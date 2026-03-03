Perú

Usuarios pagarán más por tarifa de taxis ante orden de suspender la venta de gas natural por emergencia en Camisea

La restricción de GNV en Lima tras la fuga en Camisea impacta sobre todo a taxistas y conductores de vehículos livianos, obligados a usar gasolina

Guardar
La fuga y deflagración de
La fuga y deflagración de gas natural en el yacimiento de Camisea (Cusco) llevó al Ministerio de Energía y Minas a restringir temporalmente la venta de GNV para vehículos particulares en Lima, afectando principalmente a autos livianos

La fuga y deflagración de gas natural en el yacimiento de Camisea, en Cusco, llevó este lunes a que el Ministerio de Energía y Minas restringiera la venta de este combustible para vehículos particulares en Lima, una medida que tendrá un impacto en la tarifa de los taxis, según Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En diálogo con RPP, Morisaki explicó que aproximadamente 350.000 vehículos en el país (cerca del 10 % del parque automotor nacional) funcionan con gas natural vehicular (GNV), entre los cuales se encuentran vehículos livianos, camiones, unidades de transporte público y mototaxis.

“Casi 335.000 son vehículos livianos, que serán los más afectados porque las restricciones no alcanzan a los de transporte público, que suman unas 7.300 unidades”, detalló.

El especialista precisó que unos 2.500 camiones también podrían verse afectados por la medida y destacó el fuerte impacto económico para los usuarios, en especial taxistas y conductores que dependen de este combustible en su trabajo diario.

El Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia mediante la Resolución Viceministerial N° 004-2026-MINEM/VMH, con el objetivo de permitir que TGP ejecute con rapidez los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia | Canal N

“El uso de gas natural es 70 % más barato que la gasolina y 50 % más barato que el GLP. Una persona que hace taxi y recorre unos 200 kilómetros diarios invierte más de 2.100 soles al mes si usa gasolina, mientras que con GNV ese gasto baja a 600 soles”, afirmó.

Según sus cálculos, “el impacto será importante, porque pasar de gastar 600 soles a más de 2.100 soles al mes significa triplicar el gasto”, lo que va a incidir en el costo de servicios de taxi, justo cuando se declaró una emergencia de 14 días en el suministro de gas natural.

El 12% de buses vendidos en Lima y Callao utilizan GNV, según la compañía distribuidora Calidda. “Con la restricción, no quedarán paralizados, pero sí deberán usar gasolina a un costo mucho mayor. El perjudicado principal será la población de menores recursos, pero el efecto se sentirá en toda la economía, porque subirá el costo de movilizarse”, sostuvo.

Morisaki señaló que la emergencia actual, así como la fuga y combustión de gas natural en el distrito cusqueño de Megantoni, donde se encuentra el yacimiento de Camisea, pudo evitarse con una infraestructura alternativa.

El ministro de Energía y
El ministro de Energía y Minas descarta aumentos en el precio oficial del gas y pide denunciar abusos, mientras persisten riesgos de desabastecimiento y preocupación entre los transportistas

“Ese riesgo siempre estuvo latente. Se necesita un ducto de respaldo. El gasoducto del sur quedó paralizado en 2017 por corrupción. Pudo avanzarse en un ducto paralelo, pero requiere una inversión fuerte y el Estado tiene que incentivar este mercado”, remarcó.

“En esta coyuntura tan complicada, también deberían incentivarse los vehículos eléctricos o híbridos. Un híbrido convencional puede rendir hasta 74 kilómetros por galón, frente a los 30 de un vehículo a gasolina”, agregó.

El experto también informó que en 2022 se realizaron 74.000 conversiones de vehículos livianos a GNV, impulsadas por el aumento del precio de la gasolina. En 2023 la cifra descendió a 55.000, en 2024 a 44.000 y en 2025 a 35.000.

Consideró que falta apoyo estatal para masificar el uso del gas, ya que el gas de Camisea llega a Lima por un solo ducto y el resto del país depende de transporte en cisternas, lo que encarece el producto. Comparó que en Colombia 35 de cada 100 vehículos nuevos son híbridos o eléctricos, mientras que en Perú la proporción es menor a cinco.

Cambiar de GNV a gasolina
Cambiar de GNV a gasolina puede triplicar el gasto mensual de los conductores, lo que impactará en el costo de los servicios de taxi y en la economía de los sectores más vulnerables

En la capital, taxistas expresan preocupación ante el panorama. En la estación del grifo Petroperú, en el Cercado de Lima, los trabajadores aseguran que todavía hay GNV, aunque desconocen hasta cuándo. A pesar de la situación, el precio del combustible se mantiene en S/1.69 en esa estación. El cambio a gasolina, de acuerdo con el despacho, duplicaría sus gastos diarios de S/30 a S/50 o S/60 y los llevaría a aumentar las tarifas.

Postura del ministro

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, indicó a su turno que los taxistas que no consigan gas “deberán usar gasolina” y señaló que algunos grifos aún tienen reservas, pero otros ya agotaron su stock por la alta demanda y la interrupción del suministro.

“No hay ningún motivo para incrementar el precio, porque a ellos no se le va a vender o reponer el gas a un precio superior”, afirmó. Finalmente, pidió a los conductores denunciar abusos y recordó que Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y otras autoridades sancionan la especulación en el precio del combustible.

Temas Relacionados

GNVperu-noticiasCamiseaCuscoGasolinaTaxis en Limayacimiento de Camisea

Más Noticias

“Tendrán que echar gasolina”: Ministro de Energía pide usar otros combustibles ante emergencia de GNV y advierte sanciones por especulación

El titular del Minem, Angelo Alfaro, adelantó que el Gobierno evalúa medidas drásticas si el desabastecimiento persiste. Entre las opciones figura la contratación de un buque de gas para asegurar el suministro, aunque no precisó los detalles de la logística

“Tendrán que echar gasolina”: Ministro

Conductores hacen largas colas en grifos por GNV tras suspensión de venta a taxis y autos particulares

Más de 335 mil vehículos livianos dependen del GNV en el país. La posible migración a gasolina elevaría gastos mensuales en más de S/1,500 por conductor

Conductores hacen largas colas en

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con Macarius: “Jamás existieron faltas de respeto ni infidelidad”

La conductora sorprendió en su programa al confirmar el restablecimiento de su vínculo sentimental con el streamer y destacó que su separación previa no obedeció a ninguna falta de respeto ni a engaños

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con

Tragedia en Chorrillos: anciana de 89 años muere asfixiada tras incendio que arrasó su vivienda en la madrugada

La mujer no pudo abandonar su habitación debido a su delicado estado de salud, mientras otros ocupantes escapaban por las ventanas con ayuda de residentes de la zona. Cinco unidades de bomberos trabajaron durante la madrugada para controlar la emergencia

Tragedia en Chorrillos: anciana de

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

La lideresa de Fuerza Popular expresó desconfianza ante el gabinete de Denisse Miralles y afirmó que su bancada decidirá el voto de confianza tras escuchar la exposición en el Congreso

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza”

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con Macarius: “Jamás existieron faltas de respeto ni infidelidad”

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

Pamela López reacciona con ironía ante planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: ”a mí me encanta la idea”

Christian Cueva asegura que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”

DEPORTES

Programación de la fecha 9

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

Carlos Silvestri confía en la recuperación de FC Cajamarca en Liga 1 2026 pese a caída ante Universitario: “Estamos en el camino correcto”

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”