“Fue un privilegio ser tu amiga”: El adiós a Lizeth Marzano, la deportista que amaba el mar y la vida

Lizeth Marzano exhibe una de las preseas que consolidaron su trayectoria en el deporte subacuático.

El mar peruano perdió a una de sus más brillantes guardianas, pero su eco retumba hoy con más fuerza que nunca no solo en las salas del Poder Judicial, sino en el corazón de quienes la conocieron. Lizeth Marzano, a sus 33 años, no solo era una deportista de élite; era el símbolo de una excelencia que combinaba la fuerza física con una preparación académica impecable.

Lizeth no llegó a la Selección Nacional de Apnea por azar. Su disciplina la llevó a conquistar medallas nacionales e internacionales, destacando en una especialidad que requiere un control absoluto de la mente sobre el cuerpo. Pero su mundo no se limitaba a las profundidades del océano. Era una destacada diseñadora industrial y cursaba la etapa final de un MBA en la Universidad del Pacífico.

Quienes la conocieron la describen como una mujer apasionada por el running, la música, la pesca submarina y sus adorados sobrinos. Su partida no solo dejó un hueco en el medallero peruano, sino en una red de afectos que incluía a sus “perrihijas” Jazz y Umi, y a una comunidad deportiva que hoy exige justicia.

Aldo Montero, también campeón nacional de Apnea, la recordó con palabras que conmovieron a los asistentes: “He pasado horas viendo fotografías y videos de tantas aventuras. No te puedo negar que derramé más de una lágrima, pero sí muchas risas. Tu partida me dejó en pausa con tus últimas palabras y tu mirada. Una gran amistad no es fácil de encontrar y la nuestra era una de esas. Ten por seguro que te extrañaré mucho. Solo es un hasta pronto querida amiga, en cada bocanada de aire antes de sumergirme, tú estarás conmigo y me acompañarás”, se le oye decir en un video compartido por Perú21.

De igual manera, su amiga Katherinne Narro expresó el vacío que deja la ausencia de “Lizzi”, resaltando la pasión que ponía en cada proyecto, desde su tesis hasta el cuidado de sus mascotas: “Querida amiga, aún no asimilo tu partida. Mi mente se consuela pensando que pronto me llamarás. Si pudiera hablarte ahora te diría que te quiero y que te extraño mucho. Fue un privilegio ser tu amiga. Siempre fuiste una campeona. Todo lo que te proponías lo hacías con excelencia, pasión y amor. Hay pocas personas como tú, Liz, y hoy nos dejas un vacío enorme”.

Una noche de domingo decisiva

Mientras su familia y amigos aún procesan el vacío de su ausencia, el país aguarda con expectación una decisión judicial determinante que ponga fin a la impunidad. El Poder Judicial llevará a cabo una audiencia virtual inaplazable a las 8:00 p. m. para evaluar el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos.

Villar Chirinos, hijastro de la periodista Marisel Linares, permanece bajo custodia en la sede de la Divpiat, en La Victoria. Su detención preliminar de 72 horas culmina precisamente hoy. El magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón decidirá si el investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente afronta el proceso en libertad o desde un centro penitenciario.

Hijastro de la periodista Marisel Linares podría afrontar nueve meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla. | Fotocomposición: Infobae Perú

Según los hechos recogidos, la noche del 17 de febrero, el joven de 21 años atropelló a la deportista en la cuadra ocho de la avenida Camino Real. Lejos de detenerse para auxiliarla, el conductor desapareció. Lizeth Marzano falleció horas después debido a un traumatismo craneoencefálico severo. La defensa de los deudos sostiene que la fuga fue una maniobra deliberada para evitar el dosaje etílico y ocultarse mientras su entorno gestionaba la entrega del vehículo.

Aunque el entorno de Villar afirma que colaboró al entregar pasaportes, la Fiscalía subraya que el comportamiento inicial del joven —permanecer inubicable hasta que se dictó su detención— demuestra una intención de eludir la justicia.