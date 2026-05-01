Más de 27 mil escolares en Lima quedan sin alimentación por fallas en programa estatal: Contraloría alerta sobre 128 colegios afectados

Un informe de la Contraloría revela una alarmante situación: más de cien colegios en la capital del Perú carecen de atención alimentaria. Se inspeccionan las instalaciones, mostrando cocinas equipadas pero sin uso y comedores vacíos. Difusión

La prestación del servicio alimentario en escuelas públicas de Lima Metropolitana enfrenta interrupciones que alcanzan a miles de estudiantes. La situación afecta a instituciones educativas de seis distritos y expone limitaciones en la capacidad de respuesta del sistema encargado de garantizar el acceso a alimentos durante la jornada escolar.

La alerta surge en un contexto en el que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), debía asegurar el suministro continuo de raciones nutritivas para estudiantes de inicial y primaria. Sin embargo, informes recientes evidencian que ese objetivo no se cumple en un grupo significativo de colegios.

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La Contraloría General dio cuenta de esta situación a partir de acciones de control realizadas durante marzo y abril de 2026. Los documentos oficiales detallan tanto la magnitud de la afectación como las causas vinculadas a la interrupción del servicio.

Interrupción del servicio en más de un centenar de colegios

128 colegios de Lima Metropolitana no reciben servicio alimentario escolar. Difusión

De acuerdo con la Contraloría General, un total de 128 instituciones educativas no reciben atención alimentaria en Lima Metropolitana. Esta cifra involucra a 27 568 estudiantes de los niveles inicial y primaria, quienes no acceden a las raciones previstas dentro del programa estatal.

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Los colegios afectados se ubican en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurigancho, Carabayllo, Independencia y Los Olivos. La entidad fiscalizadora advierte que esta situación limita el acceso oportuno al servicio alimentario, considerado un complemento clave para la jornada escolar.

El Programa de Alimentación Escolar fue creado en 2025 tras la extinción del Programa Wasi Mikuna. Su implementación buscaba garantizar calidad y continuidad en la entrega de alimentos, objetivo que enfrenta dificultades en su ejecución actual.

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Fallas en la modalidad de “comida caliente”

El Informe de Hito de Control N.° 006-2026-OCI/8639-SCC, que abarca del 15 al 25 de abril de 2026, identifica problemas en la modalidad de “comida caliente”. En este esquema, doce instituciones educativas de Lima Norte no reciben alimentos desde el inicio del año escolar.

Los distritos involucrados en esta modalidad son Carabayllo, Independencia y Los Olivos. La interrupción afecta a 3 391 estudiantes. Entre los colegios mencionados figuran Caudevilla y Sol Naciente en Carabayllo; Víctor Raúl Haya de la Torre y Virgen de la Medalla Milagrosa en Independencia; así como San Martín de Porres, San Antonio de Padua y Virgen de la Puerta en Los Olivos.

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En esta modalidad, la empresa adjudicada asume la compra, almacenamiento, preparación y distribución diaria de los alimentos dentro de la institución educativa. Los productos incluyen cereales, tubérculos, lácteos y frutas.

Suspensión de alimentos listos para consumo

27 568 estudiantes de inicial y primaria resultan afectados. Contraloría

El Informe de Control N.° 001-2026-OCI/8639-SVC, correspondiente al periodo del 23 al 31 de marzo, reporta la interrupción en la modalidad de “comida lista para consumo”. Desde el 17 de marzo, 116 instituciones educativas dejaron de recibir alimentos destinados al desayuno escolar.

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Esta modalidad, compuesta por “pan y galletas sin bebibles”, no requiere preparación en las escuelas. La entrega se realiza en envases individuales para cada estudiante. La suspensión perjudica a 24 177 alumnos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurigancho.

Entre los colegios afectados se encuentran Naciones Unidas, Jesús de Nazareth, Las Palmeras y Perú Valladolid en Villa El Salvador; Manuel Scorza Torres, Fe y Alegría n.° 24, Sagrado Corazón de Jesús, Semillitas del Edén y Villa Limatambo en Villa María del Triunfo; así como José F. Sánchez Carrión, Los Angelitos del Saber y Las Semillitas en Lurigancho.

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El Programa de Alimentación Escolar decidió resolver contratos con empresas proveedoras debido a incumplimientos en la prestación del servicio o por causas no atribuibles a las partes. Esta decisión dejó sin cobertura a un conjunto amplio de instituciones educativas.

La Contraloría General señala que el marco normativo del programa no establece plazos específicos para responder ante este tipo de contingencias. Esta ausencia de lineamientos impide una reacción inmediata que garantice la continuidad del servicio alimentario.

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El organismo de control notificó los resultados a la titular del programa, con el objetivo de que se adopten medidas correctivas. La intervención busca restablecer el suministro de alimentos y asegurar la vigilancia del servicio en beneficio de los estudiantes afectados.