Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Rafael López Aliaga atribuye la emergencia en Camisea a hechos de corrupción, señalando la ausencia de un segundo ducto contemplado en el contrato original y responsabilizando a antiguas prácticas irregulares en el país

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, relacionó este martes la fuga y combustión de gas ocurrida en el yacimiento de Camisea (Cusco) con presuntos hechos de corrupción, al ser consultado sobre esta emergencia que ha puesto en jaque el suministro de gas natural.

Durante un acto proselitista como parte de su campaña para las elecciones de abril próximo, el exalcalde de Lima respondió acerca de este incidente que obligó a detener casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y alrededores.

“Es corrupción pura porque Camisea hace rato que debía tener un ducto adicional que estaba en el contrato original. Tenía que haber dos ductos, dejaron uno nomás. Ahí hay corrupción, pues. Esa corrupción es antigua en el Perú, no se respetan los contratos, las obligaciones correspondientes, por coimas, justamente“, le dijo a una periodista.

Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria responsable del transporte de los líquidos y el gas de Camisea, cerró las válvulas y aisló el tramo afectado desde el fin de semana, deteniendo temporalmente el transporte tanto de líquidos como la inyección al sistema. El Ejecutivo, en tanto, activó el mecanismo de racionamiento y priorizó el suministro para hogares, comercios y transporte público.

La fuga y combustión de gas en Camisea obligó a detener casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y alrededores

Previamente, en su cuenta de X, antes Twitter, López Aliaga criticó la respuesta del Gobierno, que ordenó restringir la venta de gas natural vehicular (GNV) a los autos particulares. “La explosión en el ducto del gas de Camisea pone una vez más la seguridad energética del país en crisis. Es increíble que después de tantos años no se haya hecho un ducto gemelo (...) para usarlo en este tipo de emergencias”, escribió.

“Una vez más los damnificados somos todos los peruanos, principalmente los taxistas, por la ineficiencia del estado. Esto cambiará el 12 de abril. Para siempre“, añadió.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) informó que la restricción en la venta de GNV a particulares podría afectar a 1,3 millones de personas. “El impacto es importante, considerando que a nivel nacional son 350.000 vehículos que ya circulan y tienen consumo de gas natural vehicular registrado, la gran mayoría están en Lima”, declaró en Canal N el gerente de estudios económicos de la AAP, Alberto Morisaki.

El especialista explicó que, de ese total, 336.000 vehículos particulares utilizados para transporte y taxis podrían repercutir en un promedio de 3,8 personas por hogar, alcanzando hasta 1,3 millones de afectados.

La emergencia de Camisea por la fuga de gas generó dudas sobre el abastecimiento en hogares de Lima. Según Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), aseguró que las casas conectadas a redes de gas natural no verán interrumpido el servicio, aunque podrían registrarse reducciones en la presión, en entrevista para canal N.

Sobre Fujimori

En tramo de la entrevista, López Aliaga mencionó que su agenda incluye visitas a Pichanaki, Pangoa, Satipo y Mazamari, en la región Junín, lugares donde días atrás estuvo la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo no me comparo con nadie, (…) sí voy a ir a Pichanaki porque está en mi plan de viajes, lo tengo programado hace un mes. Entonces, voy a ir Pangoa, Satipo, Pichanaki y Mazamari“, indicó.

Consultado sobre si tendría mejor acogida que Fujimori —quien canceló su llegada a Pichanaki por las lluvias y bloqueos en la Carretera Central y enfrentó rechazo en Satipo y Pangoa—, el exalcalde capitalino y favorito de los sondeos electorales respondió con ironía. “La invito a que vaya (nuevamente)”, señaló.