Perú

Nueve meses de prisión preventiva para sujeto que confesó asesinar a su expareja y a su hijo de seis años en San Martín

La medida cautelar recae sobre Alexis Alcántara Tellería, expareja de Zoila Castillo, mientras la investigación busca asegurar su presencia, evitar riesgos procesales y resguardar evidencias por la muerte de la mujer y su hijo

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Imagen dividida: a la izquierda, un hombre con chaleco que dice "DETENIDO" es escoltado. A la derecha, el mismo hombre en un primer plano monocromático
El hombre acusado de homicidio calificado y feminicidio de Zoila Castillo Chanduco, cuya prisión preventiva fue ordenada por el Juzgado de Tocache, aparece detenido en esta imagen. (Composición: Infobae Perú)

El Poder Judicial informó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó prisión preventiva por homicidio calificado, en agravio del menor de seis años, y feminicidio, en agravio de Zoila Castillo Chanduco. En paralelo, el Ministerio Público señaló que la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza obtuvo la medida cautelar en el marco de la investigación.

La jueza basó la decisión judicial en el cumplimiento de los presupuestos previstos por ley para una medida de coerción, de acuerdo con lo comunicado por el Poder Judicial.

El caso se investiga por la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de madre e hijo en la provincia de Tocache, departamento de San Martín. La medida busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso y proteger la obtención y preservación de elementos probatorios.

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Un hombre con el rostro pixelado y un chaleco que dice 'DETENIDO' frente a un edificio del Ministerio Público, con un mapa de San Martín y texto informativo
El Ministerio Público logró nueve meses de prisión preventiva para el investigado por el feminicidio de Zoila Castillo Chanduco y el homicidio de un menor de seis años en Tocache. (Foto: Ministerio Público / X)

Nueve meses de prisión preventiva por doble crimen en Tocache

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, en la Corte Superior de Justicia de San Martín, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería, investigado por los presuntos delitos de feminicidio en agravio de Zoila Castillo Chanduco y homicidio calificado en agravio del hijo de la víctima, un menor de seis años, según informaron el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según el detalle difundido por el Poder Judicial, la jueza Giovana Bautista Valencia basó su resolución en la concurrencia de los requisitos legales, entre ellos la prognosis de pena mayor de cinco años y la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y la obstaculización a la justicia.

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Sujeto reconoció haber asesinado a madre e hijo

De acuerdo con el informe del caso, Alexis Alcántara, expareja de Zoila Castillo, confesó ante la PNP haber asesinado a la madre y al niño de seis años. La admisión de responsabilidad, según la información difundida por Latina Noticias, aún debía formalizarse ante el Ministerio Público como parte de las diligencias fiscales.

La Policía Nacional del Perú capturó al principal sospechoso de la muerte de un niño en Tocache. El general Glenn García detalla las contradicciones del detenido, quien intentó desviar la investigación con información falsa mientras las autoridades buscan a la madre del menor.| TV Perú

Hallaron los cuerpos en una zona rural de Uchiza tras una búsqueda en la que participaron la PNP, el Ministerio Público y rondas campesinas. Primero hallaron el cadáver del menor y luego, a pocos metros, el de su madre dentro de un saco negro, siempre según la narración del caso.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín indicó que el cuerpo de Zoila fue localizado en el sector Sarai Bajo Camote, a 100 metros (328 pies) de donde hallaron al niño. La necropsia de ley determinará la causa exacta de muerte, mientras la hipótesis preliminar que manejaban las autoridades era la de ahorcamiento, pendiente de confirmación forense.

Cronología de la desaparición de Zoila Castillo y su hijo

La secuencia que reconstruyen los familiares comenzó el 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima, en Perú, hacia Tarapoto junto con su hijo para encontrarse con Alcántara. Según su entorno, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada a la ciudad.

Imagen dividida: a la izquierda, una mujer joven sonríe. A la derecha, dos mujeres mayores sostienen carteles de protesta por personas desaparecidas
Familiares de Zoila Carolina Castillo Chanduco y su hijo Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, desaparecidos en Tarapoto, exigen respuestas y su pronta aparición mientras muestran carteles de protesta. (Composición: Infobae Perú)

Con el avance de los días y ante la ausencia de noticias, se activaron las acciones de búsqueda. Las rondas campesinas ubicaron primero el cuerpo del menor y luego el de su madre, lo que orientó la investigación hacia Alcántara como principal sospechoso.

Entre las diligencias, las autoridades evaluaron información vinculada a teléfonos celulares. La familia indicó que Zoila usaba dos equipos, uno laboral y otro personal. Cuando hallaron el cuerpo del niño, a su lado se encontró un teléfono calcinado, mientras los allegados advirtieron que desde el segundo celular se publicó un estado de WhatsApp con un paisaje de selva después del presunto deceso de la víctima, un dato que abrió nuevas líneas de verificación para los investigadores.

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