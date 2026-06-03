Perú

Exigen captura de estudiante de derecho de la UNT acusado de intentar asesinar a su expareja en Trujillo

La víctima denunció que fue atacada mientras dormía y que sufrió heridas con un cuchillo y un objeto de vidrio dentro de la vivienda que compartía con el presunto agresor

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MIMP exige la pronta captura de Franco Angulo Espinoza, estudiante de la UNT, luego de intentar asesinar a su expareja. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
MIMP exige la pronta captura de Franco Angulo Espinoza, estudiante de la UNT, luego de intentar asesinar a su expareja. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) la ubicación y captura de Franco Angulo Espinoza, estudiante de noveno ciclo de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quien es sindicado como presunto autor de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad.

A través de un pronunciamiento, el sector informó que viene brindando asistencia a la joven mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, que ofrece orientación legal, acompañamiento y seguimiento durante las diligencias relacionadas con el caso. El pedido de captura se produce mientras continúan las investigaciones sobre los hechos denunciados por la víctima.

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Según el relato de la joven, el ataque ocurrió cuando ambos se encontraban en el dormitorio que compartían. La agraviada sostuvo que fue sorprendida mientras dormía y que el presunto agresor se abalanzó sobre ella con un cuchillo, causándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Manchas de sangre sobre el piso y paraderes de la habitación en la que la víctima fue agredida. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@ Voces)
Manchas de sangre sobre el piso y paraderes de la habitación en la que la víctima fue agredida. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@ Voces)

Víctima denunció ataque con cuchillo y golpes

En declaraciones recogidas por medios locales, la joven afirmó que logró defenderse y arrebatar el cuchillo a su atacante, lanzándolo debajo de la cama. Sin embargo, señaló que la agresión continuó con golpes y nuevas lesiones provocadas con un objeto de vidrio.

La víctima relató que recibió cortes en el brazo y el cuello, además de golpes en la cabeza tras ser impactada contra el suelo y la pared de la habitación. Asimismo, indicó que sufrió varias heridas adicionales durante el incidente.

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Tras la agresión, la joven fue trasladada inicialmente al Hospital de Alta Complejidad de EsSalud. Posteriormente, fue derivada al Hospital Regional Docente de Trujillo, establecimiento del que fue dada de alta el martes 2 de junio.

Víctima resultó con graves heridas en el cuello y brazo luego del brutal ataque de su expareja. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @Voces)
Víctima resultó con graves heridas en el cuello y brazo luego del brutal ataque de su expareja. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @Voces)

Cuestionan atención médica y diligencias del caso

La agraviada manifestó su preocupación por el estado de salud en el que fue dada de alta. Según relató, no recibió algunos medicamentos ni se le practicó una tomografía pese a presentar una fractura en la clavícula y lesiones producto de los golpes recibidos durante el ataque.

La joven indicó además que mantiene molestias en uno de sus ojos y expresó preocupación por las consecuencias de los impactos sufridos en la cabeza. Sus declaraciones fueron difundidas luego de abandonar el centro médico donde permaneció internada.

Por su parte, la abogada de la víctima cuestionó las actuaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público. La letrada sostuvo que no se habrían efectuado adecuadamente las diligencias para preservar la escena del delito y recabar evidencia relevante para la investigación.

Piso de la habitación manchado con sangre luego de la agresión contra la víctima. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Voces)
Piso de la habitación manchado con sangre luego de la agresión contra la víctima. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Voces)

Exigen captura del agresor

La defensa legal de la joven señaló que el arma utilizada durante el ataque no habría sido incautada ni puesta bajo custodia, pese a que existirían registros audiovisuales donde se observa el objeto presuntamente empleado en la agresión.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes realizar las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y lograr la captura de Franco Angulo Espinoza, quien, según la información difundida, permanece prófugo mientras avanzan las investigaciones.

En paralelo, la Universidad Nacional de Trujillo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo y condena frente a todo acto de violencia contra la mujer y cualquier conducta que vulnere la integridad física, psicológica o emocional de las personas.

MIMP condena ataque, brinda atención a víctima y exige la pronta captura del agresor. (Foto: X/@MimpPeru)
MIMP condena ataque, brinda atención a víctima y exige la pronta captura del agresor. (Foto: X/@MimpPeru)

UNT condena el ataque

La casa superior de estudios informó que, tras conocerse los hechos denunciados, dispuso acciones de apoyo y acompañamiento a favor de la agraviada, quien tiene la condición de egresada de la universidad. Según precisó, personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y de Bienestar Universitario acudió al establecimiento de salud donde recibía atención médica.

La UNT indicó además que brindó orientación legal inicial a la joven y a sus familiares, así como apoyo profesional mediante personal de salud y especialistas encargados de realizar el seguimiento de su recuperación física y emocional.

UNT condena presunto intento de feminicidio por parte de uno de sus alumnos. (Foto: FB/@UNT)
UNT condena presunto intento de feminicidio por parte de uno de sus alumnos. (Foto: FB/@UNT)

Finalmente, el Ministerio de la Mujer informó que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, continúa proporcionando orientación legal, acompañamiento y asistencia durante las diligencias del caso. Tanto el sector como la universidad reiteraron su rechazo a toda forma de violencia y señalaron que continuarán colaborando dentro del ámbito de sus competencias mientras las autoridades desarrollan las investigaciones correspondientes.

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