nutricional, chequeos periódicos y acompañamiento profesional facilita una intervención oportuna.

“Actuar a tiempo y promover hábitos saludables, especialmente en el entorno familiar, es clave para prevenir complicaciones y proteger la salud a largo plazo”, afirma el especialista.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el llamado de los expertos es claro: desmontar los mitos y comprender que se trata de una enfermedad que requiere diagnóstico, seguimiento y tratamiento integral. La información basada en evidencia, el acceso a servicios de salud y la prevención desde edades tempranas son piezas centrales frente a una condición que sigue en aumento en el país.

