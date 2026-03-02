Perú

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, prioriza el abastecimiento interno y alcanza a los sistemas de producción, transporte y distribución. Empresas operadoras y organismos reguladores ya fueron notificadas

El Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia mediante la Resolución Viceministerial N° 004-2026-MINEM/VMH, con el objetivo de permitir que TGP ejecute con rapidez los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia | Canal N

El Ministerio de Energía y Minas declaró este lunes en emergencia el suministro de gas natural en todo el país tras la fuga y deflagración registrada en el yacimiento de Camisea (Cusco), un incidente que llevó a restringir la venta de este combustible para vehículos particulares en Lima.

Según la resolución viceministerial, la medida alcanza los sistemas de producción, transporte y distribución mediante ductos, con vigencia del 1 al 14 de marzo de 2026. Durante ese lapso, el abastecimiento al mercado interno será la prioridad.

La disposición ordena notificar a Pluspetrol Perú Corporation, Transportadora de Gas del Perú, Gas Natural de Lima y Callao, Contugas, Gases del Pacífico, Petroperú, Perú LNG, así como al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y a la Dirección General de Electricidad del ministerio.

Luego de la declaración de emergencia, la Dirección General de Hidrocarburos debe activar el mecanismo de racionamiento previsto en la normativa vigente. Osinergmin ejecutará acciones de supervisión conforme a sus facultades legales.

La Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del traslado de gas natural y líquidos provenientes de Camisea hacia la costa, reportó en la víspera un incidente en la estación de válvulas del KP 43, en el distrito cusqueño de Megantoni, que provocó una deflagración en la infraestructura.

Como medida inmediata, de acuerdo con la resolución, se detuvo el transporte de líquidos y se suspendió la inyección de gas en el sistema, situación que afecta el suministro y cuyo alcance aún se evalúa.

La compañía calcula que, mientras duren las labores de reparación, la capacidad de transporte se reducirá a 70 millones de pies cúbicos diarios, un déficit que tendrá impacto en el abastecimiento local y la exportación, por lo que consideraron necesario la declaratoria.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que, a consecuencia de la fuga de gas, se registró una deflagración en la estación de válvulas de Megantoni.

Pobladores de la selva de Cusco registraron el momento exacto de una masiva fuga de gas que provocó una enorme llamarada en el cielo. El incidente, ocurrido en una tubería del gasoducto, generó gran preocupación en la zona. Video: La Última

Agregó que la municipalidad del distrito activó el grupo de trabajo y la plataforma de Defensa Civil, y que TGP activó su plan de respuesta para la atención de la emergencia.

En desarrollo.

