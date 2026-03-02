Perú

Minem ordena detener la venta de GNV para taxis y vehículos particulares en grifos de Lima tras emergencia en Camisea

Infobae Perú conversó con Martín Mejía Del Carpio director general de Cálidda Perú, quien afirmó que los grifos que vendan GNV a vehículos menores están infringiendo la ley. Reconoció que es posible un incremento del precio de taxis en Lima Metropolitana

Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

La fuga y posterior llamarada de gas registrada la mañana del 1 de marzo en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco ha generado la alerta al interior del Ministerio de Energía y Minas. Una resolución aprobada ese mismo día en el Minem establece que, a partir de hoy, ningún grifo o estación de servicio podrá vender combustible GNV a vehículos menores, incluidos autos particulares y taxis.

En un comunicado emitido por Calidda, se anuncia que la medida restrictiva sobre la venta del gas natural se acata en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, aprobada el mismo 1 de marzo, que establece como prioridades el abastecimiento para “consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV”.

El documento oficial también indica que “no están incluidos en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros”. De modo que ningún otro vehículo, más que buses de transporte público, podrá abastecerse de gas natural.

Video: La Última

Venta de GNV a vehículos livianos está prohibida

Infobae Perú conversó en exclusiva con Martín Mejía Del Carpio director general de Cálidda Perú, quien afirmó que desde hoy, 2 de marzo del 2026, la venta de gas natural en los grifos de Lima Metropolitana -y en general en todo el Perú- estará prohibida.

“Lo que queda (de GNV) es para el vehicular y priorizando el tema del transporte masivo de pasajeros, y en este caso el transporte masivo de pasajeros con lo que queda solamente alcanza para vehículos como por ejemplo el Metropolitano, pero no alcanza para los vehículos livianos, taxistas, por ejemplo”, afirmó.

En ese sentido, al consultar sobre el abastecimiento de GNV para vehículos particulares, Mejía también afirmó que la venta de este combustible en estos casos también está prohibida y que “No te deberían vender porque si no están violando la norma, violando la ley. Hoy día la norma dice que estamos en emergencia y los grifos no podrían abastecer a ningún vehículo liviano tampoco”.

Precios de los taxis podrían subir por costos del combustible a raíz de la prohibición de la venta de GNV a vehículos que no se dediquen al transporte masivo de pasajeros. Foto: Gobierno del Perú

Consultado por el tiempo que podría tomar el restablecimiento de la venta de GNV para este tipo de vehículos, el representante de Calidda afirmó que la emergencia sería por aproximadamente dos semanas. “Ellos (Minem) preliminarmente en el comunicado que han sacado indican que la restricción es por 14 días mientras demoran en el tema de la reparación de su ducto”, afirmó.

Precios de los taxis podrían subir por costos del combustible

El desabastecimiento de combustible GNV para los vehículos menores -ya sean particulares, taxis, mototaxis, entre otros- no debería significar un problema para aquellos que tienen un motor dual capaz de funcionar con combustibles fósiles, a los que deberán recurrir por todo el tiempo que dure la emergencia.

“Los vehículos ligeros, todos son duales. No hay vehículos dedicados (que funcionan únicamente con GNV). Los mototaxis también son duales, pero van a tener que consumir gasolina mientras dure la emergencia”, afirmó Mejía a este medio.

Precios de los taxis podrían subir por costos del combustible a raíz de la prohibición de la venta de GNV a vehículos que no se dediquen al transporte masivo de pasajeros

Consultado por la cantidad de vehículos a los que afecta el desabastecimiento de GNV en los grifos de todo el país, el director general de Cálidda Perú indicó que solo en Lima y Callao hay más de 300 mil que tienen habilitado el sistema dual. Otras regiones, como Ica, también contarán con estas restricciones de abastecimiento.

(El aumento en el precio del servicio de taxi) va a depender de las decisiones que se tomen en cada, cada uno de los taxistas. Nosotros hoy día lo que tenemos una restricción con la emisión del decreto de emergencia y el Ministerio nos ha prohibido de alguna manera dar gas para el sector vehicular mientras dure esta emergencia. Y esperemos que, que se, que se pueda de alguna manera levantar el servicio pronto por parte de TGP”, culminó el representante de Calidda.

