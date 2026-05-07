Actriz peruana Q’orianka Kilcher demanda a James Cameron por usar su rostro en Avatar sin autorización

Q'orianka Kilcher también demando a Disney y 20th Century Fox.

La actriz peruana Q’orianka Kilcher demando al director de cine James Cameron por haber usado sin autorización su rostro para crear a un personaje Neytiri de la aclamada franquicia Avatar.

“La demandante Q’orianka Kilcher, una actriz y activista nativa peruana, tenía solo 14 años cuando el director James Cameron extrajo, replicó y comercializó su imagen facial como fuente de datos biométricos funcionales en el proceso de diseño de personajes de Avatar, sin su conocimiento ni consentimiento”, se lee en la parte introductoria de la demanda a la que accedió Infobae.

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Con la demanda, que también alcanza a Disney, Lightstorm Entertainment y 20th Century Fox, la actriz pide desde un disculpa pública hasta 750 mil dólares por cada uso no autorizado de su imagen en la millonaria franquicia cinematográfica.

“La película inicial de Cameron en la serie recaudó casi 3 mil millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos, sin embargo, se construyó en parte material a partir de la apropiación indebida de los rasgos faciales biométricos de un menor como material fuente comercial no remunerado”, se lee en el documento.

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Demanda de Q'orianka Kilcher.

Las pruebas

Como parte de las pruebas que, según la demanda, confirman que James Cameron usó los rasgos faciales de Q’orianka Kilcher se consigna la entrevista que el director de cine al canal de YouTube Kombini en abril de 2024. Ahí, Cameron revela que la “fuente original” de un boceto del personaje Neytiri fue una fotografía publicada en Los Angeles Times de Q’orianka Kilcher como parte de la campaña de la película “El Nuevo Mundo” (2005) que protagonizó.

“Interpretó a Pocahontas en ‘El Nuevo Mundo’, así que esta (señala el boceto) es en realidad su parte inferior de la cara, tenía algo muy interesante. Fue a verla años más tarde y le di una copia firmada de esto. Le di una impresión de cartel que tiene sobre la chimenea porque no es que ella fuera la inspiración para el personaje, pero solo quería mostrarle cómo el aspecto de una persona concreta podía reflejarse en el personaje”, dijo en esa oportunidad.

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Demanda de Q'orianka Kilcher.

En esa línea, Kilcher también asevera en su demanda que cuenta con una carta firmada por Cameron donde dice: “Tu belleza fue mi inspiración temprana para Neytiri. Para la próxima”.

Incluso, afirma que se llegó a reunir con James Cameron en su oficina en 2017, que no se hizo público por un acuerdo de confidencialidad, pero en ese momento tampoco le informó que tomó su rostro para darle vida a Neytiri.

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Una de las pruebas que Kilcher cuenta, dice, es la entrevista al diseñador principal de personajes de Avatar, Jordu Schell, quien aseguró que trabajó a partir del “boceto de Neytiri que Cameron hizo de Q’orianka, así como de múltiples fotos de Q’orianka”.

En la demanda también se mencionan bocetos de producción donde se trazaron directamente las facciones de Kilcher a partir de la fotografía específica del periódico Los Angeles Times, así como registros del escaneo láser de las maquetas basadas en su rostro.

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Demanda de Q'orianka Kilcher.

Humillada

Bajo el cargo de “réplica digital no autorizada” (deepfake), la actriz afirma que sintió "vergüenza, humillación y ansiedad" a raíz de que su rostro habría sido utilizado, mediante tecnología CGI, para realizar una escena de sexo en la película Avatar.

Solicita una orden judicial para editar o eliminar la escena sexual de todas las versiones futuras de la película y destruir los archivos digitales que contengan su imagen en situaciones íntimas.

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