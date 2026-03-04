Perú

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

El líder de Renovación Popular atribuyó la reciente fuga y explosión de gas en Camisea a actos de corrupción y criticó la gestión estatal del suministro energético, mientras la restricción de gas natural afecta a usuarios en Lima y regiones

Guardar
Rafael López Aliaga atribuye la
Rafael López Aliaga atribuye la emergencia en Camisea a hechos de corrupción, señalando la ausencia de un segundo ducto contemplado en el contrato original y responsabilizando a antiguas prácticas irregulares en el país

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, relacionó este martes la fuga y combustión de gas ocurrida en el yacimiento de Camisea (Cusco) con presuntos hechos de corrupción, al ser consultado sobre esta emergencia que ha puesto en jaque el suministro de gas natural.

Durante un acto proselitista como parte de su campaña para las elecciones de abril próximo, el exalcalde de Lima respondió acerca de este incidente que obligó a detener casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y alrededores.

Es corrupción pura porque Camisea hace rato que debía tener un ducto adicional que estaba en el contrato original. Tenía que haber dos ductos, dejaron uno nomás. Ahí hay corrupción, pues. Esa corrupción es antigua en el Perú, no se respetan los contratos, las obligaciones correspondientes, por coimas, justamente“, le dijo a una periodista.

Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria responsable del transporte de los líquidos y el gas de Camisea, cerró las válvulas y aisló el tramo afectado desde el fin de semana, deteniendo temporalmente el transporte tanto de líquidos como la inyección al sistema. El Ejecutivo, en tanto, activó el mecanismo de racionamiento y priorizó el suministro para hogares, comercios y transporte público.

La fuga y combustión de
La fuga y combustión de gas en Camisea obligó a detener casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y alrededores

Previamente, en su cuenta de X, antes Twitter, López Aliaga criticó la respuesta del Gobierno, que ordenó restringir la venta de gas natural vehicular (GNV) a los autos particulares. “La explosión en el ducto del gas de Camisea pone una vez más la seguridad energética del país en crisis. Es increíble que después de tantos años no se haya hecho un ducto gemelo (...) para usarlo en este tipo de emergencias”, escribió.

“Una vez más los damnificados somos todos los peruanos, principalmente los taxistas, por la ineficiencia del estado. Esto cambiará el 12 de abril. Para siempre“, añadió.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) informó que la restricción en la venta de GNV a particulares podría afectar a 1,3 millones de personas. “El impacto es importante, considerando que a nivel nacional son 350.000 vehículos que ya circulan y tienen consumo de gas natural vehicular registrado, la gran mayoría están en Lima”, declaró en Canal N el gerente de estudios económicos de la AAP, Alberto Morisaki.

El especialista explicó que, de ese total, 336.000 vehículos particulares utilizados para transporte y taxis podrían repercutir en un promedio de 3,8 personas por hogar, alcanzando hasta 1,3 millones de afectados.

La emergencia de Camisea por la fuga de gas generó dudas sobre el abastecimiento en hogares de Lima. Según Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), aseguró que las casas conectadas a redes de gas natural no verán interrumpido el servicio, aunque podrían registrarse reducciones en la presión, en entrevista para canal N.

Sobre Fujimori

En tramo de la entrevista, López Aliaga mencionó que su agenda incluye visitas a Pichanaki, Pangoa, Satipo y Mazamari, en la región Junín, lugares donde días atrás estuvo la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo no me comparo con nadie, (…) sí voy a ir a Pichanaki porque está en mi plan de viajes, lo tengo programado hace un mes. Entonces, voy a ir Pangoa, Satipo, Pichanaki y Mazamari“, indicó.

Consultado sobre si tendría mejor acogida que Fujimori —quien canceló su llegada a Pichanaki por las lluvias y bloqueos en la Carretera Central y enfrentó rechazo en Satipo y Pangoa—, el exalcalde capitalino y favorito de los sondeos electorales respondió con ironía. “La invito a que vaya (nuevamente)”, señaló.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaCamiseagasGNVCusco

Más Noticias

Resultados ganadores de la Kábala del martes 3 de marzo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores de la Kábala

Gana Diario del 3 de marzo: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario del 3 de

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

El longevo goleador de FC Cajamarca ha revelado una charla con el actual entrenador de la selección peruana. Ha demostrado su entera disposición para cualquier asunto vinculado al fútbol local

Hernán Barcos mantiene diálogo con

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

La actriz no dudó en respaldar a la conductora ante las críticas por volver a trabajar luego de su grave accidente, aplaudiendo su valentía y reconociendo el esfuerzo de una madre que no se rinde

Yiddá Eslava sale en defensa

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava sale en defensa

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

Karla Tarazona destaca el rol de Christian Domínguez como papá: “El cariño y el respeto se ganan”

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

Magaly recibe elogios de exprocuradora por destapar inconsistencias en el caso Lizeth Marzano: “Hacen lo que la Policía no hizo”

DEPORTES

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Luis Urruti recuerda con tristeza su paso por Universitario: “Me sentí no valorado, le había dado tantos años al club”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV