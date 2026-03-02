Francesca Montenegro explica chats sobre ‘peces gordos’ para defensa de Adrián Villar: “Un abogado de peso para que lo ayude”

Durante la entrevista en Sin Rodeos, Montenegro y sus padres respondieron a los cuestionamientos por los chats donde se mencionaban abogados “peces gordos” para la defensa de Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa sumando nuevas revelaciones, testimonios y preguntas que mantienen al caso en vilo. Esta vez, la atención se centró en la entrevista que la influencer Francesca Montenegro ofreció junto a sus padres en el programa ‘Sin Rodeos’, conducido por la periodista Milagros Leiva.

La familia respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de chats en los que aparentemente se ofrecían contactos de abogados de alto perfil —a quienes se mencionaba como ‘peces gordos’— para asesorar legalmente a Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello mortal ocurrido en el distrito de San Isidro.

La conversación televisiva giró en torno a las horas posteriores al accidente y a lo ocurrido dentro del edificio donde vive la influencer, lugar al que el joven llegó tras el atropello. Durante la entrevista, Francesca relató cómo se desarrollaron los momentos de tensión dentro del inmueble mientras ella permanecía en su habitación, en medio de llamadas, conversaciones familiares y movimientos dentro del edificio.

Francesca Montenegro rompe su silencio sobre chats y asesoría legal a Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Padres no conocían a la familia de Adrián Villar

“Cuando yo he estado en mi cuarto, mi papá ha estado haciendo esto, Adrián ha bajado. Ha habido otro carro que ha sido el de su mamá, la ha saludado, ha saludado a su padrastro, porque lo veo en el video, el cual yo he visto hace dos días, tres días”, explicó la influencer al referirse a las imágenes difundidas recientemente en distintos programas de televisión.

Las declaraciones apuntan a que Adrián Villar habría tenido contacto con algunos familiares durante esas horas posteriores al accidente. En medio de la conversación, la conductora del programa planteó una pregunta directa respecto a la posible comunicación con Marcela Chirinos, madre del joven investigado.

“¿La mamá de él no habló contigo?”, preguntó Milagros Leiva. La respuesta de Francesca Montenegro fue inmediata y categórica: “Jamás”.

Francesca Montenegro rompe su silencio sobre chats y asesoría legal a Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

La periodista insistió en el tema debido a versiones que señalaban que varias personas se habrían reunido en el domicilio de la influencer para coordinar una estrategia tras el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano.

“La mamá, Marcela Chirinos, ¿no habló con usted? Porque están diciendo que todos fueron a armar la estrategia en su casa, señor Montenegro”, señaló la conductora, dirigiéndose al padre de la influencer.

Ante esa interrogante intervino Juan Montenegro, abogado y padre de la joven, quien explicó cuándo tuvo conocimiento de la presencia de la madre del conductor.

“Yo de la señora Marcela Chirinos recién sé a las siete y diecinueve del sábado, donde me presento y le digo que vengo pidiéndole al señor Rubén, papá de Adrián, los documentos con los cuales Adrián le decía a Francesca que venía siendo asesorado”, sostuvo.

Francesca Montenegro rompe su silencio sobre chats y asesoría legal a Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Juan Montenegro advierte que quería acompañar a Adrián Villar a la fiscalía

El abogado aseguró que desde el primer momento su recomendación fue que Adrián Villar se presentara ante las autoridades para evitar que su situación legal se agravara.

“Mi consejo legal y como padre fue acompañar a Adrián a la fiscalía para evitarle que agrave su situación”, añadió durante la entrevista.

Francesca Montenegro rompe su silencio sobre chats y asesoría legal a Adrián Villar. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Los ‘peces gordos’

Uno de los momentos más comentados de la conversación de Milagros Leiva se produjo cuando se abordaron los chats difundidos previamente en por Cuarto Poder, en los que se mencionaba la posibilidad de contactar a abogados influyentes para la defensa de Adrián. En uno de esos mensajes, la influencer habría escrito que su padre podía conseguir ‘peces gordos’ para asesorar al joven.

La conductora del programa leyó parte del contenido durante la entrevista. “Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es”, citó Milagros Leiva al mostrar el mensaje de Francesca.

La frase generó una discusión sobre el significado de la expresión ‘pez gordo’. Fue entonces cuando intervino la madre de la influencer para explicar que se trataba simplemente de una expresión coloquial. “Es una expresión coloquial, Milagros. Hay peces gordos en el periodismo”, afirmó.

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano Noguera se amplía hacia el entorno familiar del conductor investigado. Captura de video

Mamá de Francesca Montenegra admite sobre abogado

Cuando la periodista insistió en el sentido de la frase, la mujer aclaró que se refería únicamente a un abogado reconocido o con experiencia. “A un abogado de peso para que ayude a Adrián con este proceso”, explicó. Sin embargo, la conductora volvió a plantear una pregunta directa sobre si la intención era encontrar una defensa capaz de sacar al joven de los problemas judiciales que enfrentaba.

