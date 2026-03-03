Crisis del gas deja sin GNV a grifos y taxistas: precios, cuánto tiempo no habrá este combustible y las acciones del Minem

El efecto no solo golpea al transporte: el corte también paralizó casi todas las termoeléctricas de Lima que operan con gas natural. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La ruptura del sistema que transporta el gas de Camisea ha desencadenado una de las mayores tensiones energéticas de los últimos años. Una deflagración registrada el 1 de marzo en el kilómetro 43 del ducto, en el distrito cusqueño de Megantoni, obligó a paralizar el flujo de gas y activó un estado de emergencia que ya se siente con fuerza en Lima: grifos sin GNV, largas colas de taxistas y una súbita migración hacia combustibles más caros.

El impacto no se limita al transporte. La interrupción del suministro también dejó fuera de operación a casi todas las centrales termoeléctricas que funcionan con gas natural en la capital, elevando el costo de generación eléctrica a niveles inusuales. Mientras el Gobierno asegura que no habrá apagones ni alzas para usuarios residenciales, miles de conductores enfrentan dos semanas de incertidumbre y mayores gastos diarios.

La falla en Camisea y el golpe al sistema eléctrico

La emergencia fue reportada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria encargada de trasladar el gas y los líquidos desde los yacimientos de Camisea hasta la costa. La empresa procedió al cierre de válvulas y al aislamiento del tramo afectado, suspendiendo de manera preventiva el transporte mientras se evalúan los daños.

El incidente activó los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y obligó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a declarar en emergencia el suministro de gas natural por 14 días, del 1 al 14 de marzo.

Como consecuencia directa, centrales clave que operan con gas natural dejaron de funcionar temporalmente. Entre ellas figuran plantas como Fenix Power, Kallpa Generación, Termochilca y Orygen. Algunas pudieron reconvertirse a diésel por su capacidad dual, pero ese proceso toma horas y encarece significativamente la generación.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista pasó de un rango habitual de entre USD 30 y USD 40 por megavatio hora (MWh) a superar los USD 200 por MWh en cuestión de horas. Aun así, las autoridades descartan racionamientos. “El sistema ha respondido adecuadamente. No existe posibilidad de racionamiento, porque aún con cero gas para generar, seguimos atendiendo la demanda. No habrán apagones”, afirmó César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

Racionamiento de GNV: quiénes pueden y quiénes no

La Dirección General de Hidrocarburos activó el mecanismo de asignación de volúmenes de gas natural mediante la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH. La prioridad quedó claramente establecida: hogares, comercios regulados y transporte público masivo cuyo único combustible sea el GNV.

En la práctica, esto significa que los buses del sistema integrado y sus alimentadores seguirán operando con gas natural. También las viviendas que cuentan con red domiciliaria podrán cocinar con normalidad. El objetivo es proteger el consumo básico y la movilidad de millones de personas.

Quedaron fuera de la priorización los vehículos livianos, taxis, mototaxis y unidades de carga. “Lo que queda de GNV es para el vehicular y priorizando el tema del transporte masivo de pasajeros, y en este caso el transporte masivo de pasajeros, con lo que queda solamente alcanza para vehículos como por ejemplo el Metropolitano, pero no alcanza para vehículos livianos o taxistas, por ejemplo”, explicó Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda Perú.

Además, advirtió que vender GNV a particulares durante la emergencia constituye una infracción: “No te deberían vender porque si no están violando la norma, violando la ley. Hoy día la norma dice que estamos en emergencia y los grifos no podría abastecer a ningún vehículo liviano tampoco”.

Se calcula que más de 335 mil unidades livianas —principalmente taxis— utilizan GNV debido a que resulta más económico que la gasolina. Foto: PQS

Dos semanas sin GNV: la fecha clave

El estado de emergencia fue fijado por 14 días calendario. En ese periodo, ningún grifo podrá expender GNV a autos particulares, taxis o vehículos de carga. Si los trabajos de reparación avanzan según lo previsto, el abastecimiento podría normalizarse a partir del domingo 15 de marzo.

Experiencias anteriores en el ducto de líquidos de Camisea muestran que las reparaciones pueden tardar entre 3 y 4 días. Sin embargo, el acceso a la zona afectada —en plena selva cusqueña— requiere helicópteros y equipos especializados, lo que añade complejidad logística.

