Influencer Francesca Montenegro ofreció contactos de “peces gordos” a Adrián Villar tras muerte de deportista Lizeth Marzano

La influencer Francesca Montenegro ofreció ayuda legal a su expareja, Adrián Villar (21), tras el atropello que produjo la muerte de la deportista Lizeth Marzano, según una serie de mensajes de WhatsApp divulgados este domingo por el programa Cuarto Poder.

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, siempre, pero buen abogado es. Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, se lee en una de las conversaciones sostenidas después del accidente.

La influencer es hija del abogado Juan Montenegro, quien se reunió con familiares de Villar tras el accidente para definir una posible estrategia legal una vez vencido el tiempo de flagrancia, acción por la que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) analiza posibles sanciones, incluida la expulsión, por presunto encubrimiento.

La seleccionada de apnea (buceo libre) trotaba junto a la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real la noche del martes 17 de febrero, frente a la sede de Lima Golf Club (San Isidro) cuando fue embestida por el vehículo conducido por el joven, quien se dio a la fuga y actualmente enfrenta un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva.

Francesca Montenegro, hija del abogado Juan Montenegro, conversó sobre la posibilidad de que su padre o un “pez gordo” de su entorno asistiera a Villar

Los chats también revelan que la madre de Villar, Marcela Chirinos, le pidió no tratar de librarse de la situación y le aconsejó actuar con honestidad. “Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto, solo hay que afrontarlo con la verdad y valentía”, le escribió.

“Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes. Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo. Cualquier decisión, necesito que me avisen”, agregó.

La madre también mencionó que estaban buscando hablar con el padre de Montenegro. “¿Crees que pueda ayudar? Tal vez tiene algún amigo que vea estos temas”, consultó, a lo que el joven le remitió una captura de pantalla de lo que había conversado con su entonces enamorada.

Villar embistió a la deportista, la dejó tendida en la pista y huyó a gran velocidad, sin auxiliarla, cruzando un semáforo en rojo en la intersección de Camino Real y Álvarez Calderón.

De acuerdo con Gino Marzano, hermano de la víctima, ella habría tenido mayores probabilidades de sobrevivir si el conductor permanecía en el sitio, ya que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) habría cubierto su traslado inmediato a una clínica cercana.

Lizeth Marzano, seleccionada peruana de apnea, fue atropellada por Villar mientras trotaba en San Isidro. El conductor no se detuvo, se dio a la fuga y cruzó un semáforo en rojo, lo que dificultó la asistencia médica inmediata

La ambulancia arribó quince minutos más tarde y, debido a la huida del automóvil, la condujo al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, lo que incrementó el tiempo de atención. La deportista falleció poco después por traumatismo craneoencefálico y lesiones múltiples ocasionadas por el siniestro vial.

Pedirán ampliación

A raíz de los chats revelados, la defensa de la familia Marzano anunció que solicitará que la investigación alcance también al entorno de la influencer. “El doctor Montenegro, padre de Francesca, señala que estaba absolviendo una consulta legal en sandalias y pijama en un parque. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Nos creen tontos?”, cuestionó el abogado Julio Mendoza.

“Cada día me queda más claro que todo esto está orquestado. Es bastante complicado enterarme de estos chats y sobre todo ver en los medios las declaraciones en donde se hacen los desentendidos. Yo le recomendé que se entregue a la justicia, pero acá vemos, asesorías”, apuntó el hermano de la víctima.