“¿Para que lo saque?”, cuestionó. La respuesta fue inmediata. “Para que lo asesore, Milagros, para que esté con él”, respondió la madre de la influencer. La periodista insistió nuevamente en la posibilidad de una intervención irregular.

“¿O para hacer algo irregular, señora?”. “Jamás, jamás, jamás”, respondió con firmeza. Durante la entrevista, la familia Montenegro reiteró que desde el primer momento la recomendación fue que Adrián Villar se entregara a las autoridades. La madre de Francesca Montenegro explicó que confiaba plenamente en la orientación legal de su exesposo.

“Desde el día uno es: ‘Por favor, hagan lo que dice tu papá’. Yo confío mi vida y la de mis hijos a Juan como abogado excelente por sobre todas las cosas”, aseguró. Incluso, pese a estar divorciados, reafirmó su respaldo profesional cuando la conductora le preguntó si seguía confiando en él como abogado. “Absolutamente”, respondió.

Usuarios y figuras mediáticas cuestionan la postura pública e influencia de Francesca Montenegro en redes sociales. (Instagram)

Juan Montenegro afirma que su recomendación a Adrián Villar era que se entregara

Por su parte, Juan Montenegro relató que su primera recomendación al joven fue acudir de inmediato a una comisaría y someterse a las diligencias correspondientes. “Desde ya sabes que mi posición en un comienzo era ir a la comisaría hasta con la ropa de Doménico puesta”, afirmó.

Según detalló, también le indicó que era fundamental someterse a una prueba de alcoholemia. “No tienes alcohol, tienes brevete. Fue un accidente. El dosaje es importante”, sostuvo que le dijo al conductor. El abogado relató además que trasladó esa recomendación a los padres del joven investigado.

“Le dije a la madre cuando nos llama a través del teléfono de Francesca a las ocho y media de la mañana: ‘Señora, ¿dónde lo tienen a Adrián? Llévenlo a pasar su dosaje etílico, póngalo a disposición, le van a agravar la situación’”, narró.

Hijastro de la periodista Marisel Linares podría afrontar nueve meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla. | Fotocomposición: Infobae Perú

Juan Montenegro revela por qué se quedó callado

Durante la entrevista, Juan Montenegro explicó que guardó silencio durante varios días debido a la confidencialidad profesional que debía mantener como abogado. “Yo me quedo callado porque tenía la reserva de la confidencialidad respecto al señor Villar. Eso no es que a mí se me ocurra, yo tengo un código de ética”, dijo.

Posteriormente, explicó que decidió hablar públicamente cuando se difundieron imágenes televisivas que mostraban movimientos en el edificio donde vive su hija. “Cuando salen esas imágenes en un programa de televisión, nosotros fuimos inmediatamente a la policía para decir: ‘Aquí estamos, nosotros somos los de ese video’”, aseguró.

La periodista entonces planteó una de las preguntas más directas de la entrevista: por qué no informaron antes a las autoridades sobre la presencia del conductor en el inmueble. “¿Por qué usted no fue a la policía cuando la familia de Lizeth buscaba desesperadamente quién había matado a su hermana?”, preguntó.

Defensa de agentes de Orrantía sostiene que no encubrieron a Adrián Villar

Francesca Montenegro revela que Adrián Villar se fue sin avisar de su casa

El abogado respondió reiterando su obligación profesional. “Yo tengo que tener una reserva respecto a él. Eso forma parte del código de ética profesional”, explicó. En otro momento de la conversación, Francesca Montenegro relató cómo Adrián Villar abandonó el departamento sin despedirse luego de recibir una llamada telefónica.

“Adrián recibe una llamada de su papá. Yo no escucho la conversación, pero cuando termina me dice: ‘Ya me tengo que ir, ya me voy’”, contó. Según su versión, ella creía que todos acudirían juntos a una comisaría. “Nos íbamos a ir todos juntos a la comisaría, porque yo tenía eso bien claro”, señaló.

Sin embargo, el joven se retiró antes de que llegaran otros familiares. “Adrián ya se estaba yendo”, recordó. El abogado confirmó ese momento. “Cuando salgo, Adrián ya no estaba”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de un clima de creciente presión pública mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido la noche del 17 de febrero, cuando Lizeth Marzano murió tras ser atropellada en la avenida Camino Real, en San Isidro.

Francesca Montenegro, la influencer vinculada al crimen de Lizeth Marzano, ha sido alejada de la marca de su emprendimiento, así como de colaboraciones comerciales. (Composición Infobae)