El Minem conformó un comité de crisis integrado por el COES, Osinergmin, Cálidda y TGP, entre otros actores, para monitorear la evolución del sistema y adoptar medidas adicionales si fuese necesario. El Gobierno sostiene que la medida responde a la necesidad de resguardar la seguridad energética y el interés general.

Caos en los grifos y más de 335 mil taxistas afectados

En Lima, la suspensión del GNV generó escenas de congestión en distritos como La Victoria, Lince, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Carabayllo. Conductores recorren varias estaciones en busca de remanentes de gas, mientras otros optan por apagar el motor y esperar durante horas.

Se estima que más de 335 mil vehículos livianos, en su mayoría taxis, dependen del GNV por su menor costo frente a la gasolina. La migración forzada hacia combustibles líquidos impacta directamente en sus márgenes diarios y abre la posibilidad de incrementos en las tarifas para los usuarios.

Si las labores técnicas se desarrollan conforme al cronograma, el suministro se restablecería desde el domingo 15 de marzo. Foto: Estado Peruano

El problema se agrava porque el precio de algunas gasolinas premium ha llegado hasta S/ 20 por galón en determinados puntos de la capital, lo que multiplica los costos operativos para quienes trabajan jornadas extensas.

¿Dónde está más barata la gasolina? Distritos y estaciones

Ante la falta de GNV, muchos conductores buscan las estaciones con precios más bajos de gasohol y diésel. En la zona norte de Lima se observan diferencias significativas entre distritos.

En Ancón, el establecimiento Servicios de Combustibles Santa Fe E.I.R.L. ofrece el gasohol regular a S/ 12,70, el premium a S/ 13,50 y el diésel DB5 a S/ 13,40, convirtiéndose en el punto más competitivo del distrito.

En Puente Piedra, Transervis Pacífico S.A.C. vende el gasohol regular a S/ 13,05 y el premium a S/ 13,95, mientras que el diésel DB5 más económico se encuentra en Petro Explorium S.A.C. a S/ 12,99.

San Martín de Porres registra gasohol regular a S/ 12,99 en Coesti S.A., en la intersección de Universitaria con Angélica Gamarra. El diésel DB5 más bajo se ubica en S/ 13,10 en Inversiones Julio III SAC.

En Puente Piedra, la estación Transervis Pacífico S.A.C. ofrece el gasohol regular a S/ 13,05 y el premium a S/ 13,95. Foto: Municipalidad Distrital de Puente Piedra

En Comas, Filse S.A.C. comercializa el gasohol regular a S/ 13,27 y el DB5 a S/ 13,36. En Carabayllo, la Estación de Servicios Villa Rica S.R.L. expende el regular a S/ 13,29 y el DB5 a S/ 13,24 en Gasocentro Gast S.A.C.

Los Olivos muestra un gasohol regular a S/ 13,39 en Gasocentro Aufra S.A.C., mientras que Independencia presenta precios desde S/ 13,99 en Lima Banda S.A.C.

Más al sur, en La Victoria, el gasohol regular se encuentra en S/ 13,28 en el Grifo Santa Rosa SA. En el Cercado de Lima, Gasolineras S.A.C. ofrece el regular a S/ 13,29. Breña registra valores desde S/ 14,99 en Global Fuel S.A., y en Lince el precio parte en S/ 14,59 en Go Pardo S.A.C.

Vulnerabilidad del sistema y debate pendiente

El gas de Camisea aporta cerca del 40% de la generación eléctrica nacional y abastece a millones de hogares y vehículos. El hecho de que un solo ducto concentre el transporte desde la selva hasta la costa evidencia la fragilidad estructural del sistema.

Especialistas han advertido en años recientes sobre la necesidad de crear rutas alternas o un “anillo” energético que reduzca la dependencia de una única infraestructura. Mientras esos proyectos siguen en evaluación, la actual emergencia reabre el debate sobre la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos, fallas técnicas o conflictos.

Por ahora, el país transita una carrera contra el tiempo: reparar el ducto, normalizar el suministro y evitar que la crisis energética se traduzca en un golpe prolongado al bolsillo de miles de familias y trabajadores del volante.