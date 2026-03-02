Perú

Influencer Francesca Montenegro ofreció contactos de “peces gordos” a Adrián Villar tras muerte de deportista Lizeth Marzano

La influencer ofreció respaldo legal al responsable del atropello de la deportista Lizeth Marzano, de acuerdo con los chats difundidos por Cuarto Poder

Guardar
Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder revela las conversaciones inéditas por chat entre Adrián Villar, su madre y su enamorada, inmediatamente después del atropello que causó la muerte de la campeona de apnea Lizeth Marzano. - Cuarto Poder

La influencer Francesca Montenegro ofreció ayuda legal a su expareja, Adrián Villar (21), tras el atropello que produjo la muerte de la deportista Lizeth Marzano, según una serie de mensajes de WhatsApp divulgados este domingo por el programa Cuarto Poder.

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, siempre, pero buen abogado es. Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, se lee en una de las conversaciones sostenidas después del accidente.

La influencer es hija del abogado Juan Montenegro, quien se reunió con familiares de Villar tras el accidente para definir una posible estrategia legal una vez vencido el tiempo de flagrancia, acción por la que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) analiza posibles sanciones, incluida la expulsión, por presunto encubrimiento.

La seleccionada de apnea (buceo libre) trotaba junto a la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real la noche del martes 17 de febrero, frente a la sede de Lima Golf Club (San Isidro) cuando fue embestida por el vehículo conducido por el joven, quien se dio a la fuga y actualmente enfrenta un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva.

Francesca Montenegro, hija del abogado
Francesca Montenegro, hija del abogado Juan Montenegro, conversó sobre la posibilidad de que su padre o un “pez gordo” de su entorno asistiera a Villar

Los chats también revelan que la madre de Villar, Marcela Chirinos, le pidió no tratar de librarse de la situación y le aconsejó actuar con honestidad. “Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto, solo hay que afrontarlo con la verdad y valentía”, le escribió.

“Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes. Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo. Cualquier decisión, necesito que me avisen”, agregó.

La madre también mencionó que estaban buscando hablar con el padre de Montenegro. “¿Crees que pueda ayudar? Tal vez tiene algún amigo que vea estos temas”, consultó, a lo que el joven le remitió una captura de pantalla de lo que había conversado con su entonces enamorada.

Villar embistió a la deportista, la dejó tendida en la pista y huyó a gran velocidad, sin auxiliarla, cruzando un semáforo en rojo en la intersección de Camino Real y Álvarez Calderón.

De acuerdo con Gino Marzano, hermano de la víctima, ella habría tenido mayores probabilidades de sobrevivir si el conductor permanecía en el sitio, ya que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) habría cubierto su traslado inmediato a una clínica cercana.

Lizeth Marzano, seleccionada peruana de
Lizeth Marzano, seleccionada peruana de apnea, fue atropellada por Villar mientras trotaba en San Isidro. El conductor no se detuvo, se dio a la fuga y cruzó un semáforo en rojo, lo que dificultó la asistencia médica inmediata

La ambulancia arribó quince minutos más tarde y, debido a la huida del automóvil, la condujo al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, lo que incrementó el tiempo de atención. La deportista falleció poco después por traumatismo craneoencefálico y lesiones múltiples ocasionadas por el siniestro vial.

Pedirán ampliación

A raíz de los chats revelados, la defensa de la familia Marzano anunció que solicitará que la investigación alcance también al entorno de la influencer. “El doctor Montenegro, padre de Francesca, señala que estaba absolviendo una consulta legal en sandalias y pijama en un parque. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Nos creen tontos?”, cuestionó el abogado Julio Mendoza.

“Cada día me queda más claro que todo esto está orquestado. Es bastante complicado enterarme de estos chats y sobre todo ver en los medios las declaraciones en donde se hacen los desentendidos. Yo le recomendé que se entregue a la justicia, pero acá vemos, asesorías”, apuntó el hermano de la víctima.

Temas Relacionados

Francesca MontenegroAdrián Villarperu-noticias

Más Noticias

Exescolta de José Jerí es vinculado a red ‘Las Bebes de Lima Norte’, acusada de trata de personas y proxenetismo

El comandante Heriberto Jara Vilca, alias ‘Norteño’, es señalado por la Fiscalía de colaborar con una red de explotación sexual en spas de fachada. Exmandatario asegura que desconocía los antecedentes del oficial que no se le despegaba un minuto

Exescolta de José Jerí es

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

El presidente de Fredemyp), Renee Cobeña, acusó al ministro de la Producción, César Quispe, de encubrir un caso de presunta corrupción en el Programa Compras a MYPErú. El caso, que involucra compras infladas y proveedores inexistentes, ya está en conocimiento de la Contraloría

Gremio de mypes señala a

Fuga y llamarada de gas en Cusco obligan a paralizar el transporte de Camisea: Pobladores reportan mareos

El incidente ocurrió a las 11:00 a.m. en el KP43, en el distrito de Megantoni (La Convención), donde se activó un plan de emergencia y se desplegaron equipos especializados. Vecinos de Saringabeni piden intervención sanitaria inmediata

Fuga y llamarada de gas

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”

El ingreso de la ‘guerrera’ cambió radicalmente el destino del lance, que acabó en un contundente triunfo para las bicampeonas. Su aportación en las fases de ataque y defensa fueron determinantes

Sandra Ostos celebró la victoria

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

El arquero de la ‘U’ contó el cruce que tuvo con el directivo cuando pudo dejar el club años pasados y de la llegada de Sebastián Britos. También habló de Jorge Fossati

Diego Romero dio detalles de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exescolta de José Jerí es

Exescolta de José Jerí es acusado de trata de personas y proxenetismo: vinculado a red ‘Las Bebes de Lima Norte’ mientras cuidaba al presidente

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

Premier Denisse Miralles niega ser cuota de APP y minimiza investigación en su contra: “En este país se abren procesos por cualquier razón”

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

ENTRETENIMIENTO

Hijo de María Pía Copello

Hijo de María Pía Copello debuta como empresario con su marca de ropa: “orgullosa de ti”

Expulsados de ‘Yo soy’: imitador de Randy denuncia intento de agresión de su compañero y revela que ‘le hablé bonito’

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en Arequipa: ¿ya volvieron?

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

DEPORTES

Sandra Ostos celebró la victoria

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

Universitario vs FC Cajamarca 1-0: gol y resumen de la victoria ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Lisandro Alzugaray con esquinado remate en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 de la Fase 2